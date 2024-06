Geneigte Leserschaft, es vermag kühn erscheinen, nur eine Nacht nach Erscheinen der zweiten Hälfte der dritten Staffel von Bridgerton schon zu einer Kritik anzuheben, aber den Furchtlosen gehört die Welt. Das Kostümdrama rund um die Familie Bridgerton und ihre acht Kinder, die alle verheiratet werden müssen, beglückte uns mitten im Corona-Lockdown 2020 mit einer ersten Staffel – und wurde zu einer vieldiskutierten Serie.

Das liegt nicht nur daran, dass Bridgerton auf der gleichnamige und sehr beliebten Buchreihe von Julia Quinn basiert, oder an den dampfend heißen Liebesgeschichten, sondern auch an der bekannten Produzentin Shonda Rhimes, die für Serien wie Grey's Anatomy oder Scandal verantwortlich ist. Die Erwartungen waren also groß – und wurden nicht enttäuscht.

Auch in der dritten Staffel behält Queen Charlotte, gespielt von Golda Rosheuvel, das Liebesleben ihrer Untertanen im Blick. Adjoa Andoh als Lady Agatha Danbur bleibt ihre treue Gehilfin. LIAM DANIEL/NETFLIX

Mit historischen Genauigkeiten hält sich diese Serie nicht auf, die Welt in Bridgerton steht außerhalb der gesicherten historischen Tatsachen: Sie ist divers, weiße und schwarze Adelige sind gleichberechtigt in allen Belangen. Mit den keuschen Kostümfilmen aus vergangenen Jahrzehnten hat die Netflix-Serie auch nichts zu tun – steht doch in jeder der Geschichten weibliches Begehren im Zentrum. Nicht zuletzt deswegen sorgte Bridgerton für einiges Aufsehen – und für eine gespaltene Welt: Die einen hassen es, die anderen lieben es – für Zwischentöne gibt es da recht wenig Platz.

Nun sind in Staffel drei also Colin und Penelope auf dem Weg ins Eheglück, London wartet auf den nächsten Diamanten, und Social Media ist explodiert. Darum beschäftigen sich die Redakteurinnen und Serienexpertinnen Anne Feldkamp, Daniela Rom und Olivera Stajić in diesem "Serienreif-Spezial" mit der Frage: Ist "Bridgerton" einfach nur Trash oder doch ein kleines Juwel der Serienwelt?

Darum geht's in der Serie in Kürze: Im London der Regency-Ära ist vor allem das Verheiraten der Töchter eine wesentliche Aufgabe der Familien. Also sind von der Königin abwärts jeder und jede Teil des Heiratsmarktes – so auch die Witwe Bridgerton, die ihre insgesamt acht Kinder irgendwann unter die Haube bringen muss. Unterdessen sorgt eine Klatsch-Kolumnistin ihr Unwesen, deren wahre Identität mittlerweile einigen aber bekannt ist und für einige Aufregung sorgt.

Spoiler-Warnung: Sie sehen schon, das hier wird kein Ort für Leute, die mit Bridgerton nichts am Hut haben, und auch nicht für jene, die die dritte Staffel noch nicht fertig geschaut haben. Wir versuchen, Spoiler so weit wie möglich hinter unseren Fächern leise zu besprechen, aber wer noch nicht so weit ist, schaut sich lieber erst Staffel drei fertig an und steigt dann ins Forum in die Diskussion ein.

Produzentin Shonda Rhimes spricht über die Szenen in der "bisher sexiesten Staffel" von "Bridgerton". Jennifer Hudson Show

Daniela Rom: Okay, Ladys! Die dritte Staffel ist vorbei, wir konnten es kaum erwarten, die zweite Hälfte endlich gesehen zu haben. Jetzt stehen wir zwar einerseits vor einem großen Loch, das wir mit ein bisschen Tratschen füllen könnten: Was ist Bridgerton eigentlich in der ganzen großen Welt der Serien – trendiger Überflieger oder doch einfach schmatzfetziger Trash?

Olivera Stajić: Bridgerton ist natürlich trendiger Überflieger UND schmatzfetziger Trash. Und genau das ist das Geheimnis des Erfolgs. Die Serie ist wunderbare Weltflucht. Die Sehnsucht nach optischem Eskapismus und zuckersüßen Plots ohne den mindesten Bezug zum eigenen Alltag ist momentan groß. Und offensichtlich nicht nur bei mir.

Anne Feldkamp: Ich gebe euch recht, die Serie ist beides. Sie ist zuckersüß und klebrig und zeitweise süchtig machend. Während der ersten Staffel bin ich in den hunderttausend Kleidern versunken, den Bergen an Organza, Tüll, Empirekleidern und Puffärmeln. Alles zusammen war irgendwie frisch und neu. Mittlerweile nerven mich immer mehr Dinge.

Daniela Rom: Für mich ist es einfach großartige, nicht sehr komplizierte Unterhaltung – obwohl, die vielen unterschiedlichen Charaktere und deren Verwicklungen sind eh auch nicht ohne. Es ist bunt, es ist zum Teil sehr lustig und es ist hot – etwas, was wir in dem ganzen Kostümdrama-Genre ja eher selten in der Eindeutigkeit zu sehen kriegen. Das hat sicher einerseits mit Netflix zu tun und vielleicht auch mit der Serienmacherin Shonda Rhimes. In einem Interview meinte sie unlängst, sie lebe hier auch ihre Fantasien aus.

Ruth Gemmell als Lady Violet Bridgerton (li.), Nicola Coughlan als Penelope Featherington: Bei "Bridgerton" geht es weichgezeichnet und schillernd weiter. LIAM DANIEL/NETFLIX

Olivera Stajić: Es hat vor allem sehr viel mit der Romanvorlage zu tun. Ich oute mich jetzt als Ultrafan: In der Zeit zwischen den ersten vier Folgen der Staffel drei und jetzt habe ich mir alle Bridgerton-Romane von Julia Quinn als Hörbuch angehört. Da gibt es seitenlange beziehungsweise stundenlange sehr explizite Sexszenen – dagegen wirkt die Serien nahezu prüde. Wo die Serienmacherinnen tatsächlich, zu unserem Glück, viel mehr Fantasie beweisen, sind die wunderbar übertriebenen Kostüme.

Anne Feldkamp: Oha, haben dich die Sexszenen in der Serie etwa enttäuscht?

Olivera Stajić: Nun, das hier ist ein seriöses Nachrichtenportal, deswegen geh ich nicht ins Detail. Aber ich würde sagen, das Bewegtbild ist in Sache Darstellung von Intimität eindeutig im Nachteil. Das ist nur auf den ersten Blick widersprüchlich. Denn Spannung, Ästhetik und Emotion kann man viel einfacher in Worte kleiden. Verfilmt kann das schnell recht plump daherkommen. Und so gesehen ist das in dieser Serie wunderbar gelöst.

Ich bin keinesfalls enttäuscht, denn zum Unterschied zu den Romanvorlagen gesteht die Produzentin Shonda Rhimes auch Lady Violet Bridgerton, der Witwe und Mutter von acht Kindern, sexuelle Gefühle. Außerdem kommt zum ersten Mal auch nicht heteronormative Sexualität vor! Das ist doch fast revolutionär - zumindest für schmatzfetzigen Trash.

Das Traumpaar der dritten Staffel: Luke Newton als Colin Bridgerton und Nicola Coughlan als Penelope Featherington. Netflix setzt in der Promotion wieder auf Sexyness im Kerzenschein.

Anne Feldkamp: Dass Violet Bridgerton endlich einmal zum Zug kommt, finde ich auch gut und fast schon rührend. Aber ich habe vorhin ja schon angeteasert, dass mich an Bridgerton einiges nervt. Dazu gehören die stereotypen Frauendarstellungen, auch wenn es sich dabei meist um Nebenfiguren handelt. So dümmlich wie die Featherington-Frauen kommt in der Serie doch kaum ein Mann weg, oder habe ich da etwas übersehen? Über Cressida Cowper sagt Colin sinngemäß, sie sei zu blöd, um die wahre Lady Whistledown zu sein. Dass die Mean Girls dann gleichzeitig die geschmacklosesten Kostüme verpasst bekommen? Eh klar. Ich frag mich: Braucht's das wirklich?

Daniela Rom: Die Männer kommen ja nicht wirklich viel besser weg und sind ein wandelndes Klischee: Alle schlurfen von einem Bordell ins nächste, versaufen oder verspielen Hab und Gut oder warten auf eine Ehefrau. Und ich finde ja eh, du hast einen Punkt, es ist schon ein sehr rückwärtsgewandtes Weltbild, diese Sehnsucht nach einem Leben als Tradwife, die Kinder kriegt und an Rosen schnüffelt. Es ist aber halt auch eine Serie, die in der – sehr umgedeuteten – Regency-Ära spielt – also wenn da jetzt alle Girlbosses sind, dann haut das auch nicht hin. Das, wenn wir so wollen, "Feministische" an dieser Serie spiegelt sich bestimmt nicht in Rollenbildern, sondern eher im Fokus auf weibliches Begehren – auch körperlich. Damit sprengt es schon die Genregrenzen, oder?

Anne Feldkamp: Das stimmt, für mich reicht das aber, je länger ich die Serie schaue, nicht aus. Der Eskapismus hat bei mir offenbar vor allem in der Corona-Zeit funktioniert, als die erste Staffel rauskam. Ich frage mich mittlerweile echt: Wieso finden Frauen eine Serie super, in der es vor allem darum geht, sich einen Typen zu angeln? Es gibt wenige Ausnahmen. Eloise natürlich und Penelope, die ihre Karriere als Klatschkolumnistin ziemlich ernst nimmt. Wobei: Auch das erst einmal, weil sie sich nicht gesehen fühlt. Die achte Folge der dritten Staffel versöhnt mich dann wieder ein bisschen, weil klar wird, dass Penelope als geoutete Lady Whistledown das Schreiben nicht aufgeben wird. Alles andere wäre ja eine echte Niederlage gewesen. Gut gefällt mir auch, dass Francesca Bridgerton das Thema Hochzeit pragmatisch angeht, so nach dem Motto: Ja, ich mach's, euch zuliebe. Für mich eine wohltuende Ausnahme beim Thema Nummer eins der Serie. Und ja, dass Eloise erstmal die Welt entdecken will.

Claudia Jessie als Eloise Bridgerton und Jessica Madsen als ihre neue Freundin Cressida Cowper (re.): ein seltsames, unglaubwürdiges Paar. LIAM DANIEL/NETFLIX

Olivera Stajić: Mich enttäuscht bisher am meisten die Figur der Eloise. Zumindest bis zu den letzten zehn Minuten der sechsten Episode. Sie war in den ersten beiden Staffeln mein Liebling. Ich hatte sie, wenn ich es nicht ganz verkläre, als starke, feministische, selbstbestimmte, eben ganz anders gepolte Bridgerton-Schwester abgespeichert. Jetzt ist sie eine verbissene, enttäuschte, durchgehend hochbeleidigte Leberwurst. Wo ist ihr feiner Humor abgeblieben? Ihre Freundschaft mit Cressida Cowper ist sogar als Notlösung unglaubwürdig. Eloise, wach auf! Versetzt dich endlich in Penelopes Lage!

Und was den Eskapismus betrifft: Ich persönlich brauche ihn angesichts der brennenden Welt zurzeit noch dringender als während der Corona-Lockdowns.

Daniela Rom: Mir geht's da ähnlich wie dir, Olivera. Ich fühle mich einfach großartig unterhalten, im Hinterkopf habe ich natürlich die gleichen Gedanken wie du, Anne, aber es ist mir einfach wurscht für die paar Stunden. Tatsächlich glaub ich wirklich, dass Bridgerton innerhalb der starren "Ehe ist alles"-Welt zumindest versucht, dieses Konzept aufzubrechen. Eine der spannendsten Beziehungsgeschichten ist ja eigentlich die Freundschaft zwischen Eloise und Penelope. Und man darf auch nicht vergessen: Diese Zeit war in Wirklichkeit tatsächlich so: Frauen konnten nicht erben und waren darauf angewiesen, zu heiraten, damit sie überleben – in der Upper Class. Man könnte Bridgerton auch ankreiden, dass es eben nur die Adligen zeigt und den Rest der Leute halt komplett außen vor lässt.

Penelope hat eine geheime Karriere als Klatschkolumnistin und Colin-Verehrerin hinter sich. In Staffel drei sieht es so aus, als müsste sich sie zwischen ihren beiden Leidenschaften entscheiden. COURTESY OF NETFLIX

Anne Feldkamp: Ja, wir sehen hier wahrlich kein Sozialdrama der Dardenne-Brüder. Und wird nicht immer viel von einem diversen Cast gesprochen, obwohl letztlich doch alle schön sind?

Daniela Rom: Bei der ersten Staffel wurde noch viel über die fiktive Gleichberechtigung und die Darstellung von schwarzen Adeligen als gleichberechtigte Mitmenschen in einer "farbenblinden" Welt in Bridgerton diskutiert und ob man das überhaupt darf. Es ist eine fiktive Serie, die sich halt in Teilen an die Geschichte anlehnt, in anderen eine ganz neue Welt erschafft. Gerade in Staffel drei jetzt, wo Penelope, gespielt von Nicola Coughlan, eine der Hauptfiguren ist, sehen wir zumindest einmal eine Sexszene mit einer nicht normschönen, dünnen Frau. Coughlan hat in einem Interview ja auch mal gesagt, sie habe auf die Nacktszenen bestanden, weil wir einen Körper wie ihren nicht so häufig in einer solchen Rolle sehen.

Anne Feldkamp: Dass Penelope nicht wie in der Buchvorlage abnimmt, um dann auf ihre große Liebe treffen zu können, ist sicherlich ein Fortschritt.

Olivera Stajić: Ich möchte Anne widersprechen: Penelopes Schwestern sind zum Beispiel definitiv nicht normschön. Sie sind geradezu grotesk hässlich gezeichnet, von außen und innen. Ihre Kostüme sind ihren dümmlichen, geifernden und selbstsüchtigen Charakteren angepasst. Wobei ich das an der Serie fast am liebsten mag: Dieses perfekt abgestimmte Spiel mit Kostümen, die zur Stimmung und zum Charakter der Figuren passen. Cressida Cowpers Kopfschmuck ist unübertroffen, ich habe zig großartige Reels und Tiktoks dazu gesehen. Und die Kleider ihrer distanzierten Mutter und die Anzüge ihres gefühlskalten Vaters sind grandios zutreffend.

Anne Feldkamp: Okay, wenn das so ist, dann fände ich die Gleichsetzung von "innen wie außen hässlich" nicht sonderlich fortschrittlich, oder?

Daniela Rom: Die Optik macht viel her, sowohl in der Serie als auch beim Cast selbst. Mein ganzer Instagram-Feed ist derzeit voll mit Videos von Nicola Coughlan und Luke Newton, wie sie lachen, Interviews geben und sich geben wie ein verliebtes Paar – und ich verschmutze den Algorithmus auch ständig weiter, weil ich mir das alles anschaue. Natürlich ist der ganze Erfolg dieser Serie auch darauf zurückzuführen, dass sie das Social-Media-Spiel hervorragend spielen. Schon in Staffel eins wurden wir geflutet mit der Löffel-Abschleck-Szene des Duke als GIF, könnt ihr euch erinnern? Und alle Serienpärchen sind nicht nur sehr gut gecastet, sie versprühen auch im echten Leben ihren sexy Charme beim Promoten von Bridgerton, was zu dem Hype enorm beiträgt.

Nicola Coughlan und Luke Newton beherrschen das Socia-Media-Spiel.

Olivera Stajić: Oh, ja der hotte Duke. Ich meine, der war brachial sexy gezeichnet, was sich eben dadurch zeigt, dass er für Gifs geeignet ist. Da finde ich Colins etwas subtilere Sexiness passender zum Plot der dritten Staffel.

Anne Feldkamp: So subtil ist die in der dritten Staffel aber auch nicht. Colin war unübersehbar im Fitnessstudio. Und da wäre ich wieder bei meiner Kritik: Erst als sexy Typ kommt ihm die Hauptrolle zu. Und Penelope muss zwar nicht abnehmen, bekommt aber modetechnisch ein Makeover. Diese Mauerblümchen-Erzählung ist doch von gestern.

Daniela Rom: Ich finde, der sollte den Mund nicht immer offen haben. Das ist nicht zum Aushalten.

Olivera Stajić: Der Duke oder Colin?

Daniela Rom: Colin.

Olivera Stajić: Nun, ich finde es gut, dass er offensichtlich ein Problem mit seinem Selbstbewusstsein hat. Das ist für einen männlichen Protagonisten doch sehr erfrischend. Ebenso ist die mangelnde Eloquenz Colins eine großartige, und längst verdiente Chance für Penelope, so richtig hell neben ihm zu glänzen. Und mein Gott, wie sie glänzt! (Anne Feldkamp, Daniela Rom, Olivera Stajić, 14.6.2024)