Modus:

Gruppensieger, Gruppenzweite und die vier besten Gruppendritten ziehen automatisch in die K.o.-Runde ein.

Wenn zwei Teams punktgleich sind, entscheidet der direkte Vergleich. Bei drei punktgleichen Teams wird eine gesonderte Tabelle erstellt, für die nur die direkten Aufeinandertreffen der betroffenen Mannschaften herangezogen werden. Folgende Kriterien sind entscheidend:

1. Punkte aus dem direkten Vergleich

2. Tordifferenz aus dem direkten Vergleich

3. Erzielte Tore aus dem direkten Vergleich

Erneute Anwendung der Punkte 1 bis 3 für zwei verbliebene punktgleiche Teams, wenn zuvor mindestens drei punktgleiche Teams verglichen wurden. Ist danach immer noch keine Entscheidung gefallen, geht es mit folgenden Punkten weiter:

4. Tordifferenz aus allen Gruppenspielen

5. Anzahl erzielter Tore aus allen Gruppenspielen

6. Höhere Anzahl der Siege

7. Fair-Play-Wertung (Ein Punkt für Gelbe Karte, je drei Punkte für Rote Karte und Gelb-Rote Karte)

8. Position in der Schlussrangliste der EM-Qualifikation (Sollte Gastgeber Deutschland betroffen sein, entscheidet das Los, weil die DFB-Elf keine Quali gespielt hat.)

Verteilung der vier besten Gruppendritten

Es ist ein bisserl kompliziert. Es gibt nämlich 15 Konstellationen, wie die vier besten Gruppendritten im Achtelfinale aufgeteilt werden. Ausschlaggebend ist, aus welchen Gruppen sich die Dritten letztlich qualifizieren. Beispiel: Angenommen, Österreich (Gruppe D) wird einer der vier besten Dritten und auch die Dritten aus den Gruppen A, B und C kommen weiter, dann würde das ÖFB-Team auf den Ersten der Gruppe C (England, Dänemark, Slowenien oder Serbien) treffen. Insgesamt gibt es fünf Konstellationen, bei denen der Dritte aus Gruppe D (D3) auf den Ersten der Gruppe C trifft. Möglicher Gegner für D3 ist aber auch der Erste der Gruppe B (2 Konstellationen) oder E (3).

K.o-Runde

Steht nach der regulären Spielzeit der Sieger noch nicht fest, gibt es eine Verlängerung von zweimal 15 Minuten. Zudem dürfen beide Teams ein sechstes Mal wechseln. Sollte es dann immer noch remis stehen, entscheidet ein Elfmeterschießen.

Sperren

Zwei Gelbe Karten ziehen eine Sperre nach sich. Erst nach dem Viertelfinale verfallen die bis dahin gesammelten Gelben, damit Verwarnungen im Halbfinale für ein mögliches Endspiel keine Folgen haben.