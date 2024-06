Die hohe Inflation samt schnell gestiegener Zinsen haben die Konjunktur abgewürgt. Die Erholung läuft nur sehr langsam. IMAGO/Markus Tischler

In der Vorwoche hat die EZB den Leitzins um 0,25 Basispunkte auf 4,25 Prozent gesenkt. Das bringt für die Konjunktur einen zarten Hoffnungsschimmer, denn damit werden Finanzierungen wieder etwas billiger. Das könnte Investitionen – und damit letztlich die Wirtschaft – ankurbeln. Tatsächlich blicken Börsianer derzeit so zuversichtlich auf die Konjunktur im Euroraum wie seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine vor gut zwei Jahren nicht mehr. Das dazugehörige Barometer kletterte im Juni bereits den achten Monat in Folge, und zwar um 3,9 Zähler auf plus 0,3 Punkte, wie die Beratungsfirma Sentix am Montag zu ihrer monatlichen Umfrage unter 1174 Investoren mitteilte. Dies ist der höchste Wert seit Februar 2022.

Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy sprach von einem Aufschwung ohne Schwung. "Die Erholung verläuft jedoch nur langsam in Trippelschritten." Während der Wert für die Lage trotz Anstiegs weiter im Minus (–9,0 Punkte) verharrte, kletterte die Erwartungskomponente um 2,2 auf plus 10,0 Zähler. "Auch in Deutschland schreitet die Konjunkturerholung weiter voran – wenn auch nur im Zeitlupentempo", sagte Hussy. Mit minus 26,3 Punkten sei das Barometer für die aktuelle Lage immer noch im tiefroten Bereich. Der Zugewinn der Erwartungswerte auf plus 2,3 Punkte zeige, "dass die missliche Lage der deutschen Wirtschaft nur allmählich nachlässt und in den kommenden Monaten weiter das Thema Stagflation angesagt sein dürfte".

Zartes Pflänzchen

Für das zweite Quartal deuten Vorlaufindikatoren laut Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) auch in Österreich auf eine Fortsetzung der "zaghaften Konjunkturbelebung" hin. In der Sachgütererzeugung und im Bauwesen würden die Konjunktureinschätzungen allerdings "weiterhin sehr pessimistisch" ausfallen, heißt es im aktuellen Wifo-Konjunkturbericht. Doch auch die Industrie kommt nicht so recht vom Fleck: "Gemäß Unternehmensumfragen hat sich die internationale Wettbewerbsposition österreichischer Industrieunternehmen zuletzt verschlechtert. Dies dämpft die Nachfrage und somit die Produktion", sagt Christian Glocker, Autor des Wifo-Berichts. Auch das Verbrauchervertrauen sei "nach wie vor sehr gering". Optimistischer ist laut Glocker hingegen die Stimmung der Dienstleister, auch wenn sich ihre Erwartungen zuletzt wieder eingetrübt haben.

Im ersten Quartal stieg das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach Berechnungen der Statistik Austria um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im vierten Quartal 2023 betrug das Plus 0,1 Prozent. Ein Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent unterscheide "sich zwar kaum von einer Stagnation", sei aber dennoch das höchste seit 1,5 Jahren, so der Wifo-Ökonom. Auf der Angebotsseite sei die Konjunktur von Jänner bis März weiterhin durch die Rezession in der Industrie gebremst worden, stabilisierend habe eine positive Entwicklung in zahlreichen Marktdienstleistungen gewirkt. Auf der Nachfrageseite ist laut Glocker ein konsumgetriebener Wachstumsimpuls durch einen kräftigen Anstieg der Importe gedämpft worden. (APA, bpf, 10.6.2024)