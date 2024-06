Die Langzeitspeicherung der exponentiell ansteigenden Datenmengen könnte bald zum Problem werden. Getty Images/iStockphoto

Ein "Datentsunami" rollt auf uns zu, der mit derzeitigen Technologien nicht zu bewältigen sei, sagt Martin Kunze. Wohin mit den Zettabytes und Yottabytes, also kaum vorstellbar riesigen Datenmengen, die in den nächsten Jahrzehnten produziert werden? Wie soll das immense Potenzial von Künstlicher Intelligenz (KI) ausgeschöpft werden, wenn es künftig nicht genügend Speicherplatz für die langfristige Dokumentierung sämtlicher Entscheidungen von KI-Systemen gibt? Schon jetzt verschlingen Datenspeicher Unmengen an Energie. Schlimmer noch: Das Langzeitgedächtnis der Menschheit droht sich in Luft aufzulösen, wenn nicht robuste und nachhaltige Speichermöglichkeiten geschaffen werden, fürchtet Kunze.

Die Lösung sieht er ausgerechnet in einem uralten Material, nämlich jenem, für das seine Wahlheimat Gmunden so bekannt ist: Keramik, genauer gesagt hauchdünne Keramikschichten. Mit dem traditionellen Gmundner Geschirr hat die Technologie freilich wenig zu tun. Keramikschichten, die aus gerade einmal 50 bis 100 Atomen bestehen, werden auf Glasfolien, wie sie auch für Handydisplays verwendet werden, aufgedampft. Mithilfe von ultrakurzen Laserimpulsen werden dann Daten in Form von QR-Codes darauf gedruckt, die später mit Hochgeschwindigkeitskameras wieder ausgelesen werden können. Mit diesem Prinzip könnten unvorstellbar große Datenmengen quasi bis in alle Ewigkeit erhalten bleiben, ist Kunze überzeugt.

Der diplomierte Keramikkünstler brennt ganz offensichtlich für das Thema, das ihn seit gut 20 Jahren beschäftigt, und versteht es auch zu vermitteln, für wie dringlich er es hält. "Keine der existierenden Technologien hat die Kapazität, sich ums Hundertfache zu verbessern und zugleich billiger und tausendmal so energieeffizient zu sein", sagt Kunze. Sein Ansatz könnte das ändern, ist er überzeugt. Auch große Cloud-Anbieter wie Google, Amazon und Apple, die dringend hochskalierbare Speichersysteme brauchen, hätten schon angeklopft, ebenso wie die renommierte Library of Congress in Washington.

Archiv im Salzberg

Kunze experimentiert schon seit langem mit der Gravur von Daten auf immer dünnere Keramikplatten. Angefangen hat er mit schlichten Badezimmerfliesen: Seit 2012 baut er tief im Salzberg in Hallstatt ein Archiv auf, das Atomkriege, Asteroideneinschläge, Pandemien und andere fatale Katastrophen überdauern soll. Das Projekt Memory of Mankind (MOM) sammelt Keramikkacheln, die mit Informationen bedruckt sind und so künftigen Generationen einen Eindruck von unserer Zivilisation geben könnten. Derart gespeichert sind wissenschaftliche Arbeiten, Biografien und Ortschroniken genauso wie private Erinnerungen. Kunze und sein MOM haben sogar ein Theaterstück inspiriert, das kürzlich bei den Wiener Festwochen uraufgeführt wurde.

Die Glaskeramikblätter von Cerabyte haben Mannerschnitten-Format, passen in herkömmliche Magnetbandcartridges und halten so einiges aus. Sie werden mit winzigen QR-Codes bedruckt und fassen derzeit zwei Gigabyte. Cerabyte

Die Eigenschaften von Keramik prädestinieren den Werkstoff jedenfalls als Datenträger für die Ewigkeit: Er hält extrem hohe und niedrige Temperaturen aus und ist licht- und säurebeständig. Wasser, elektromagnetische Strahlung und Korrosion können ihm nichts anhaben, wie Kunze betont. Und selbst wenn es zerbricht, könnten Archäologen der Zukunft etwas damit anfangen. Nach der Entwicklung eines keramischen Mikrofilms wollte Kunze noch weiter in die Tiefe der Datenspeicherung gehen.

Die Beharrlichkeit hat sich gelohnt. In Zusammenarbeit mit einem Forschungsteam von der TU Wien konnte experimentell nachgewiesen werden, dass es möglich ist, auf dünner Glaskeramik Informationen in hoher Dichter unterzubringen. Förderungen kamen via der Förderagentur FFG vom Klimaschutzministerium und vom Austria Wirtschaftsservice (AWS), nebenbei wurden laut eigenen Angaben knapp 20 Patente angemeldet. Gemeinsam mit dem deutschen Unternehmer Christian Pflaum gründete Kunze vor rund zwei Jahren das Start-up Cerabyte. Mithilfe eines Schweizer Investors wurde in Aachen, einem Hotspot der Laserindustrie, ein Prototyp in Form eines Serverracks gebaut, wie sie in Datencentern verwendet werden. Die Glaskeramikblätter sind in Cartridges gestapelt, die dasselbe Format wie Magnetbandcartridges haben – "etwa so groß wie Mannerschnitten" – und könnten daher in bestehenden Infrastrukturen zum Einsatz kommen.

Lochkartenprinzip

Doch was kann der Datenträger, der die Langzeitarchivierung "kalter", also nicht unmittelbar genutzter Daten, revolutionieren soll? Mit Femtolasern, das sind energiereiche Laser, die mit extrem kurzen Pulsen arbeiten, werden einzelne Atomschichten sehr präzise abgetragen, wie Kunze schildert. Auf diese Weise werden Löcher oder eben keine Löcher erzeugt, was den Binärdaten Null und Eins entspricht. "Es handelt sich eigentlich um Lochkarten im Nanoskalenbereich", sagt Kunze. "Die Bits sind also physisch und basieren nicht auf magnetischen Orientierungen oder elektrische Ladungen wie bei anderen Systemen." Daher seien die Glaskeramikspeicher weitaus langlebiger als Magnetbänder oder digitale Festplatten. Belastungstests hätten ergeben, dass die keramischen Datenträger noch in 100.000 Jahren ausgelesen werden könnten – sofern auch die Algorithmen zum Schreiben bekannt bleiben.

Um die Datenrate des Lasers beim Schreiben zu erhöhen, hat man sich eine spezielle Mikrospiegeltechnologie zunutze gemacht, die etwa in Hochleistungsprojektoren verwendet wird. Damit kann der Laserstrahl aufgesplittet werden, um Bilder von QR-Codes auf die Datenträger zu drucken. "So können wir nicht nur einen Punkt, sondern eine ganze Datenmatrix schreiben", erklärt Kunze. "Wir können damit um bis zu zwei Millionen Mal schneller schreiben als mit nur einem Strahl." Geschrieben und gelesen wird durch eine Mikroskop-Optik.

Blick auf die Datenmatrix aus QR-Codes. Ein Block aus vier mal vier QR-Codes ist etwa doppelt so breit wie ein menschliches Haar. Ziel ist es, die Datendichte immer weiter zu vergrößern. Cerabyte

Momentan passen auf eine beidseitig mit einem Hauch Keramik umhüllte Platte zwei Gigabyte, das entspricht einem Petabyte pro Rack. Doch das sei erst der Anfang, betont Kunze. Ein Forschungsprojekt, das der Werkstoffwissenschafter Paul Mayrhofer von der TU Wien geleitet hat und kürzlich einen Houska-Preis im Bereich Hochschulforschung erhielt, arbeitet nun daran, wie die Technologie hochskaliert werden kann. In einer kaum mehr ausgelasteten DVD-Produktionsstätte nahe Salzburg werden Anwendungen aus der Halbleiterindustrie getestet, welche die Datendichte sowie die Schreib- und Lesegeschwindigkeit enorm erhöhen soll. Folgt man der Roadmap von Cerabyte, könnten bis 2030 100 Petabyte in ein Rack passen.

Von Magnetband- bis DNA-Speicher

"Derzeit verwenden wir handelsübliche Teile, die sehr günstig in der Herstellung sind", sagt Kunze. Investitionen seien nötig, um etwa die Spiegeloptik für UV-Licht anzupassen und somit leistungsfähiger zu machen. Zuletzt hat auch das Cern in Genf, der Olymp aller Teilchenbeschleuniger, großes Interesse gezeigt und Cerabyte in den erlauchten Kreis der Partner seines Open Lab aufgenommen, in dem nachhaltige Zukunftstechnologien erprobt und weiterentwickelt werden. Immerhin hat das Cern, das Unmengen an wissenschaftlichen Daten produziert, das größte Magnetbandarchiv der Welt – und braucht dringend Alternativen.

Weltweit wird an verschiedensten Langzeitspeichern getüftelt, die Magnetbänder, HDD- und SSD-Festplatten ergänzen und den Anforderungen einer komplett digitalisierten Zukunft standhalten. Optische Datenträger, wie auch in Form von Blue Rays, scheitern bis jetzt an einer begrenzten Schreib- und Lesegeschwindigkeit. Das World Arctic Archive in einer alten Kohlemine in Spitzbergen speichert Datenmatrizes auf Schwarzweiß-Mikrofilm. Laut Kunze sind bereits Gespräche über eine Kooperation im Gange. Nicht zuletzt wird schon seit langem an DNA-Speichern geforscht. Indem digitale Daten in den vierteiligen Code der DNA-Basen übersetzt werden, ließen sich gewaltige Mengen an Information auf kleinstem Platz speichern und gefriergetrocknet über Jahrzehnte lagern. Bisher ist die Technologie aber noch viel zu langsam und zu teuer.

Konkurrenz von Microsoft

Quasi direkter Konkurrent von Cerabyte ist Microsofts Silica. Hier wird mit einem Femtolaser in Quarzglas geschrieben, allerdings indem winzige dreidimensionale Gitter in unterschiedlich tiefen Schichten des Glases erzeugt werden. Auf diese Weise sollen sieben Terabyte auf eine Glasplatte passen und aufgrund der Langlebigkeit des Materials mindestens 10.000 Jahre dort schlummern können. "Unsere Art der Datenspeicherung braucht allerdings zehnmal weniger Energie", kommentiert Kunze und verweist auf weitere technische Herausforderungen der Quarzglas-Methode. Er sei aber in gutem Austausch mit den Silica-Verantwortlichen.

Welche der verschiedenen Ansätze für die Langzeitspeicherung digitaler Daten auch immer sich durchsetzen, für Kunze ist klar, dass es eine gesellschaftliche Aufgabe ist, unser Wissen dauerhaft für künftige Generationen aufzubewahren. "Wenn die Produktion von Speichermedien der Produktion von Daten nicht mehr nachkommt, könnte das zu einem Wettbewerb um Speicherplatz führen", warnt Kunze. "Dann könnte es teurer werden, Erinnerungen dauerhaft aufzubewahren. Oder eine KI fängt schlimmstenfalls an, die Daten zu überschreiben." Es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte, dass Daten unwiederbringlich verloren gingen. (Karin Krichmayr, 23.6.2024)