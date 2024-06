Die konservative Gerb gewinnt in Bulgarien, in Griechenland triumphiert die Nea Demokratia. In vielen Ländern in der Region legen rechtsextreme Parteien zu

Proteste im September der bulgarischen rechtsradikalen Partei Wiedergeburt, die bei der Parlamentswahl am Sonntag zulegen konnte. REUTERS

In Bulgarien gehen immer weniger Leute wählen, am Sonntag fanden die sechsten Parlamentswahlen innerhalb von gerade einmal drei Jahren statt, und die Wahlbeteiligung lag nur mehr bei etwa 30 Prozent. Aber die Leute, die noch wählen gehen, wählen größtenteils rechte oder Klientel-Parteien, die für Korruption bekannt sind und die Institutionen des Staates unterhöhlen.

Der große Wahlgewinner vom Sonntag war die konservative Klientel-Partei Gerb unter dem ehemaligen Premier Bojko Borrisow, die voraussichtlich 65 der insgesamt 240 Mandatare im nationalen Parlament stellen wird. An zweiter Stelle liegen gleichauf das liberale Reformbündnis PP-DB von Ex-Premier Nikolaj Denkov und die als korrupt geltende PDS des Oligarchen und Geheimdienstlers Delijan Peevski mit jeweils 42 Mandaten.

Schlagersänger im Parlament

Die rechtsradikale Partei Wiedergeburt konnte zulegen und wird 40 Vertreter ins Parlament entsenden. Die Pro-Kreml-Partei möchte, dass Bulgarien aus der EU und Nato austritt. Drei weitere kleinere Parteien haben den Einzug ins Parlament geschafft, darunter die einzig linke verbliebene Kraft im Lande, die BSP, die knapp sieben Prozent der Stimmen bekam und mit 19 Abgeordneten vertreten sein wird. Ins Parlament kommt auch die ITN des Schlagersängers Slavi Trifunov (19 Mandate) und eine weitere rechtsradikale Partei namens "Die Größe" (14 Sitze), die ebenfalls dem Kreml nahesteht und antiwestliche Positionen vertritt.

Das Reformbündnis PP-DB kündigte an, in die Opposition zu gehen – die letzte Koalition der PP-DB mit Gerb war erst im Frühjahr gescheitert. Wahrscheinlich ist nun eine Koalition zwischen der Gerb, die auch Mitglied in der Europäischen Volkspartei (EVP) ist, der Peevski-Partei DPS und einer dritten Kraft, möglicherweise der Partei ITN des Schlagersängers Trifunov. Bei den EU-Wahlen gewann ebenfalls die Gerb, das Reformbündnis PP-DB schnitt ein wenig besser ab (15,3 Prozent) und die DPS ein weniger schlechter (12,7 Prozent).

"Griechische Lösung" legt zu

Im Nachbarland Griechenland konnte die rechtsextreme Partei "Griechische Lösung" ebenfalls zulegen und kommt auf über neun Prozent, auch die religiös-nationalistische Partei "Sieg" wird mit einem Vertreter ins EU-Parlament einziehen. Dennoch bleibt Griechenland ganz deutlich weiter in der Mitte als Bulgarien. Die konservative Regierungspartei Nea Demokratia von Premierminister Kyriakos Mitsotakis erhielt über 28 Prozent der Stimmen, die wichtigste linke Oppositionspartei Syriza wurde von knapp 15 Prozent der Wähler angekreuzt, die sozialistische Pasok kam auf knapp 13 Prozent, die Kommunisten auf über neun Prozent.

In Rumänien traten erstmals die ehemals verfeindeten Parteien, die auf Regierungsebene eine Koalition bilden, bei den EU-Wahlen gemeinsam an. Das Bündnis zwischen den Sozialdemokraten und der konservativen PNL bekam nach vorläufigen Ergebnissen über 50 Prozent der Stimmen, aber auch in Rumänien konnten die Rechtsradikalen (AUR) sich sogar verdoppeln. Zeitgleich fanden in Rumänien am Sonntag auch Lokalwahlen statt. In Bukarest gewann der amtierende unabhängige Bürgermeister Nicusor Dan.

Heimatbewegung im EU-Parlament

In Kroatien setzte sich der europaweite Trend fort. Die konservative HDZ gewann die Wahl, die Sozialdemokraten kamen an die zweite Stelle, aber auch die rechtsradikale Heimatbewegung kann einen Vertreter nach Brüssel schicken. In Slowenien gewann die nationalkonservative Oppositionspartei SDS und entsendet vier Abgeordnete. Die Partei kann sowohl Konservative als auch extrem Rechte ansprechen. Die regierenden Liberalen und Sozialdemokraten dürfen zwei Personen nach Brüssel schicken, die Sozialdemokraten verloren einen Sitz im EU-Parlament. (Adelheid Wölfl, 10.6.2024)