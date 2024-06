Auf dem Mars gab es Bäche und Flüsse, wie auch diese topografisch eingefärbte Karte zeigt. ESA/DLR/FU Berlin

Gibt es Leben auf dem Mars? Wohin verschwanden seine Flüsse und Seen? Und könnte der Erde ein ähnliches Schicksal wie ihrem Nachbarplaneten blühen, wenn das Klima sich radikal ändert? Diese Fragen beschäftigen auch Sanjeev Gupta. Der renommierte Geologe vom Imperial College London hat in seiner Karriere schon aufsehenerregende Entdeckungen gemacht. So konnte er etwa nachweisen, wie sich Großbritannien aufgrund von Erosionen und einer Megaflut vom europäischen Festland trennte – und den Mythos entzaubern, dass viele Städte der Indus-Zivilisation an einem riesigen Fluss aus dem Himalaja entstanden sein sollen. Wie Guptas Forschung zeigte, war der Fluss schon lange Zeit vor der Besiedlung ausgetrocknet.

Um verschwundenes Wasser und uraltes Gestein geht es auch auf dem Mars. Bis die ersten Menschen den Roten Planeten in Person besuchen können, wird es wohl noch Jahrzehnte dauern. Das bedeutet aber nicht, dass nicht schon jetzt emsig geforscht wird. Guptas Augen und Hände auf dem Mars sind die Messinstrumente auf Marsrovern wie Perseverance. Sie können Gesteinsproben geochemisch untersuchen, ihr Aussehen mit Kameras dokumentieren und sie sogar aufheben oder anbohren. Einige der Proben sollen zur Erde gebracht werden, eine geplante Mission sagte die Nasa zuletzt jedoch aus Kostengründen ab.

Pionierarbeit auf dem Mars

Von solchen auch politisch motivierten Entscheidungen lässt sich Gupta nicht beirren. Zumal er weiß, dass sich die geologische Forschung auf dem Mars erst ganz am Anfang befindet. "Wir tun auf dem Mars jetzt das, was Geologen auf der Erde vor 100 Jahren und mehr gemacht haben. Bei manchen Gesteinsbrocken wissen wir nicht einmal, ob sie vulkanischen oder sedimentären Ursprungs sind", sagt Gupta im STANDARD-Interview und lacht dabei laut auf. Denn auf der Erde wäre eine solche Frage völlig trivial.

Auch wenn man vieles noch nicht verstehe, etwa warum das Wasser auf dem Mars nach wechselnden feuchteren und trockeneren Perioden vor etwa drei Milliarden Jahren schließlich für immer verschwunden sei, fasziniert Gupta vor allem die Ähnlichkeit mit unserem Planeten. Als der Marsrover Curiosity einen Monat nach der Landung Konglomeratgestein und Kies gefunden habe, sei sehr schnell klar gewesen, dass es Wasser auf der Marsoberfläche gegeben haben müsse.

"Die Sensation war für mich jedoch, wie vertraut das Gestein aussah", erklärt Gupta. "Ich habe die Bilder einem befreundeten Geologen gezeigt, und er sagte, dass das die wohl langweiligsten Aufnahmen seien, die man sich nur vorstellen könne – eben weil sie jenen der Erde so ähnlich waren." Tatsächlich könne man mit unserem physikalischen Wissen das meiste auf dem Mars erklären. Die Beschaffenheit der Steine in einem gefundenen Flussbett deute darauf hin, dass das Wasser dort wohl kniehoch war und in Gehgeschwindigkeit dahinfloss.

Rückschlüsse für die Erde

Die ähnliche Beschaffenheit und Geschichte machen den Mars auch aus einem anderen Grund für Geologinnen und Geologen so interessant. Denn während 70 Prozent der Felsen und Steine auf dem Mars älter als 3,5 Milliarden Jahre sind, ist auf der Erde kaum mehr erhaltenes Gestein aus dieser Zeit zu finden. Diese Zeitzeugen, die entscheidende Rückschlüsse auf die frühe Entwicklungsgeschichte unseres Planeten geben könnten, sind durch die Tektonik der Erde für immer unwiederbringlich verloren oder schwer deformiert. Nicht so auf dem Mars. "Es ist wie, wenn alle Kindheitsbilder verloren gegangen sind. Aber es gibt da diesen Zwilling oder ein Geschwister, über das man die eigene Kindheit zumindest in Ansätzen rekonstruieren kann", sagt Gupta.

Sanjeev Gupta, Geologe am Imperial College London. Sanjeev Gupta

Doch wie kann man das Manko wettmachen, nicht physisch auf dem Mars zu sein? Laut dem Geologen, der in jüngeren Jahren viel in den französischen Alpen unterwegs war, macht die dreidimensionale Visualisierung der Marsdaten den Unterschied. Verantwortlich dafür zeichnen zwei österreichische Forschungsinstitutionen: Joanneum Research und das VRVis (Zentrum für Virtual Reality und Visualisierung). Sie bereiten die Stereobilder der Marsrover als 3D-Rekonstruktion millimetergenau auf.

3D und Virtual Reality vom Mars

Das dafür entwickelte Visualisierungsprogramm Pro3D lässt Planetenforschende nicht nur interaktiv über Virtual Reality die Marsoberfläche erkunden, es erlaubt auch geologische und topografische Messungen und Datenanreicherungen direkt an der 3D-Rekonstruktion, wie Chris Traxler, Projektleiter am VRVis erklärt. Verknüpft mit den vom Rover gesammelten Daten können Geologen wie Gupta so ihrer Arbeit nachgehen und etwa entscheiden, wo weitere Gesteinsproben gesammelt werden sollen: Homeoffice in 275 Millionen Kilometer Entfernung quasi.

Die in den Nasa-Missionen gesammelten Erkenntnisse sollen für die 2030 geplante Esa-Mission Exo Mars weiter verfeinert werden. Begleitende Forschungsprojekte wie aktuell Mars-3D und ab Oktober Mars-4D werden im Rahmen des österreichischen Weltraumprogramms Asap vom Klimaschutzministerium gefördert. Dabei geht es nicht zuletzt auch darum, Radarmessungen unter der Oberfläche und Satellitenbilder zu einem noch aussagekräftigeren Modell zu kombinieren. Die Basis bildet einmal mehr die Visualisierungssoftware Pro3D von VRVis.

Pro3D-Analyse der Richtungen und der Skalierung sogenannter Veins (Gesteinsgänge) beim Lava-Creek-Canyon-Aufschluss im Jezero Crater. Die 3D-Auswertung erfolgte durch Joanneum Research. NASA/JPL/CalTech/VRVIS/ÖAW

Dass in der geologischen Forschung mit virtuellen Daten gearbeitet werde, sei per se nichts Neues, bestätigt auch Gerhard Paar von Joanneum Research. Überall dort, wo es gefährlich sei, etwa auch beim Tunnelbau, setze man auf hochauflösende Bilder, die dann im Büro zu virtuellen Modellen zusammengebaut würden. Mit Drohnen wiederum erhalte man eine viel umfassendere Bestandsaufnahme aus unterschiedlichen Perspektiven, wie es in der Feldarbeit – etwa vor einer Felswand stehend – kaum möglich sei. Dazu komme, dass das Computermodell hunderttausende Messungen automatisch durchführen und über unabhängige Datenquellen überprüfen könne, ob diese valide seien.

"Wissenschaftliche Intuition"

So glücklich der britische Geologe Gupta über die neuen Möglichkeiten der 3D-Visualisierung ist, ist er dennoch überzeugt, dass Menschen auf dem Mars die Forschung auf ein ganz neues Level heben würden. Denn ein Rover sei allein schon durch seine Größe eingeschränkt, um wirklich überall Proben zu sammeln. Vor Ort könnten Geologinnen und Geologen laut Gupta zudem von ihrer "wissenschaftlichen Intuition" profitieren, die erfahrungsbedingt beim Sammeln potenziell interessanter Gesteinsproben zum Tragen komme.

Pro3D-Darstellung des letzten Landeplatzes des Ingenuity-Helikopters im Neretva Vallis aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln. Die Aufnahmen wurden vom Mars-2020-Team in Zusammenarbeit mit Joanneum Research, VRVis und die Österreichische Akademie der Wissenschaften geplant, die Erstellung der Mosaike und die Platzierung auf dem Satellitengeländemodell erfolgten durch Joanneum Research und VRVis. NASA/JPL/CalTech/VRVIS/ÖAW

Doch soll die Menschheit überhaupt auf den Mars, und stehen die Kosten dafür? Das steht für den Forscher wenig überraschend außer Frage: "Die fundamentale philosophische Frage der Menschheit lautet seit jeher: Sind wir im Universum allein? Gibt oder gab es Leben außerhalb der Erde?" Allein dieses Rätsel endlich beantworten zu können, spreche für entsprechende Forschungsaktivitäten auch direkt vor Ort, ist Gupta überzeugt.

Die Menschheit definiere sich zudem oft über Dinge, die nicht rein wirtschaftlich oder nur nach ihrem Nutzen bewertet werden können. "Wir hören Musik und lesen Bücher, weil es unser Leben bereichert. Schon allein deswegen erscheinen mir Marsmissionen, die einen Bruchteil großer Infrastrukturprojekte auf der Erde kosten, als absolut sinnvoll", sagt Gupta. Selbst auf den Mars fliegen wolle er aber dennoch nicht: "Ich würde schon die sechs bis neun Monate in einer Raumkapsel nicht aushalten", sagt er lachend. (Martin Stepanek, 22.6.2024)