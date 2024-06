Was finden Sie an Männlichkeit / Männern bewundernswert, beeindruckend, positiv?

Mir fällt auf, dass Männer sich hier im Forum oft auf Aspekte "toxischer Männlichkeit" reduziert und sich durch Artikel abgewatscht fühlen. Lasst uns Männlichkeit in all ihren Facetten deshalb hier einmal feiern – es sind natürlich alle Stimmen willkommen.

Ich selbst bin z.B. oft irrsinnig beeindruckt von männlichen Leistungen im Bereich der Mathematik, Physik, Technik, IT, Architektur etc. Der männliche Verstand hat unglaublich Positives für die Menschheit bewirkt.

Die Selbstaufopferung von Männern zugunsten ihrer Familien oder auch für ihr Land (zB. Wehrdienst, Schwerstarbeit) wird meines Erachtens oft nicht genug geschätzt.

Mir fällt noch viel ein. In diesem Sinne: Haut raus!