Google und Microsoft haben es vorgemacht, Apple wird wohl nicht nachstehen. Auch in Cupertino setzt man auf Künstliche Intelligenz und den Einsatz selbiger in den eigenen Produkten. Was genau Tim Cook und Co für die nahe und mittlere Zukunft planen, werden sie zum Start der hauseigenen Worldwide Developers Conference (WWDC) verraten. Bei uns nachzulesen im Liveticker ab 19:00 und danach als ausführlicher Überblick.

Außerdem: Für die meisten ist das Thema NFT wohl nur mehr eine ferne Erinnerung an einen ziemlich seltsamen Hype vergangener Jahre. Doch das ist nicht überall so. Ob in Österreich oder Deutschland: Bis heute will die Post mit "Krypto-Briefmarken" zusätzliches Geld verdienen. Bei der Deutschen Post wurde daher neulich eine Reihe solcher Briefmarken mit Dall-E erstellt. Darauf abgebildet ist der Kölner Dom - oder halt das, was die Bild-KI von OpenAI fälschlicherweise dafür hält.

