Die Ukraine modernisiert ihre eigenen T-72. Ein solches Modell wurde von Russland erbeutet und in eine unbemannte Drohne umgebaut. REUTERS

Im Ukrainekrieg wird einmal mehr gezeigt, wie die Zukunft der Kriegsführung aussehen könnte. Vor allem die Bemühungen beider Seiten, auf Drohnen zu setzen, werden deutlich verstärkt. Während die Ukrainer Seedrohnen schon sehr effektiv einsetzen und aktuell fieberhaft an unbemannten Kampffahrzeugen arbeiten, präsentierten nun die russischen Streitkräfte einen völlig ferngesteuerten Kampfpanzer.

Die Russen haben einen erbeuteten ukrainischen Kampfpanzer vom Typ T-72AMT offenbar mit einer Fernsteuerung ausgestattet. Wie und ob Russland das Konzept einsetzt, ist natürlich noch offen, aber der Panzer scheint in dem gezeigten Video zumindest grundlegende Funktionen auch per Fernsteuerung ausführen zu können. In den sozialen Medien kursieren aktuell Aufnahmen des modifizierten T-72AMT. Wann und wo das Video genau aufgenommen wurde, ist unklar.

Das Video zeigt zunächst einen Blick aus dem Mannschaftsraum des Panzers. Die Kamera zoomt dann heraus und enthüllt, dass diese Ansicht tatsächlich auf ein Virtual-Reality(VR)-Headset übertragen wurde. Neben dem Headset ist ein russischer Soldat zu sehen, der eine Fernbedienung in der Hand hält und am Rand eines Feldes steht. Es sieht so aus, als ob der Geschützturm entweder über eine First-Person-View(FPV)-Steuerung verfügt oder der Panzer als Ganzes aus der Egoperspektive gesteuert werden könnte.

Von dort aus steuert einer der russischen Soldaten den Panzer mit der Handfernbedienung, während er am Rand des Feldes sitzt. In einer eigenen Szene ist anschließend zu sehen, wie ein Soldat den Turm des Panzers fernsteuert. Insgesamt erinnern die gezeigten Szenen sehr stark an Aufnahmen, wie man sie von Drohnenpiloten kennt. Jedenfalls scheint sich das verwendete Equipment nicht wesentlich von jenem von Drohnenpiloten zu unterscheiden.

Steuerbarer Turm

Darüber hinaus zeigt das Video zwei Personen, die den Panzer über Headsets und Fernbedienungen aus der Ferne bedienen. Bei The Warzone geht man davon aus, dass eine Person den Panzer steuert und eine andere den Turm kontrolliert. Ob die Waffe des Panzers aus der Ferne abgefeuert werden kann, ist nicht klar. Technisch wäre das vermutlich sogar möglich: Der T-72 verfügt über eine automatische Nachladevorrichtung für die Hauptkanone D-81TM, die 125-mm-Munition verschießt. Ein menschlicher Ladeschütze ist bei Panzern aus der Sowjetzeit üblicherweise nicht vorgesehen – anders als bei den meisten westlichen Kampfpanzern. Das ist einer der Gründe, warum russische Panzer deutlich kleiner sind als etwa der Abrams aus den USA oder der Leopard 2 aus Deutschland.

Zweck und Einsatzfähigkeit noch unklar

Was genau sich die russischen Streitkräfte von der Modifikation versprechen, ist unklar. Bei dem Fachmagazin weist man darauf hin, dass ferngesteuerte Panzer bereits zur Minenräumung eingesetzt wurden. Auch mit Sprengstoff gefüllte Mannschaftstransporter hat Russland bereits als rollende Bomben gegen die ukrainischen Verteidiger eingesetzt.

Sollten die Waffensysteme der russischen Kampfpanzerdrohne tatsächlich aus der Ferne bedienbar sein, wäre ihr Einsatz auch im Kampf denkbar. Wie es in dem Bericht heißt, sei ein Einsatz bei einfachen, aber enorm gefährlichen Aufträgen denkbar, wie etwa beim Angriff auf Verteidigungsstellungen der ukrainischen Streitkräfte. Wie allerdings die Hauptwaffe einigermaßen zielgenau abgefeuert werden soll, ist unklar.

Ein Problem könnte außerdem die begrenzte Funkreichweite des Panzers zur Bedienmannschaft sein. Eine ähnliche Panzerdrohne des russischen Rüstungskonzerns Kalaschnikow kam im Syrienkrieg nur wenige Meter weit, bevor die Funkverbindung abriss. Dieses Problem könnten die Russen aber mithilfe einer weiteren Drohne lösen, die nahe dem Panzer hinterherfliegt, als eine Art Relais dient und die Reichweite erhöht.

Russland gehen nicht die Panzer, aber die Besatzungen aus

Russland verzeichnet enorme Verluste von gepanzerten Kampffahrzeugen. Allein im Vorjahr dürfte die russische Armee laute einer Studie des International Institute for Strategic Studies (IISS) aus Großbritannien 3000 Kampffahrzeuge verloren haben. Insgesamt dürfte die russische Armee seit dem Beginn des Krieges im Februar 2022 8000 Panzer und gepanzerte Fahrzeuge verloren haben. Russland kann die Verlustrate materiell wohl noch einige Zeit ausgleichen, weil die Streitkräfte auf Bestände aus dem Kalten Krieg zurückgreifen können. Laut dem IISS hat Russland mindestens 1180 Kampfpanzer und 2470 Schützenpanzer reaktiviert.

Russland hat aber das Problem, dass fähige Panzerbesatzungen fehlen. Das könnte auch eine Erklärung für die Versuche sein, einen ferngesteuerten Panzer zu entwickeln. Anders als in westlichen Panzern haben die drei Personen in einem russischen Panzer im Fall eines Treffers kaum eine Überlebenschance. Das liegt daran, dass 22 der 44 Schuss Munition in einem Karussell am Boden des Kampfraumes gelagert werden. Wird dieses getroffen, kommt es zu einer für die Besatzung tödlichen Explosion, die so viel Energie hat, dass sie den Turm absprengt. Auch die oft ausufernden Aufbauten auf russischen Panzern scheinen bislang vor allem gegen Drohnentreffer ineffektiv zu sein.

In westliche Panzern wie im Leopard 2 wird Munition in einem eigens gepanzerten Turmbereich gelagert. Im Fall einer Explosion wird die Energie durch sogenannte Blowout-Panels von der Besatzung weggeleitet, was die Überlebenschancen der vierköpfigen Besatzung deutlich erhöht.

Nach Angaben der Open-Source-Tracking-Gruppe Oryx wurden sechs von den russischen Streitkräften erbeutete ukrainische T-72AMT bestätigt, die tatsächliche Zahl könnte jedoch höher sein. Der T-72AMT ist eine weiterentwickelte Variante des T-72A. Er verfügt über Reaktivpanzerung und eine Vorrichtung zum Starten von Panzerabwehrlenkwaffen. Das erste Exemplar wurde 2017 an die ukrainischen Streitkräfte übergeben. (pez, 11.6.2024)