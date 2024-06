John Cale hat nach schwächelnden Vorgängern wieder zu seiner Form gefunden, sein neues Album heißt "Poptical Illusion". Madeline McManus

John Cale – Poptical Illusion

Nachdem John Cale im Vorjahr mit dem träge und dröge mäandernden Album Mercy enttäuscht hat, legt er am kommenden Freitag mit Poptical Illusion nach. Der Titel legt schon nahe, dass sich das ehemalige Velvet-Underground-Mitglied eingängiger gibt. Manche neue Songs erinnern in ihrer Machart an seine Arbeiten in den 1980ern, als er kurz vor seiner Läuterung durch Vaterschaft Alben wie Artificial Intelligence veröffentlichte. Davies and Wales oder Shark-Shark sind hübsche Songs, die Balladen liefert er mit der Autorität eines Unantastbaren ab, 82 ist er mittlerweile.

Charli XCX – Brat

Der britische Popstar der Zehnerjahre hat eben ihr siebentes Studioalbum veröffentlicht: Charli XCX. Es heißt Brat und hyperpoppt mit Zutaten aus dem EDM und anderen, die klassischen Hooklines eher vermeidenden Zutaten, setzt auf die Kraft der Wumme. Wobei sie sich in Songs wie Von Dutch oder Apple nachgerade klassisch gibt, andernorts überzeichnet sie die Stimmmanipulationen aber ins Justin-Bieberische, was zu den krassen Stimmungsschwankungen zwischen Coolness und Beziehungszorn passt. Girl, so Confusing heißt ein Song und trifft die Stimmung des Albums.

King Hannah – Big Swimmer

Ein Big Swimmer ist, wer von England nach den USA auf dem Wasserweg aufbricht. King Hannah sind das Duo Hannah Merrick und Craig Whittle und kommen aus Liverpool und widmen sich auf ihrem neuen Album Big Swimmer den Eindrücken ihrer ersten US-Tour. Das bedeutet lakonischen Indierock, der stellenweise an die lidschweren Songs von Mazzy Star erinnert, andernorts mit viel stärker treibenden Songs so wirkt, als gehe es darum, vor dem Einbruch der Dunkelheit noch unbedingt ein Ziel im Hinterland zu erreichen, koste es den Kühler, was es wolle. Das tönt und dröhnt ganz gut. (Karl Fluch, 11.6.2024)