Wie handhabt ihr das? Siezt ihr Menschen in Online-Umgebungen wie Foren, Chats, etc.?



Ich persönlich bin da eher casual unterwegs, gerade hier in den STANDARD-Foren habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass schon viele auf das "Sie" bestehen. Mir wurde da auch schon mal mit einer Anzeige gedroht, da ich jemanden ohne es angeboten bekommen zu haben, geduzt habe. :)

In Tickern beispielsweise bin ich aber rein per Du und da wäre mir nie vorgekommen, dass es als Affront ausgelegt wird.

Bei anderen Medien, die ich frequentiere sowieso, wobei das gerade auch ein "deutschsprachiges" Phänomen zu sein scheint.

Wie seht ihr das?