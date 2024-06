Judenburg im Bezirk Murtal in der Steiermark am Dienstag. Einige Straßen wurden vermurt, auch Hagel ging über einigen Ortschaften nieder, hieß es seitens der Feuerwehren. APA/BFV JUDENBURG

Mischendorf/Oberwart – Die Unwettersituation in Österreich bleibt weiter angespannt. Auch für Dienstag sagt die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) im Westen, Süden und im Bergland Regen voraus. In der Steiermark wirkt sich das zusehends auf die Nord-Süd-Verbindungen auf Schiene und Straße aus. Nach Murenabgängen auf die Pyhrnautobahn (A9) musste Montagabend die ÖBB-Strecke zwischen Graz und Bruck/Mur gesperrt werden. Ein Schienenersatzverkehr mit Autobussen wurde eingerichtet, die zusätzliche Fahrzeit macht rund 30 Minuten aus.

Die Aufräum- und Reparaturarbeiten können bis Freitag laut ÖBB nur tagsüber durchgeführt werden. Es komme daher tagsüber ab Dienstag bis inklusive Freitag, täglich zu einer kompletten Streckensperre für den Nahverkehr von 8.15 bis 18.00 Uhr und für den Fernverkehr von 8.15 bis 16.15 Uhr. Der Güterverkehr wird umgeleitet.

Die Sperre der A9 in beiden Richtungen zwischen Übelbach und St. Michael war weiterhin aufrecht. Asfinag und Privatfirmen räumten die Fahrbahnen in beiden Richtungen und waren mit Sicherungsmaßnahmen und Reparatur der Infrastruktur beschäftigt. Die Sperre galt vorerst bis Sonntag.

Seit Montag sind 35 Soldatinnen und Soldaten in der Steiermark eingesetzt. Sie wurden aus der aktuell stattfindenden Übung "Schutzschild 24" abberufen.

Suche nach vermisstem 77-Jährigen im Burgenland

Die Suche nach dem seit Sonntag vermissten 77-Jährigen aus Mischendorf (Bezirk Oberwart) wird auch am Dienstag fortgesetzt. Gesucht werde unter anderem per Drohne: "Das ist das beste Mittel, um dieses Gebiet flächendeckend abzusuchen", erklärte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland auf APA-Anfrage. Laut Landesmedienservice wurde in der Früh die Südautobahn A2 ab Loipersdorf für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen gesperrt – nähere Infos dazu waren noch nicht bekannt.

Der vermisste Mann könnte mit seinem Auto am Sonntag in den Teichbach geraten sein, so Alexander Flaschberger von der Bezirksfeuerwehr Oberwart im ORF Burgenland. Die Pegel des Baches seien weiterhin hoch und das Wasser trüb, wodurch man nichts sehe, erläuterte er. Nun müsse man abwarten, bis die Pegel wieder fallen, um das Fahrzeug eventuell im Wasser zu entdecken.

Die Situation in den Hochwassergebieten im Südburgenland ist aktuell stabil, zunächst war noch befürchtet worden, dass der Pegel der Pinka steigt – dies sei aber nicht der Fall gewesen, hieß es aus dem Landesmedienservice. Auch der Damm beim Stausee in Rauchwart sei stabil und werde ständig beobachtet. Außerdem werden die von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Montag angekündigten Maßnahmen – etwa zur Schadenserhebung – vorbereitet.

ÖGB erinnert an Katastrophenhelfer-Freistellung

Der ÖGB erinnerte am Dienstag per Aussendung daran, dass freiwillige Mitglieder von Hilfs-, Rettungs-, oder Katastrophenschutzorganisationen bei einem sogenannten Großschadensereignis (mehr als 100 Personen sind mindestens acht Stunden im Einsatz) für die Zeit ihrer Hilfe unter Fortzahlung des Entgelts von der Dienstleistung freigestellt werden können. Da diese Freistellung mit dem Arbeitgeber vereinbart werden muss, appellierte ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian an diese, den Einsätzen zuzustimmen: "Bitte unterstützen Sie es, dass Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Aufräumarbeiten helfen, ohne Einkommensverluste befürchten oder dafür Urlaub nehmen zu müssen!"

Ohne das Engagement Freiwilliger sähe die Situation in Österreich anders aus, hieß es in der Aussendung des ÖGB, denn mehr als 90 Prozent der Feuerwehrleute seien beispielsweise ehrenamtlich im Einsatz. Katzian bedankte sich bei allen Einsatzkräften für ihre Arbeit. (APA, red, 11.6.2024)