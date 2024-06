Xbox-Chef Phil Spencer hatte für den heurigen Xbox Games Showcase viele Highlights im Gepäck. Microsoft

Microsofts Bemühungen in der Spielebranche waren zuletzt nicht unbedingt bekannt dafür, ein Feuerwerk vielfältiger Exklusivtitel zu zünden. Der diesjährige Xbox Games Showcase wirkte daher umso mehr, als würde fast schon von alleine hervorbrechen, was sich über die Jahre aufgestaut hat. Bemerkenswert daran war aber auch, dass alle Titel, selbst Kaliber wie das neue Call of Duty, das seit der Übernahme von Activision auch zu Microsoft gehört, ab dem ersten Tag im Abo-Service Game Pass landen werden.

Xbox-Chef Phil Spencer ließ es sich dementsprechend nicht nehmen, das große Spiele-Event des Konzerns mit dem populärsten Shooter der Branche zu eröffnen und mit der Bestätigung für den Game Pass zu hoffen, dass das Spiel unter Microsofts Schirmherrschaft noch weiter an Fahrt aufnehmen wird – als ob mehr als 100 Millionen Spieler noch viel zu wenig wären. Während Black Ops 6 ab 25. Oktober wohl das sein wird, was man sich von einem neuen Call of Duty eben erwarten kann, waren nachfolgende Ankündigungen deutlich spannender. Ein Überblick über Highlights des Xbox Games Showcase.

Von "Doom" bis "Gears of War"

Auf Call of Duty folgte gleich der erste Trailer zum nächsten Shooter, über den im Vorfeld schon richtig spekuliert worden war. Doom: The Dark Ages dürfte mit der gewohnt hohen Spielgeschwindigkeit der Serie verwöhnen, in der man sich seinen Weg durch Kreaturen aus der Hölle schießt – allerdings werden Spielerinnen und Spieler "als einstige Waffe der Götter" diesmal mit Multifunktions-Schild und in einem deutlich rustikaleren Setting unterwegs sein. Der Ankündigung zufolge muss man sich damit noch bis 2025 gedulden.

DOOM: The Dark Ages | Official Trailer 1 (4K) | Coming 2025

Bethesda Softworks

Auch nicht vor 2025 ist mit dem Action-Adventure Fable zu rechnen. Neben ganz kurzen und nicht minder beeindruckenden In-Game-Szenen aus einer Stadt des Spiels war Entwickler Playground im neuen Trailer nach wie vor damit beschäftigt, ein neues und phasenweise recht humorvolles Narrativ aufzubauen. Fable dürfte sich (auch?) auf einen Helden namens Humphry fokussieren, der aus dem Ruhestand gezwungen wird, als eine geheimnisvolle Gestalt aus seiner Vergangenheit die Existenz Albions bedroht. Es scheint, als würden Entscheidungen wieder eine wichtige Rolle im Spielverlauf spielen – konkrete Details zum Spiel gibt es allerdings noch nicht.

Fable - Xbox Games Showcase 2024

Xbox

Gar kein Datum gibt es leider noch für den Reboot von Perfekt Dark. Vier Jahre nach der ersten Ankündigung bekam man dafür einen ersten ausführlicheren Einblick ins Gameplay, das Lust auf mehr macht. Viel mehr. Das Spiel zeigt Geheimagentin Joanna Dark in einem zukünftigen Kairo und basiert auf den ersten beiden Spielen, bietet jedoch eine komplett neue Erzählung. Die Einzelspielermissionen können auf unterschiedliche Weise absolviert werden - mit ein Grund dafür sind zahlreiche Gadgets. Der Trailer zeigte unter anderem, dass NPC-Stimmen analysiert und Deepfakes erstellt werden können, um Ablenkungen zu erzeugen oder Sicherheitssysteme zu umgehen.

Perfect Dark - Gameplay Reveal - Xbox Games Showcase 2024

Xbox

Weder Datum noch Gameplay gab es zum nächsten Abenteuer mit Marcus Fenix. Gears of War E-Day sieht aber nach einem klassischen Prequel aus. Der Trailer greift die Atmosphäre des berühmten Mad World-Werbespots des Originalspiels auf, siedelt die Handlung von E-Day 14 Jahre vor dem ersten Gears of War an und beleuchtet offenbar das erste Erscheinen der gegnerischen Locust auf dem Planeten Sera.

Gears of War: E-Day | Official Announce Trailer (In-Engine) - Xbox Games Showcase 2024

Xbox

Noch heuer für Xbox und PC

Je nach Präferenz und Perspektive auch eine gute oder die bessere Nachricht ist, dass viele Titel noch heuer veröffentlicht werden und in weiterem Sinne nicht oder nicht ausschließlich in die Kategorie der Shooter fallen. Dazu zählt besonders das erste umfangreiche Spiele-Abenteuer von Indiana Jones seit langem. Der neue Trailer zu Indiana Jones und der Große Kreis zeigt neben eindrucksvollen Zwischensequenzen, die 1:1 aus einem der alten Indy-Filme stammen könnten, auch kurze Einblicke ins Gameplay. Wie man es sich für ein Action-Adventure dieser Art erhoffen würde, schwingt man als waghalsiger Archäologe die Peitsche, legt den einen oder anderen waghalsigen Stunt hin und löst nicht zuletzt auch knifflige Rätsel.

Official Showcase Reveal: Indiana Jones and the Great Circle

Bethesda Softworks

Ein zweites Highlight, mit dem ebenfalls noch heuer zu rechnen ist, das Fantasy-RPG Awoved. Entwickler Obsidian Entertainment versetzt Spieler dabei in eine Welt, die bereits aus Pillars of Eternity bekannt ist und Spielerinnen und Spieler das Reich der Living Lands erkunden lässt. Neben vielen Entscheidungen mit Einfluss auf die Spielwelt sollen auch komplex gestaltete Kämpfe für einen langen Aufenthalt sorgen.

Avowed Story Trailer - Xbox Games Showcase 2024

Xbox

Von einer konkurrenzlos beeindruckenden Seite zeigte sich das "Update" des Flight Simulators: In der 2024er-Version der realistischen Flugsimulation handelt es sich aber nicht um ein Addon, sondern um ein eigenständiges Spiel. Besonderes Highlight ist dabei der neue Karrieremodus, der Spieler in die Rolle von Berufspiloten versetzt. Zudem erweitert das Spiel das Missionsspektrum erheblich, von Waldbrandbekämpfung bis hin zu spezialisierten Transport- und Rettungsflügen, und bietet so eine tiefere und vielfältigere Flugerfahrung. Die Simulation wird am 19. November veröffentlicht.

Microsoft Flight Simulator 2024 – Xbox Games Showcase 2024

Xbox

Freunde der Strategie dürften sich besonders über die Neuauflage eines Spin-offs zu Age of Empires freuen. Age of Mythology Retold erlaubt es ab Anfang September, eine von mehreren mythologischen Zivilisationen zu steuern. Was für das ursprüngliche Spiel 2002 schon charakteristisch war, wird jetzt konsequent für Xbox und PC fortgesetzt: Das Beschwören riesiger Kreaturen und Naturgewalten, um auf dem Schlachtfeld gegen den auserkorenen Widersacher zu bestehen. Das fertige Spiel soll mehrere Kampagnen mit insgesamt 50 Missionen umfassen, die Spieler durch epische Szenarien wie die Belagerung von Troja oder die nordischen Welten Midgards führen. Neben dem Kampagnenmodus gegen die KI soll es auch einen Mehrspielermodus geben.

Age of Mythology: Retold – Xbox Games Showcase 2024

Xbox

Andere Studios und Erweiterungen

Natürlich gab es auch ein paar spannende Ankündigungen, die nicht aus eigenen Spielestudios stammen, darunter das Fantasy-Rollenspiel Dragon Age: Veilguard, das von Electronic Arts im Herbst veröffentlicht wird. Ebenfalls mit einem attraktiven Trailer aufwarten konnte der neueste Teil von Assassins Creed. In Shadows schlüpfen die Spieler gleich in die Rolle von zwei Hauptcharakteren und werden Augenzeuge, wie der Assassinen-Orden offenbar auch tief in die Kultur Japans verwurzelt sein dürfte.

Nicht zuletzt noch ein Geheimtipp für alle, die vom Soulslike-Genre nicht genug bekommen können: Das Open-World-RPG Flintlock: The Siege of Dawn verschlägt schon ab Mitte Juli auf allen Plattformen in die opulente Fantasywelt von Kian. Wer überhaupt lieber bei bestehenden Spieletiteln verweilen möchte, kann optional auch dort auf viel neuen Content zurückgreifen. Erweiterungen wurden unter anderem für Fallout 76 (Skyline Valley, ab 12. Juni), Sea of Thieves (Season 13, ab 25. Juli), Diablo 4 (Vessel of Hatred, ab 8. Oktober) und Starfield (Shattered Space, Herbst 2024) angekündigt.

Neue Konsolenmodelle

Ach ja, da war auch noch was mit Hardware. Fast schon beiläufig stellte Microsoft gleich drei neue Xbox-Modelle vor, die alle rechtzeitig vor Weihnachten veröffentlicht werden sollen. Wirklich "neu" sind die Modelle nicht, es handelt sich dabei lediglich um Variationen bestehender Modelle. Demnach wird es zunächst eine weiße Series X Konsole mit 1 TB Speicher geben, die kein Disc-Laufwerk mehr verbaut hat und 500 Euro kosten wird.

Three New Xbox Series X|S Consoles - World Premiere Announce Trailer

Xbox

Am unteren Ende der Preisskala wird es eine Series S Konsole geben, die für 350 Euro ebenfalls über 1 TB Speicher verfügen wird. Am anderen Ende der Skala findet sich eine Series X Konsole im Design Galaxy Black, die mit 2 TB Speicher ausgestattet sein und 650 Euro kosten wird. Hardwareseitig sind sonst derzeit keine wesentlichen Abweichungen von den aktuellen Modellen im Programm bekannt.

Abseits der Hardware-Neuheiten gab Xbox-Präsidentin Sarah Bond bekannt, dass bereits an der nächsten Konsolengeneration gearbeitet wird. Parallel dazu deutete Xbox-Chef Phil Spencer einmal mehr an, dass Microsoft möglicherweise auch an einer tragbaren Xbox arbeitet – ein Thema, das er schon seit einiger Zeit diskutiert und das durch seine jüngsten Kommentare und das gezeigte Engagement des Teams für verschiedene Spielplattformen weiter an Gestalt annehmen dürfte. (Benjamin Brandtner, 10.6.2024)