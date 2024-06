Sepp Straka verpasste das Podest in Dublin/Ohio. AP/Sue Ogrocki

Dublin (Ohio) – Sepp Straka ist am Schlusstag des mit 20 Millionen Dollar dotierten Memorial Tournament der PGA-Golfer in Dublin (Ohio) aus den Top drei gefallen. Der gebürtige Wiener spielte am Sonntag mit einer 76 seine schlechteste Runde bei dem Turnier, nach sieben Bogeys bei drei Birdies ging es für ihn vom zweiten auf den fünften Platz. Sieger war der Weltranglisten-Erste Scottie Scheffler, der sich mit einem Schlag Vorsprung auf seinen US-Landsmann Collin Morikawa durchsetzte.

Böige Bedingungen und extrem harte Grüns stellten die Spieler im Muirfield Village Golf Club am Schlusstag vor große Herausforderungen. Nur sechs Spieler blieben unter Platzstandard (72). Auch Straka hatte große Mühe und musste Rang zwei, den er nach drei Runden innehatte, hergeben. Dem 31-Jährigen glückte allerdings am Schlussloch noch ein sehenswertes Birdie, womit der ÖGV-Star Platz fünf rettete. Diesen teilte er sich mit seinen Ryder-Cup-Kollegen Ludvig Aberg aus Schweden und dem Engländer Matt Fitzpatrick.

Im Aufwind

Straka kassierte für seinen vierten Top-10-Platz auf der PGA-Tour in diesem Jahr knapp 767.000 Dollar (704.000 Euro) Preisgeld. In der FedExCup-Wertung ist der Österreicher Zehnter, in der Weltrangliste verbesserte sich Straka um drei Plätze auf Position 18 und ist damit nur mehr einen Rang hinter seinem Allzeithoch. Der zweifache PGA-Sieger reist daher diese Woche mit Selbstbewusstsein nach Pinehurst (North Carolina) zu den US Open.

Einmal mehr nicht zu schlagen war Scheffler. Der US-Star spielte zwar nur eine mäßige Schlussrunde (74), brachte seinen Vorsprung aber ins Clubhaus. "Mir ist heute nicht so viel Gutes gelungen, aber es war genug", erklärte der 27-Jährige, der von Gastgeber und Golflegende Jack Nicklaus die Trophäe erhielt und obendrein noch einen Preisgeldscheck über vier Millionen Dollar. Für Scheffler ist es bereits der fünfte Sieg heuer, der Texaner hatte zuvor schon die Topturniere Arnold Palmer Invitational, Players Championship, das Masters und das RBC Heritage gewonnen. (APA, 10.6.2024)