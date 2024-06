Der franko-senegalesische Sprachphilosoph hat ein Buch zum Thema Übersetzung, Kolonialismus und Identitätspolitik verfasst. Am Mittwoch gastiert der Autor in Wien

"Wenn gemeinsame Identität die Voraussetzung für Übersetzung wird, sagt man damit paradoxerweise, dass Übersetzung gar nicht möglich ist", meint Souleymane Bachir Diagne. Charlotte Force

Als Anfang 2021 in den noch unter dem Eindruck des Kapitolsturms stehenden USA mit Joe Biden ein neuer demokratischer Präsident vereidigt wurde, stahl ihm eine junge Frau die Show: Die damals 22-jährige afroamerikanische Poetry-Slammerin Amanda Gorman trug ihr Gedicht The Hill We Climb vor. Als es schließlich an die weltweite Publikation und Übersetzung des Gedichts ging, entspann sich in den Niederlanden eine hitzige Debatte darüber, wer Gorman übersetzen solle. Eine schwarze Aktivistin hatte angeregt, dass dies nicht von einer weißen Person gemacht werden solle, sondern von jemandem, der die Lebenswelt und Identität Gormans teile. Eine Haltung, die nicht unwidersprochen blieb, im Gegenteil: Der mediale Empörungsschrei war groß.

Der franko-senegalesische Philosoph Souleymane Bachir Diagne nimmt sich die Debatte in seinem Buch Von Sprache zu Sprache – Übersetzung als Gastfreundschaft, auf Deutsch erschienen im Passagen-Verlag, mit zeitlichem Abstand noch einmal vor. In aller Ruhe und mit Verständnis für beide Seiten plädiert er dafür, die Kunst der Übersetzung nicht auf Identitätspolitik zu verengen. Am Mittwoch, 12. Juni, um 20 Uhr, gastiert Diagne für ein Gespräch im Wiener Schauspielhaus.

STANDARD: Am Beginn ihres Essays Von Sprache zu Sprache analysieren Sie die sogenannte Amanda-Gorman-Debatte. Sie kommen zu dem Schluss, dass es ein Fehler sei, beim Thema Übersetzung mit Identitätspolitik zu operieren. Warum?

Diagne: Meine ganze Überlegung zielt darauf ab, Übersetzung als die Kunst des Brückenbauens und Zusammenbringens von Kulturen und Sprachen zu verstehen. Die Erfahrung der Übersetzung auf Identitätspolitik zu reduzieren, also zu denken, dass die Voraussetzung für Übersetzungsleistung eine gemeinsame Identität ist, missversteht beide Prozesse, die beim Übersetzen stattfinden: nämlich jenen des Hinter-sich-Lassens und jenen des Aufrechterhaltens des jeweils Anderen.

STANDARD: Die Diskussion ging von einer einzelnen schwarzen Aktivistin aus, die angeregt hat, dass Verlage doch ihre festgefahrenen Strukturen hinterfragen und diesmal jemanden übersetzen lassen könnten, der einen ähnlichen Hintergrund wie Gorman habe, zum Beispiel eine schwarze Poetry-Slammerin, wovon es doch einige gebe. Ist es wirklich so falsch, Derartiges anzuregen?

Diagne: Ich stehe völlig dahinter, dass Minderheiten ihre Chancen auch im Feld der Übersetzung bekommen sollen, damit ihre Stimmen in allen Bereichen des Literaturbetriebs gehört werden. Aber das darf nicht dazu führen, dass es heißt: Nur noch Schwarze übersetzen Schwarze, nur noch Weiße übersetzen Weiße und so weiter.

STANDARD: Der mediale Widerhall bzw. die Anfeindungen, denen die Aktivistin daraufhin ausgesetzt war, waren überwältigend. Warum war diese Sache eine solche Provokation für viele?

Diagne: Ich glaube, dass die Polemiken etwas Fundamentales berührt haben. Übersetzer sind gewissermaßen Leitungsorgane der Kultur an sich. Wenn gemeinsame Identität die Voraussetzung für Übersetzung wird, sagt man damit paradoxerweise, dass Übersetzung gar nicht möglich ist. Man sagt, dass menschliche Kreativleistungen Inselgebiete sind, dass die Vorstellung einer in alle Sprachen übertragbaren universalen Weltliteratur eine Chimäre ist. Das war der Kern der Debatte.

STANDARD: Viele Verlage, inklusive des deutschen (Hoffmann und Campe), sind dann zu der Lösung gekommen, die Übersetzung von einem "diversen", "multikulturellen" Team anstellen zu lassen. Auch das kritisieren sie. Warum?

Diagne: Ja. Ich halte daran fest, dass Übersetzung der Idee des Humanismus folgt, der vom Einzelnen auf das Ganze schließt – so sahen das übrigens auch Walter Benjamin, Paul Ricœur und Marshall Berman. Aber ich bin nicht so naiv, um nicht zu sehen, dass Übersetzung natürlich koloniale Gewalt beinhaltet. Dass Übersetzen immer auch heißt, dass ich die/den jeweils Andere/Anderen in meine Begriffe übersetze und damit definiere.

"Aber ich bin nicht so naiv, um nicht zu sehen, dass Übersetzung natürlich koloniale Gewalt beinhaltet." – Souleymane Bachir Diagne

STANDARD: Haben Sie dafür Beispiele?

Diagne: Ja. Zum Beispiel die erste Koranübersetzung vom Arabischen ins Lateinische durch Peter den Ehrwürdigen. Das war eine einzige Propagandaanstrengung, um den Islam in Europa in Verruf zu bringen.

STANDARD: Sie sprechen sieben Sprachen inklusive zwei bereits verschwundener. Und Sie kommen aus einem Land, das von Frankreich kolonisiert wurde. Empfinden Sie das Französische als ein Geschenk oder als koloniale Bürde?

Diagne: Einer Sprache mächtig zu sein kann nie zu einer Bürde werden. "So viele Sprachen, wie wir sprechen, so viel Mensch sind wir wert", lautet eine islamische Weisheit. Natürlich kam das Französische mit dem Kolonialismus in mein Land. Es wird dann zu einer Bürde, wenn es die indigenen afrikanischen Sprachen ausradieren würde und die Philosophien, die sich daran knüpfen. In diesem Fall vergiftet die Sprache den Geist, es kolonialisiert ihn. Also besteht die Aufgabe darin, indigene Sprachen zu erhalten und weiterzuentwickeln.

STANDARD: Es gibt das Sprichwort, dass in jeder Übersetzung ein kleiner Verrat liegt. In manchen Sprachen wie dem Italienischen und Englischen sind die Worte für Übersetzung und Verrat sogar verwandt. Wie gehen wir mit dem Problem um, uns nie zu 100 Prozent richtig zu verstehen?

Diagne: Übersetzen heißt, kontinuierlich darüber zu verhandeln, das Unübersetzbare verstehbar zu machen. Ein Teil des Gegenübers verbleibt allerdings notwendigerweise ausschließlich in dessen Verfügung. Man muss sich den Prozess wie bei zwei Liebenden vorstellen. Wenn eine gesunde Beziehung daraus werden soll, müssen sich beide ein Stück ihrer Freiheit, ihrer Unabhängigkeit bewahren. Das ist die Voraussetzung.

STANDARD: Das deutsche Wort "Übersetzung" kommt aus der Bootssprache. Man setzt vom einen zum anderen Ufer über. Ist das ein Bild, das Ihrer Idealvorstellung nahekommt?

Diagne: Ja. Das Bild eines Schiffs, das Ufer und Welten miteinander verbindet, nicht linear, geradlinig, sondern mit allen Unwägbarkeiten und Schwierigkeiten, die mit so einer Reise verbunden sind, ist ein sehr passendes.

STANDARD: Irgendwann in weiter Ferne könnte die Menschheit zu einer gemeinsamen Lingua franca kommen, die es vielleicht heute schon gibt: "Globish", wie manche die Weltsprache "global English" mittlerweile nennen. Ist das für Sie ein wünschenswerter Zustand oder ein Albtraum?

Diagne: "Globish" wäre ein Albtraum. Weil es keine Sprache ist, die unsere individuellen menschlichen Träume und Vorstellungen transportiert. In gewisser Weise könnte das Künstliche Intelligenz besser tun. Aber das nur deswegen, weil KI eine gigantisch große Raubkopie all dieser menschengemachten Texte ist, die unsere Vorstellungen, unsere Poesie und Menschlichkeit sehr wohl transportieren können. (INTERVIEW: Stefan Weiss, 12.6.2024)