Smatrics peilt bis 2030 alle 40 Kilometer eine Schnellladestation an und will bis Jahresende an allen bestehenden High-Power-Chargern Kartenzahlung ermöglichen

Die Verbund-Tochter Smatrics betreibt gut 250 Schnellladestationen mit 50 kW und mehr in Österreich und will das Netz weiter verdichten. SMATRICS

Ungeachtet der jüngst aufgeflammten Diskussion um das Aus für das Verbrenner-Aus will die Verbund-Tochter Smatrics am Plan festhalten, das Netz an Schnellladestationen deutlich engmaschiger zu knüpfen. Statt alle 50 Kilometer soll allen E-Auto-Fahrern und -Fahrerinnen in Österreich bis zum Jahr 2030 alle 40 Kilometer eine Schnelllademöglichkeit zur Verfügung stehen. Damit, so die Überlegung, werde die Attraktivität der E-Mobilität weiter steigen. Und gemäß der 2021 von der Bundesregierung beschlossenen Ladesäulenverordnung soll nun auch bei der Aufrüstung von High-Power-Ladesäulen auf Kartenzahlung im übertragenen Sinn Gas gegeben werden.

Dass der zuletzt ins Stocken geratene Absatz batterieelektrischer Autos wieder anspringen wird, steht für Smatrics-Chef Hauke Hinrichs außer Frage. Der Elektroantrieb sei der effizienteste von allen Antriebsarten, sagte der aus Deutschland stammende Manager bei einem E-Mobility-Talk am Dienstag. "Die Physik kann man nicht außer Kraft setzen."

Schweres Foul

Ein schweres Foul seitens der Regierung oder vielmehr einzelner in Regierungsverantwortung befindlicher Parteien in Europa sieht Hinrichs dennoch. Wegen der Haushaltssperre in Deutschland sind im Vorjahr Förderungen für Elektroautos quasi über Nacht abgedreht worden, was zu großer Unsicherheit unter Autokäufern geführt habe. Das Gleiche sei nun in Österreich zu beobachten, wo die Forderung nach Technikoffenheit bei den Antrieben – sprich einem Abgehen vom Zulassungsverbot für Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 – zu einer Kaufzurückhaltung geführt habe. "Das Schlimmste ist Planungsunsicherheit, und die erreicht man durch solche Diskussionen", sagte Hinrichs.

Zusätzliche Ladestationen sollen nicht nur entlang der Hauptverkehrsrouten errichtet werden, sondern vermehrt auch an hochfrequentierten Punkten mit genügend Platz zum Parken. Prädestiniert dazu seien beispielsweise Supermärkte. Einen Partner, mit dem Smatrics schon seit längerem kooperiert, holte Hinrichs am Dienstag vor den Vorhang: Rewe. Das Handelsunternehmen sieht Ladestationen auf eigenem Grund als zusätzlichen Umsatzbringer. Um Kunden und Kundinnen einen Mehrwert zu bieten, konzentriere man sich auf Schnelllademöglichkeiten mit 50 Kilowatt (kW) und mehr. Eine Wallbox mit 11 kW sei für Besucher von Billa oder Billa plus, zwei unter dem Dach von Rewe befindlicher Supermarktketten, eher mit Schmerzen verbunden, als dass sie in der kurzen Zeit, die ein Einkauf in der Regel dauert, etwas bringe.

Umsatzbringer

Mit einer höheren Ladeleistung kann man ein E-Auto in viel kürzerer Zeit zumindest bis 80 Prozent laden, als dies mit 11 kW möglich ist. Zudem, so die von Stefan Panis, Technikverantwortlicher bei Rewe, geäußerte Erwartung, könnten Kunden und Kundinnen dazu gebracht werden, sich etwas länger als 15 Minuten im Supermarkt aufzuhalten. Mehr Zeit im Supermarkt heißt in der Regel auch größerer Einkauf; zudem hätten manche Standorte auch eine Küche dabei, was ebenfalls dem Umsatz zuträglich ist.

Ein weiterer Partner, mit dem Smatrics bei der Expansion zusammenarbeitet, ist der Tankstellenbetreiber Orlen Austria, vormals Doppler. Anfang des Jahres hat der polnische Mineralölkonzern die von Doppler betriebene Tankstellenkette Turmöl übernommen. Derzeit sei man mit über 50 Ladepunkten in Österreich vertreten, sagt Matthias Damberger von Orlen Austria – Tendenz steigend. Damberger geht nicht davon aus, dass die Zahl der Tankstellen – derzeit rund 2700 in ganz Österreich – schrumpfen wird. Vor allem in ländlichen Regionen, wo es bisher schon vergleichsweise schwer gewesen sei, mit konventionellen Kraftstoffen Geld zu verdienen, würden eine Umrüstung auf E-Ladestationen und der Ausbau zu Servicecenters – Paketdienst inklusive – der Trend der Zukunft sein, glaubt Damberger.

Kosten von 100.000 Euro

Laut dem Ladeinfrastrukturanbieter Smatrics, der sich vor gut zwei Jahren mit Energie Baden-Württemberg (EnBW) einen Partner (25,1 Prozent) für die Auslandsexpansion geholt hat, belaufen sich die Kosten für die Errichtung eines Schnellladepunkts auf rund 100.000 Euro. Laut Reiner Reinbrech vom Klimaschutzministerium werden davon maximal 40 Prozent gefördert. (Günther Strobl, 11.6.2024)