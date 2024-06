19.40 REPORTAGE

Re: Long Covid – Heilung auf Zypern Laut WHO sind in Europa 36 Millionen Menschen von Long Covid betroffen. Zypern bietet verschiedene Behandlungsmethoden an, von der Blutwäsche bis zur Sauerstofftherapie. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Deutschlands Naturschätze – Vonden Alpen bis zur Nordsee Die Doku porträtiert die Vielfalt an Lebensräumen unseres nördlichen Nachbarn, stellt seine Tierwelt vor, präsentiert Sehenswürdigkeiten, aber auch unbekannte Naturjuwele. Bis 21.05, ORF 2

21.45 KOMÖDIE

School of Rock (USA/D 2003. Richard Linklater) Jack Black als Rocker Dewey Finn, der aus seinem Traum vom Sieg bei "Battle of the Bands" gerissen wird: Seine Musikerkollegen haben seine Eskapaden und minutenlangen Soli satt. Die Lösung heißt Musikunterricht an einer Privatschule, was den Schülern und uns viel Spaß garantiert. Bis 23.20, ZDF neo

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Bittersüße Schokolade – Kinderarbeit in Ghana Konstantin Obermayr hat sich in Ghana umgesehen, um herauszufinden, unter welchen Bedingungen dort Kakao produziert wird. Bis 23.05, ORF 1

0.00 GERICHTSDRAMA

Zeugin der Anklage (Witness for the Prosecution, USA 1957, Billy Wilder) Der herzkranke Londoner Strafverteidiger Sir Wilfrid Robarts (Charles Laughton) lässt sich überreden, den scheinbar aussichtslosen Fall eines des Mordes beschuldigten Ehemanns (Tyrone Power) zu übernehmen. Famose Agatha-Christie-Adaption mit Marlene Dietrich in Höchstform. Bis 1.50, HR

Adrian (Jeremy Miliker) mit Mama Helga (Verena Altenberger) in "Die beste aller Welten", 1.15 Uhr in ORF 1. ORF

1.15 DRAMA

Die beste aller Welten (Ö/D 2017, Adrian Goiginger)Adrian lebt mit seiner Mutter in einer kleinen Wohnung im Chaos. Die Erwachsenen, die dauernd vorbeikommen, sind alle drogensüchtig. Manchmal flippen sie im Rausch aus oder sterben. Goigingers vielfach ausgezeichneter Film von der bedingungslosen Liebe zwischen einer drogenabhängigen Mutter und ihrem Sohn. Bis 2.50, ORF 1