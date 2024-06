Jetzt anhören: Rund um den Rechtsruck bei der Europawahl geben sich auch linke Parteien in Migrationsfragen immer strenger. Wohin das führen kann

Flüchten zu viele Menschen nach Europa? Und wie kann man das verhindern? Das waren die Fragen, die bei der EU-Wahl dominierten – und rechten Parteien zum Erfolg verhalfen.

Doch der Rechtsruck geht noch weiter: Selbst jene Parteien, die eigentlich für eine offene Flüchtlingspolitik bekannt sind, haben vor der Wahl scharfe Töne angeschlagen: Sozialdemokraten in Deutschland, aber auch in Österreich fordern Abschiebungen in das gefährliche Afghanistan.

Im Podcast spricht Eric Frey vom STANDARD darüber, warum immer mehr linke Parteien die Asylpolitik der Rechten kopieren – und ob diese riskante Strategie mehr Chancen oder Risiken birgt. (red, 11.6.2024)

Dieser Podcast wird unterstützt von froots – Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. froots