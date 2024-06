Lena Hoschek am Meidlinger Markt im "Heu und Gabel". Katharina Gossow

Der Ort

Mein Atelier ist fünf Minuten vom Meidlinger Markt entfernt. Ich schätze die Marktatmosphäre generell und hier die gute Mischung aus Exotik und Regionalität. Das Schöne ist, dass auch die alteingesessenen Standln oder zum Beispiel der Flohmarkt hier noch bestehen bleiben. Gastronomisch tut sich viel. Das Lokal Heu & Gabel, in dem wir sitzen, gibt es noch gar nicht so lange.

Das Menü

Ich habe ein Steaksandwich bestellt, obwohl ich Weizen einschränken soll. Es ist ein leidiges Thema: Seit einigen Jahren habe ich eine Intoleranz, schaffe es aber nicht, ganz auf Weizen zu verzichten. Ich bin ein Genussmensch, und auch mit Disziplin habe ich es nicht so. Mein Vater hat immer gesagt: Wenn es dir schmeckt, genieß in vollen Zügen. Nur das schlechte Gewissen macht dick.

Wenn ich selbst koche, koche ich so viel, dass ich einen Teil einfrieren oder am nächsten Tag noch mal davon essen kann. Aufgewärmt schmeckt das meiste sowieso besser. Ich habe zwei kleine Kinder. Die sind beim Essen sehr heikel. Sie essen Rohkost, aber sonst mögen sie Gemüse nicht so gerne. Sie machen auch wenige Neuentdeckungen. Ich biete ihnen aber immer wieder Neues an und sage ihnen, dass sie nie wissen werden, wie gut das schmeckt, wenn sie nicht kosten. Zwingen tue ich sie aber nicht.

Die Erinnerung

Mein Vater hat mir eine fundierte kulinarische Ausbildung angedeihen lassen. Für ihn gehört das zu Eleganz und Klasse. Er hat mir aber oft vorab nicht gesagt, was ich da esse. Froschschenkel zum Beispiel hätte ich sonst abgelehnt, finde ich jetzt aber toll. Ich habe das einst mit meinem Ex-Freund in London genauso gemacht. Er bestellte unwissentlich Kalbsbries, dachte, es sei Wachtel auf dem Teller. Ich habe ihn erst danach aufgeklärt. Es war köstlich!

Der Dresscode

Sich als Gast an den Dresscode der Gastgeber zu halten ist ein Zeichen der Höflichkeit. Wenn die Dresscodes kryptisch-kreativ sind, kann man sich an versierte Menschen im Umfeld wenden. Die helfen sicher gerne weiter. Und wer sich doch langweilig anzieht, kein Problem! Aber im Zweifelsfall liegt man mit einer Extraportion Eleganz nie falsch. Ich finde es schade, dass in Österreich die Leute oftmals eher underdressed sind. Als würden sie aus dem Büro kommen oder die Kinder von der Schule abholen. Es kann auch Spaß machen, sich dem Styling etwas mehr zu widmen. (RONDO, Protokoll: Michael Steingruber, 18.6.2024)