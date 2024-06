Jetzt anhören: In welchen Jobs verdient man am meisten, und wer entscheidet eigentlich, welche Arbeit wie viel wert ist? Eine Gehaltsexpertin gibt Auskunft

Lohnt sich das? Wie komme ich an ein Spitzengehalt?

Hohe Geldsummen, die jedes Monat aufs eigene Konto wandern: Das kennen wohl all jene, die sich zu den Spitzenverdienern zählen können. Aber wer gilt hierzulande eigentlich als Topverdienerin, und wie kommt man zu einem Einkommen jenseits der 100.000 Euro? Gleichzeitig spalten so hohe Gehälter auch die Geister. Denn wer legt eigentlich fest, welche Arbeit wie viel wert ist? Über diese und weitere Fragen sprechen wir in unserer heutigen Folge mit Martina Ernst. Sie ist mit ihren Gehaltsberatungsfirmen Salary Negotiations und Fair Equal Pay eine Expertin rund um Gehaltsfragen. (red, 11.6.2024)