Höxter – Der frühere deutsche Umweltminister und CDU-Politiker Klaus Töpfer ist tot. Er sei am Samstag "nach kurzer, schwerer Krankheit" gestorben, wie eine Sprecherin der Bundes-CDU am Dienstag in Berlin bestätigte. Töpfer, der als einer der prägendsten Figuren der deutschen Umwelt- und Klimapolitik galt, wurde 85 Jahre alt. Laut Medienberichten starb er nach einem schweren Sturz bei einer Veranstaltung in München.

Töpfer wurde 1938 in Schlesien geboren. Nach der Vertreibung seiner Familie wuchs er in Höxter, Nordrhein-Westfalen, auf. Der studierte Volkswirt spezialisierte sich auf Raumplanung, 1972 trat er der CDU bei. Den Weg in die Politik schlug Töpfer in den 1970er-Jahren im Saarland ein, wo er einen Posten in der Staatskanzlei übernahm. Später wurde er in Rheinland-Pfalz erst Staatssekretär und dann Landesminister für Umwelt und Gesundheit. Bundeskanzler Helmut Kohl holte ihn 1987 in die Bundesregierung. Hier war Töpfer bis 1994 Minister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und 1994 bis 1998 Minister für Raumplanung und Städtebau.

Einer der "Väter" der Klimakonvention

Töpfer prägte maßgeblich viele Aspekte der Umwelt- und Klimapolitik, die heute als selbstverständlich gelten. So gilt er als einer der "Väter" der Klimakonvention von Rio de Janeiro 1992. Nach seinem Ausscheiden aus der deutschen Politik engagierte er sich bei den Vereinten Nationen als Exekutivdirektor des Umweltprogramms der UN (UNEP) in Nairobi. Zuletzt lebte er mit seiner Frau Mechthild in Höxter.

Jahrzehnte galt Klaus Töpfer als das "grüne Gewissen" der deutschen Christdemokraten, bis ins hohe Alter wurde er nicht müde, eine nachhaltige Politik einzumahnen. Bekannt wurde Töpfer unter anderem durch einen beherzten Sprung von einem Polizeiboot in den Rhein im Jahr 1988 – Grund war eine verlorene Wette, wie er immer wieder erzählte. Er habe damit auch zeigen wollen, dass der lange Zeit stark verschmutzte Fluss bereits wieder zum Baden geeignet sei. (APA, 11.6.2024)