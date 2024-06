Die besten Android-Neuerungen behält sich Google zunehmend für seine eigenen Smartphones auf – zumindest am Anfang. So war es zunächst auch mit zahlreichen KI-gestützten Bildbearbeitungsfunktionen für Google Fotos, nun endet diese Phase der auf wenige Smartphones beschränkten Exklusivität.

Öffnung

Google öffnet derzeit nach und nach seinen Magic Editor für sämtliche Google-Fotos-User. Mit dem Update auf Version 6.85 der Apps soll das Tool nun auch auf zahlreichen Samsung-Smartphones funktionieren, berichtet 9to5Google. Damit schreitet die schrittweise Öffnung für alle Android-User voran. Zunächst auf Pixel 8 und Pixel 8 Pro beschränkt, wurde die Verfügbarkeit vor rund einem Monat auf weitere Google-Smartphones ausgedehnt.

Auch wenn die Exklusivität verlorengeht, Pixel-Smartphones wie das Pixel 8a im Bild sind bei der Nutzung des Magic Editors weiter im Vorteil. Proschofsky / STANDARD

Der Magic Editor ist das derzeit wohl mächtigste KI-Bildbearbeitungstool von Google. Mit ihm können Bilder nicht nur in allerlei Hinsicht verändert werden, es ist auch möglich, einzelne Objekte zu verschieben. Die entstehende Lücke wird dann mit generativer KI ausgefüllt, auch das restliche Bild wird auf diesem Weg optimiert.

Dass dies auch auf älteren Geräten klappt, hat einen simplen Grund: Das Ganze läuft gar nicht direkt auf dem Smartphone, sondern in der Cloud. Die Beschränkung auf einzelne Smartphones war insofern immer schon eine reine Marketingentscheidung von Google.

Zwei Beispiele für die Möglichkeiten des Magic Editors: Auch große Bildbestandteile (in dem Fall: Influencer bei der Arbeit) werden verblüffend gut entfernt (und viel besser als beim klassischen Magic Eraser). Wer will, kann die generative KI aber auch nutzen, um eigene Fotos komplett neu gestalten zu lassen. Proschofsky / STANDARD

Einschränkungen

Die Nutzung des Magic Editors geht auf Nicht-Google-Geräten allerdings mit einer entscheidenden Einschränkung einher: Pro Monat können kostenlos gerade einmal zehn solcher Bearbeitungen in die eigene Fotobibliothek abgespeichert werden. Wer mehr will, muss eine Google-One-Abo mit mindestens 2 TB Speicherplatz kaufen. Der Grund dafür ist einfach erklärt: Diese Bearbeitungen sind vom Rechenaufwand her ziemlich aufwendig und kosten Google also auch Geld. Wirklich unbeschränkt bleibt die Magic-Editor-Nutzung entsprechend nur für Pixel-Smartphones von Google selbst.

Parallel dazu macht Google noch einige andere lange, exklusiven oder zumindest beschränkten Funktionen kostenlos. Dazu zählen der Magic Eraser zum Entfernen von Objekten, das ebenfalls KI-gestützte Photo Unblur sowie die Porträtlicht-Funktion. Auch Color Pop, HDR-Effekt und die Änderung der Lichtstimmung am Himmel sind nun kostenlos für alle. (apo, 10.6.2024)