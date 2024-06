Jonny Greenwood von Radiohead und The Smile: BDS drohte ihm "Maßnahmen des Volkes an", wenn er weiter in Israel auftrete. Rob Grabowski/Invision/AP

Im Rahmen der Wiener Festwochen stellt Intendant Milo Rau gesellschaftliche Themen vor Gericht. Das hat er bereits in Moskau getan, in Zürich oder im Kongo, aktuell laufen die "Wiener Prozesse", bei denen der STANDARD tickert; der Gerichtssaal befindet sich im Odeon. Dieses Wochenende (14. bis 16. Juni) auf der Anklagebank: Die Heuchelei der Gutmeinenden. Dabei werden unter anderem diese Fragen behandelt: Kein Platz für Palästina-Solidarität? Oder kein Platz für Antisemitismus?

Dabei wird es auch um Kultur gehen, und die in diesem Bereich besonders aktive Kampagne BDS unterstützt zwar viele Pro-Palästina-Aktionen, bleibt aber unerwähnt. BDS steht für Boycott, Divestment and Sanctions, für Boykott, Desinvestition und Sanktionen und ist eine umstrittene internationale Kampagne gegen Israel, die den jüdischen Staat wirtschaftlich, politisch und kulturell isolieren will. Seit dem Terrorüberfall der Hamas letzten Oktober und dem folgenden Feldzug Israels zählt BDS zu den aktivsten Palästina-Fürsprechern.

Die Ziele der Bewegung: Israel soll "die Okkupation und Kolonialisierung allen arabischen Landes stoppen und das Recht der palästinensischen Flüchtlinge auf eine Rückkehr in ihre Heimat und zu ihrem Eigentum gemäß der UN-Resolution 194 schützen und fördern".

"Kauft nicht bei Juden"

Die Kampagne wird ihrer ideologischen Gemengelage nach von manchen Ländern als antizionistisch und antisemitisch eingestuft, ihre Boykotte erinnern an Nazi-Aufrufe wie "Kauft nicht bei Juden". Israel gilt der BDS als Kolonialmacht, die sich Land unrechtmäßig angeeignet habe, das einer muslimischen, arabischen, palästinensischen Bevölkerung zustünde.

Den Vorwurf des Antisemitismus weist BDS meist zurück, ihre Aktionen zielten bloß auf die israelische Politik ab. Dabei nimmt man bereitwillig in Kauf, dass die Sanktionen auch Jüdinnen und Juden treffen, die mit der israelischen Politik selbst nicht zufrieden sind.

Brian Eno versuchte, Nick Cave dazu zu überreden, nicht mehr in Israel aufzutreten. Reuters

BDS ist in der britischen Popmusik besonders aktiv: Elvis Costello, Jarvis Cocker, Robert Wyatt, Massive Attack, Portishead, Billy Bragg und hunderte andere stehen auf ihrer Seite. Die Unterstützung reicht von nebenbei geleisteten Unterschriften bis zur Rechtsaußen-Agitation des Pink-Floyd-Gründers Roger Waters, dazwischen stehen Popgranden wie Brian Eno.

"Maßnahmen des Volkes"

Das sind nicht alles Antisemiten, deren Nähe scheint vielen aber nichts auszumachen. Und BDS übt Druck aus. Aktuell ist Jonny Greenwood den Angriffen ausgesetzt. Der ist Gitarrist von Radiohead und The Smile. Greenwood wird für seine Zusammenarbeit mit dem israelischen Künstler Dudu Tassa kritisiert. Seit 2008 arbeiten die beiden zusammen, Ende Mai traten sie in Tel Aviv auf, tags zuvor hatte Greenwood für die Freilassung von Geiseln im Gazastreifen und für Neuwahlen in Israel demonstriert.

Nick Cave hat Brian Eno höflich, aber bestimmt anrennen lassen. EPA

BDS wirft Greenwood "Artwashing (sic!) des Völkermords" vor. "Die Palästinenser verurteilen Jonny Greenwoods beschämende künstlerische Unterstützung des israelischen Völkermordes", heißt es in einer Erklärung. "Wir rufen dazu auf, friedlichen, kreativen Druck auf seine Band Radiohead auszuüben, damit sie sich überzeugend von dieser eklatanten verbrecherischen Komplizenschaft distanziert, oder sie muss mit Maßnahmen des Volkes rechnen."

Nick Cave: "Feige und beschämend"

Greenwood antwortete auf diese Drohung so: "Ein künstlerisches Projekt von arabischen und jüdischen Musikern ist vor allem lohnenswert. Ebenfalls ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die jüdischen kulturellen Wurzeln in Ländern wie dem Irak und dem Jemen tausende von Jahren zurückreichen."

Auch Sänger Nick Cave antwortete öffentlich, als Brian Eno ihn zum Boykott Israels anstiften wollte. Cave kam ins BDS-Visier, weil er mit seiner Band 2017 in Tel Aviv aufgetreten war. Cave nannte das Ansinnen "feige und beschämend". Seine Auftritte dienten nicht der Unterstützung einer politischen Bewegung oder Partei, sondern seien ein prinzipieller Standpunkt gegen diejenigen, die Musiker einschüchtern, beschämen und zum Schweigen bringen wollen. Die aggressive Agitation der BDS würde nur ein Ergebnis bringen: sich weiter verhärtende Positionen im Nahen Osten. (Karl Fluch, 14.6.2024)