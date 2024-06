Stephan Helm wird die Wiener Austria in die neue Saison führen. APA/EVA MANHART

Wien – Austria Wien besetzt den Posten des Cheftrainers mit einem Mann aus den eigenen Reihen. Stephan Helm, bis zuletzt Trainer der Young Violets, wird die Veilchen übernehmen. Helm unterzeichnete einen Vertrag bis Sommer 2026 und wird das erste Training am 24. Juni leiten. Unterstützt wird er künftig von Christian Wegleitner. Der künftige Co-Trainer hatte die Austria in den letzten vier Spielen interimistisch betreut, ebenso viele Siege geholt und die Austria über das Playoff in den Europacup geführt.

Wie die Austria auf ihrer Website schreibt, sei die Entscheidung einstimmig und nach eingehender Analyse zahlreicher Optionen gefallen. Aus 16 Trainerkandidaten wurde den Gremien eine Shortlist von fünf Möglichkeiten vorgelegt. Die erste Empfehlung der sportlichen Leitung, Stephan Helm die Verantwortung zu übertragen, wurde letztlich goutiert und angenommen.

"Unsere erste Wahl"

"Wir haben diese Entscheidung mit voller Überzeugung gemeinsam innerhalb der Austria-Führung getroffen. Stephan Helm war unsere erste Wahl und wird als Cheftrainer weitere Qualitäten einbringen. Dazu war uns wichtig, dass Christian Wegleitner auch künftig eine zentrale Rolle im Trainerteam einnimmt. Beide kennen und verstehen einander seit Jahren sehr gut. Das neue Trainerteam hat unser volles Vertrauen, alle sind gut vernetzt und absolute Kenner unserer hochtalentierten Nachwuchsspieler", kommentierte Sport-Vorstand Jürgen Werner die Trainerbestellung.

Von der Lösung "zu 100 Prozent überzeugt", sei Präsident Kurt Gollowitzer. "Aus meiner Sicht haben wir eine Austria-Lösung gefunden, voll mit Kompetenz und Erfahrung. Ein wichtiger Fokus bei Austria Wien liegt auf unserer Akademie, wir wollen junge und hochtalentierte Spieler forcieren und rechtzeitig im Profibereich einbauen."

Auch Helm selbst zeigte sich natürlich sehr erfreut: "Austria Wien ist ein Verein mit viel Tradition, einer klaren Vision und einer großartigen Fankultur. Ich habe seit Jahren einen sehr starken Bezug zur Austria und ich brenne für diese Aufgabe. Im letzten halben Jahr als Cheftrainer der Young Violets habe ich hautnah miterlebt, welches Potenzial in der nächsten Generation junger Austrianer steckt. Ich schätze die Zusammenarbeit mit Christian Wegleitner sehr und bin überzeugt, dass wir gemeinsam die nächsten Schritte setzen und die Stärken des Teams fördern können." (red, 10.6.2024)