In "Anschläge auf die Demokratie" wurde erörtert, ob der FPÖ die Parteienförderung gestrichen werden solle. Frauke Petry verteidigte die Partei

Aufstehen oder nicht? Die Frage stellte sich vielleicht die eine oder andere Person im Publikum, als es hieß: "Erheben Sie sich", weil Richterin Barbara Helige und ihr Beisitzer Johannes Dietrich auf der Bühne des Odeon in Wien erschienen. Immerhin: echte Richterin, echter Rechtsexperte. Aber: Theaterprozess. Diese Frage stellte sich jedenfalls die als Gerichtschreiberin titulierte Autorin dieser Rezension. (Ich bin aufgestanden, man will ja keine Spielverderberin sein.)

Die Eröffnungssitzung des zweiten Wochenendes der "Wiener Prozesse" im Odeon-Theater in Wien. APA/TOBIAS STEINMAURER

Diese Nachbetrachtung ist also diesmal eine Außenschau von innen. Denn auch wenn die "Gerichtsschreiberin" tat, was sie immer tut, wenn sie einen STANDARD-Liveticker befüllt, saß sie neben der Richterin auf der Richterbank, war also plötzlich scheinbar selbst Teil einer Inszenierung.

Medienkooperation nennt man das, was viele Medien, in dem Fall DER STANDARD, mit vielen Kulturveranstaltern, in dem Fall den Wiener Festwochen, eingehen. Wichtig ist dabei: Der redaktionelle Inhalt bleibt natürlich immer ausschließlich bei uns.

"Fake-Prozess" nannte das Projekt Anschläge auf die Demokratie eine der 20 Zeuginnen und Zeugen, die Ex-Blaue Ursula Stenzel, verächtlich. "Spektakel", nannte es abschätzig die Ex-AfD-Chefin Frauke Petry. Gekommen waren sie beide trotzdem.

Ex-AFD-Chefin Frauke Petry und Ex-AfD-Politiker Marcus Pretzell gegenüber der Geschworenenbank im Odeon. APA/TOBIAS STEINMAURER

Das Format der Realityshow kennt das Theater schon lange: Echte Fachleute oder Betroffene agieren in einer bühnentauglichen Dramaturgie – man denke nur an Produktionen der Gruppe Rimini Protokoll oder Abende von Dossier und dem Volkstheater. Es ist also nicht neu.

Festwochen-Intendant Milo Rau hat seine Prozesse schon in Zürich und in Moskau erprobt. Für die Wiener Prozesse wurde wieder eine fiktive Prozessordnung für echte Sachverhalte gebaut. Dass diese nicht immer ident mit jener im österreichischen Recht ist – geschenkt.

Diskurszerstörung

Wichtig ist: Echte Menschen, oftmals echte Gegnerinnen und Gegner, erörtern miteinander echte Probleme. Im ersten Prozess Die verwundete Gesellschaft Ende Mai ging es um die Corona-Pandemie in Österreich.

So ein Format kann im Sinne eines öffentlichen Diskurses bereichernd sein. Wenn Rechte tun, was Rechte eben tun, nämlich auf Diskurszerstörung zusteuern, zeigt ein solches Format wenigsten klar deren Strategie auf – für alle, die das noch gebraucht haben.

Die Richterinnenbank (v. li.): Schauspielhaus-Wien-GF Matthias Riesenhuber, Universitätsassistent Johannes Dietrich, Richterin Barbara Helige und Journalistin Colette M. Schmidt am Freitag, 7. Juni 2024 im Rahmen der Eröffnungssitzung. APA/TOBIAS STEINMAURER

Aber zurück zur Sache: Von Freitag bis Sonntag wurde verhandelt, ob die FPÖ mit dem Artikel 9 des Staatsvertrags vereinbar oder antidemokratisch, demokratiegefährdend und sogar eine Gefahr für die innere Sicherheit sei und ob sie Parteienförderung erhalten sollte.

"Man müsste wirklich zweifeln, ob die FPÖ eine Sicherheitspartei ist", formulierte es der ehemalige Chef des Verfassungsschutzes, Peter Gridling. "Meiner Meinung nach gehört die Parteienförderung gestrichen", sagte der Zeuge und Verfassungsjurist Heinz Mayer unumwunden. Die Geschworenen urteilten über diesen Teil am Ende anders.

Korruption und Wiederbetätigung

Die "Ankläger", Rechtsanwalt Alfred Noll und Anwältin Veronika Sengmüller, befragten alle Zeuginnen und Zeugen zu den Themenblöcken FPÖ-Parteigeschichte, FPÖ-Anteil an der Radikalisierung der Gesellschaft und aktuelle Affären wie Korruption und Wiederbetätigung. Die Verteidiger der FPÖ, Frauke Petry und ihr Ehemann Marcus Pretzell, beide Ex-AfD-Politiker, befragten die Zeuginnen und Zeugen auch manchmal zu diesen Themen, öfter aber gingen sie diese auch persönlich an – möglicherweise, um sie als Zeuginnen und Zeugen zu diskreditieren: Stichwort Diskurszerstörung.

STANDARD-Kolumnist Hans Rauscher und Autor Hans-Henning Scharsach gingen auf Sprache und Netzwerke der FPÖ ein, Ex-Verteidigungsminister Friedhelm Frischenschlager auf die Gründe, warum er mit Eröffnungsrednerin Heide Schmidt einst aus der FPÖ ausschied.

Die ehemalige Präsidentin des Nationalrats Heide Schmidt bei ihrer Eröffnungsrede für die Demokratie im Odeon. APA/TOBIAS STEINMAURER

Ein Highlight war der Auftritt von Ibiza-Enthüller Julian Hessenthaler, an dem die Fragen Pretzells abprallten wie Wattebäusche.

Das Geschäft mit der Spaltung ist eines der FPÖ, das ist bekannt. Es kann auch ein Bringer auf einer Bühne sein. Am Ende aber sprach Schlussredner Hans Bude der Gesellschaft ihre medial so zelebrierte Spaltung ab. Es sei nur "das Publikum der FPÖ" gespalten, so Bude. Er glaube "an die Demokratie" und wolle, "das wirklich jede Stimme zählt". Die Hoffnung auf echten Diskurs zwischen Beleidigten, Besorgten und Verantwortlichen ist nicht verloren. (Colette M. Schmidt, 10.6.2024)