Am Dienstag und am Mittwoch wird in der deutschen Hauptstadt Berlin über den Wiederaufbau der Ukraine debattiert. Dass der Begriff möglicherweise verfrüht in die Debatte eingebracht erscheint, weil Russlands Armee nach wie vor systematisch die Infrastruktur des angegriffenen Landes zerstört, war vor Beginn der Konferenz auch der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock bewusst: "Wir machen gemeinsam deutlich, dass wir nicht nur dem brutalen russischen Angriff trotzen, sondern dass wir den Weg ebnen für die Ukraine in unsere Europäische Union." Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat freilich nicht nur die ferne Zukunft im Blick, wenn er in Berlin unter anderem mit Vertreterinnen und Vertretern von Rüstungsfirmen über das Schicksal seines Landes spricht, sondern hofft auf konkrete Zusagen, was weitere Waffenlieferungen an seine Armee betrifft.

Doch worum geht es bei der Konferenz überhaupt? DER STANDARD beantwortet einige der wichtigsten Fragen.

Wolodymyr Selenskyj ist zum dritten Mal seit Kriegsbeginn nach Deutschland gereist – und hofft auf mehr Luftabwehrbatterien. AFP/POOL/ANNEGRET HILSE

Frage: Wer spricht in Berlin mit wem?

Antwort: Mehr als 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich seit Dienstagvormittag im City-Cube-Kongresszentrum in Berlin-Charlottenburg, die Polizei hat das Areal wegen der hochrangigen Besucherinnen und Besucher mit bis zu 3000 Polizeikräften weiträumig abgesperrt. Nach Lugano 2022 und London 2023 ist es die dritte Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine seit Beginn des russischen Überfalls auf das gesamte Land. Neben Gastgeber Olaf Scholz ("Wir bauen die Ukraine wieder auf – stärker, freier, wohlhabender als zuvor") und Selenskyj haben sich laut dem Veranstalter 70 bis 80 hochrangige politische Gäste angesagt. Weil der proklamierte Hauptzweck des Treffens die Vernetzung ist, setzt sich das Gremium zu etwa je einem Drittel aus Vertreterinnen und Vertretern von Regierungen und internationalen Organisationen, aus Unternehmern und Personen aus der Zivilgesellschaft sowie aus regionalen und kommunalen Politikerinnen und Politikern zusammen. Für Österreich nimmt Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) teil.

Frage: Worum geht es?

Antwort: Zwar steht in Berlin der langfristige Wiederaufbau der Ukraine im Fokus, das Thema Rüstung wurde aber bereits bei der Eröffnungsrede von Scholz prominent adressiert. "Ganz herzlich" bat dieser die anwesenden Staatsgäste darum, "mit allem, was möglich ist", die von seiner Regierung gestartete Initiative zur Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung zu unterstützen. Schließlich, so der deutsche Kanzler, sei "der beste Wiederaufbau der, der gar nicht stattfinden muss". Selenskyj erhoffte sich Militärhilfen "in Milliardenhöhe", mindestens sieben Patriot-Luftabwehrsysteme brauche die Ukraine, um sich gegen russische Angriffe zu verteidigen. Aktuell verfügt das Land lediglich über drei Patriot-Systeme, zwei aus Deutschland und eines aus den USA.

Frage: Gab es am Dienstag schon erste Zusagen?

Antwort: 464 Milliarden Euro: So hoch bezifferte die Weltbank kürzlich in einer Schätzung die Schäden, die Russlands Invasion in der Ukraine bisher angerichtet hat – von menschlichen Opfern abgesehen. Wenn es nach Scholz geht, sollen sich auch private Unternehmen mittels Investitionen am Wiederaufbau der Ukraine beteiligen. "Angesichts der Dimension, über die wir hier reden, muss privates Kapital hinzukommen", sagte der Kanzler. Am Dienstag war es aber vor allem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die Kiew erste konkrete Versprechungen machte: 1,9 Milliarden Euro an Finanzhilfen sollen freigegeben werden. Auf dem G7-Gipfel im italienischen Apulien wolle man zudem weitere Gespräche führen, "wie die Ukraine noch schneller und in größerem Umfang von den Erträgen der eingefrorenen russischen Vermögenswerte profitieren kann".

Frage: Wie hat sich die Situation an der Front zuletzt entwickelt?

Antwort: Dass die westliche Militärhilfe der zuletzt in Bedrängnis geratenen ukrainischen Armee wertvolle Dienste leistet, wurde zuletzt besonders im Norden des Landes deutlich: Die Lage in der umkämpften Stadt Charkiw hat sich nach den Worten des Bürgermeisters Ihor Terechow durch die Angriffe mit westlichen Waffen auf russische Stellungen beruhigt. (Florian Niederndorfer, 11.6.2024)