Listenzweite Petra Steger wechselt vom Nationalrat ins EU-Parlament, Spitzenkandidat Harald Vilimsky sitzt bereits seit 2014 dort. APA/HELMUT FOHRINGER

25,4 Prozent der Stimmen brachten der FPÖ laut vorläufigem Endergebnis Platz eins bei der EU-Wahl. Ein historischer Moment für die Partei, denn noch nie zuvor war es ihr gelungen, bei einer bundesweiten Wahl als Erste durchs Ziel zu gehen. Das Ergebnis entspricht einem Plus von 8,2 Prozentpunkten im Vergleich zur EU-Wahl im Jahr 2019, wo die Freiheitlichen wenige Tage nach Publikwerden des Ibiza-Videos auf 17,2 Prozent gekommen waren. Die bislang dreiköpfige blaue EU-Delegation wird sich damit bald schon verdoppeln.

Während EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky in den vergangenen drei Jahrzehnten eine klassische Parteikarriere als Berufspolitiker hingelegt hat, durch seine brutalen Verbalattacken eine gewisse öffentliche Bekanntheit erlangt hat und im Wahlkampf dauerpräsent war, weiß man über die anderen blauen Politikerinnen und Politiker, die hinter Vilimsky auf der Wahlliste stehen, relativ wenig. Ein Überblick, wer die fünf Personen sind, die ihr EU-Mandat halten konnten oder bald schon erstmals nach Brüssel gehen werden. Sie alle werden dort Europapolitik nach blauer Lesart machen – also für eine "Festung Europa" und gegen den "EU-Wahnsinn" kämpfen.

Petra Steger: Das junge, weibliche Gesicht

Die Listenzweite Petra Steger ist seit 2008 Mitglied der FPÖ. Das erste politische Amt erlangte die Tochter des ehemaligen blauen Vizekanzlers, Wirtschaftsministers und ORF-Stiftungsrats Norbert Steger im Jahr 2010 als Wiener Bezirksrätin in Meidling. Die 36-Jährige ist bis heute auf Bezirksebene aktiv, seit 2017 ist sie Bezirksparteiobfrau. Erst Ende Jänner hat sie sich nach Querelen in ihrer Bezirkspartei durchsetzen können und gewann die Kampfabstimmung gegen Ronald Walter, den Präsidenten der Freiheitlichen Wirtschaft Wien. Einer der Gründe für die Querelen sollen die überschaubaren Beliebtheitswerte der Kickl-Vertrauten in der Wiener Landespartei und auf Bezirksebene sein.

Von 2012 bis 2016 war Steger als Moderatorin und Redakteurin beim parteieigenen Sender FPÖ TV tätig, seit 2013 sitzt sie zudem als Abgeordnete im Nationalrat. Dieses Mandat wird sie allerdings bald zurücklegen – denn nun geht sie nach Brüssel. Bereits 2019 hatte sie auf der EU-Wahl-Liste kandidiert, nahm ihr Mandat damals aber nicht an.

Neben der Politik war Steger lange Jahre im Profisport aktiv – und zwar als Basketballspielerin und Teamcaptain beim Frauenverein Flying Foxes SVS Post, einem Verein in der ersten österreichischen Damen-Bundesliga.

Georg Mayer: Der langgediente schlagende Jurist

Der Listendritte Georg Mayer sitzt bereits seit zehn Jahren im EU-Parlament. Wie Vilimsky ist er seit 2014 EU-Abgeordneter und hängt nun eine weitere Periode an. Und noch etwas verbindet ihn mit dem EU-Spitzenkandidaten: Sie beide dockten im Jahr 1991 bei der FPÖ an. Der 50-Jährige begann seine politische Laufbahn 1991 im Ring Freiheitlicher Jugend (RFJ). 2005 wurde er Obmann der FPÖ Feldbach und vertrat diese mehrere Jahre im Gemeinderat. 2009 wurde er schließlich zum Landesgeschäftsführer der FPÖ Steiermark bestellt, seither ist er auch Mitglied des Landesparteipräsidiums. 2010 wurde Mayer von den freiheitlichen Abgeordneten zum Klubobmann im Landtag bestellt, ehe er dann ins EU-Parlament wechselte.

Noch vor seiner parteipolitischen Karriere studierte der Steirer Betriebswirtschaftslehre und Rechtswissenschaften an der Karl-Franzens-Universität in Graz. Später schloss er zudem ein Doktoratsstudium der Rechtswissenschaften ab und studierte außerdem Internationales und Europäisches Wirtschaftsrecht an der Hochschule St. Gallen. Seit seinem Studium ist der Jurist Mitglied der schlagenden Studentenverbindung Vandalia zu Graz.

Roman Haider: Der Betriebswirt und Burschenschafter

Der Listenvierte Roman Haider dockte vor mehr als drei Jahrzehnten bei der FPÖ an. Den Anfang nahm seine politische Laufbahn im Jahr 1990 als Landesobmann des RFJ in Oberösterreich, im selben Jahr wurde er Mitglied des Landesparteivorstands. Fünf Jahre später wurde er Bundesobmann des RFJ. Bei der Nationalratswahl 2008 erreichte der Oberösterreicher schließlich ein Mandat über die Landesliste. Daraufhin zog er ins Parlament ein und blieb dort bis 2019, ehe er nach Brüssel wechselte. Möglich war das für den damals ebenfalls auf dem vierten Listenplatz gereihten Haider, weil zuvor Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Steger auf ihr EU-Mandat verzichtet hatten.

Vor seinem parteipolitischen Engagement hatte der 57-Jährige Betriebswirtschaftslehre an der Johannes-Kepler-Universität in Linz studiert. Seit 1990 ist er außerdem als Kommunikationstrainer tätig, seit 2000 zudem Unternehmensberater. Darüber hinaus ist der Betriebswirt Mitglied von zwei schlagenden Burschenschaften: der Pennal-conservativen Burschenschaft Donauhort zu Aschach und der Pennalen Burschenschaft Hohenstaufen zu Linz.

Für öffentliche Debatten sorgte ein Vorfall im Jahr 2017: Haider intervenierte telefonisch während einer laufenden Vortragsveranstaltung an der Schule seines Sohnes, und zwar wegen einer seiner Meinung nach unpassenden inhaltlichen Verknüpfung zwischen der FPÖ und Burschenschaften. Die Veranstaltung wurde daraufhin durch die Schuldirektion abgebrochen. Der oberösterreichische Landesschulrat erklärte den Abbruch im Nachgang für unzulässig.

Gerald Hauser: Der Corona-Schwurbler

Der Listenfünfte Gerald Hauser wird bald schon vom österreichischen ins Europäische Parlament wechseln. Bekanntheit erlangte der Osttiroler während der Corona-Pandemie etwa durch seine Auftritte bei Corona-Demos und seinen Hang zu Verschwörungstheorien. Gemeinsam mit dem Tiroler Arzt Hannes Strasser verfasste er die Corona-Bücher Raus aus dem Corona-Chaos und Und die Schwurbler hatten doch recht ..., in denen die beiden mit der österreichischen Corona-Politik abrechnen.

Außerdem hat Hauser in den vergangenen Jahren immer wieder mit fragwürdigen Aussagen nicht nur zu Corona von sich reden gemacht. Etwa damit, dass "unter dem Dach der Uno" eine "neue Weltregierung" vorbereitet werde. In einer parlamentarischen Anfrage warnte der 62-Jährige vor einer "Diktatur der Weltgesundheitsorganisation WHO", in einem Telegram-Kanal bezeichnete er Brüssel als den "Hort des Bösen".

Seine berufliche Karriere nahm allerdings nicht bei der FPÖ ihren Anfang, sondern an einer Schule: Nach dem Studium der Wirtschaftspädagogik an der Universität Innsbruck begann Hauser als Lehrer an der Handelsakademie und Handelsschule in Lienz zu arbeiten. Erste politische Erfahrungen machte er 1998 in seiner Heimatgemeinde St. Jakob im Defereggental, ehe es ihn 1999 in den Tiroler Landtag zog. 2004 wurde er schließlich zum Landesparteiobmann der FPÖ Tirol gewählt. 2006 wechselte Hauser in den Nationalrat, wo er aber nicht lange blieb, um wieder in den Tiroler Landtag zurückkehren zu können, diesmal als Klubobmann. Nach einer erfolglosen Landtagswahl 2013 kandierte er nicht mehr als Landesparteichef und wechselte noch im selben Jahr wieder in den Nationalrat. Nun wird seine nächste politische Station Brüssel sein.

Elisabeth Dieringer-Granza: Polit-Comeback einer Lehrerin

Die Listensechste Elisabeth Dieringer-Granza dürfte außerhalb der Kärntner Landesgrenzen nicht einmal politisch Hochinteressierten ein Begriff sein. Die Lehrerin unterrichtete ab 2015 an einer Volksschule in Villach und bis 2013 am Bundesrealgymnasium Spittal an der Drau. Von 2013 bis 2017 war sie außerdem Vizepräsidentin des Kärntner Landesschulrats, seit 2018 unterrichtete sie wieder an einem Gymnasium in Spittal an der Drau. In diesen Jahren dockte die 50-Jährige schließlich auch bei der FPÖ Kärnten an und war seit 2016 Landesparteiobmann-Stellvertreterin. Auf bundespolitischer Ebene verhandelte sie 2017 aufseiten der FPÖ Bildungsthemen für das Koalitionsabkommen mit der ÖVP.

2018 wurde Dieringer-Granza schließlich als Abgeordnete zum Kärntner Landtag angelobt. 2021 sorgte sie über die Landesgrenzen hinaus für Schlagzeilen, weil sie trotz Corona-Infektion an einer Landtagssitzung teilgenommen und möglicherweise weitere Personen angesteckt hatte. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hatte daraufhin Ermittlungen gegen sie aufgenommen. Diese wurden aber eingestellt, weil sich herausstellte, dass die Politikerin erst nach der Sitzung über ihr positives Testergebnis informiert worden war. Für die Landtagswahl 2023 war sie dann auf keiner Liste mehr zu finden und schied aus dem Landtag aus. Nun kommt es bald schon zu einem politischen Comeback als EU-Abgeordnete. (Sandra Schieder, 12.6.2024)