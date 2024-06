Den ORF-Spätnachrichten auf ORF 1 droht die Einstellung. Die ZiB 3 wird nach STANDARD-Informationen in eine Sommerpause geschickt, die Redaktion soll über den Sommer zusammen mit dem Social-Media-Team am geplanten Newskanal der ORF-Information arbeiten.

Der Newskanal soll im Herbst starten. Nach dem Sommer soll intern evaluiert werden, ob es die ZiB 3 weiter im Fernsehen geben soll - was intern als eher fraglich gilt. Die Pläne wurden nach STANDARD-Infos in einer Redaktionsversammlung intern kundgetan und sorgen dort für einige Unruhe. Mehr demnächst hier. Der STANDARD bat den ORF um Stellungnahme, wir ergänzen bei Vorliegen.

"ZiB 3" mit Christiane Wassertheurer. ORF ZiB 3 Screenshot

Die "ZiB 3" richtet sich auf ORF 1 an ein jüngeres Publikum, das der ORF zielgenauer auf Youtube mit einem eigenen Newskanal erreichen will. Der ORF arbeitet bereits mit der ARD-ZDF-Jugendplattform Funk zusammen, die ihre Inhalte auf Social Media ausspielt. Er will noch heuer mehrere neue Formate für diese Zielgruppe entwickeln, auch in Zusammenarbeit beziehungsweise im Austausch mit Funk.

Zugleich plant der ORF, Ressourcen aus dem Fernsehen in Richtung Online und Streaming zu verlagern. Die Beschäftigung der "ZiB 3"-Redaktion mit Youtube-Formaten ist offenbar ein Schritt auf diesem Weg. (fid, 10.6.2024)