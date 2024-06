Der Sitz der Vorarlberger Landesreigerung, das Landhaus in Bregenz. imago/CHROMORANGE

Bregenz – Die Vorarlberger Landesregierung hat sich festgelegt: Die Landtagswahl wird wie schon bereits vor fünf Jahren am 13. Oktober stattfinden. Der entsprechende Beschluss sei am Dienstag einstimmig gefasst worden, informierten Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und Landesrat Daniel Zadra (Grüne) in einer Aussendung. Als Stichtag wurde der 16. Juli 2024 fixiert.

Ein Sonntag muss es sein

Der Wahltag ist gemäß der Landesverfassung von der Landesregierung so festzusetzen, dass er nicht mehr als einen Monat vor und nicht mehr als einen Monat nach dem Wahltag der jüngsten Landtagswahl vor fünf Jahren liegt - das war der 13. Oktober 2019. Laut Landtagswahlgesetz muss der Wahltag außerdem auf einen Sonntag fallen.

Dass die Vorarlberger Landtagswahl im Oktober abgehalten wird, war von 1949 bis 1989 die Regel. 1994 wurde der Wahltermin wegen der zeitlichen Nähe zu einer Nationalratswahl in den September verschoben - aus demselben Grund wanderte der Wahltermin vor fünf Jahren in den Oktober zurück. Weil Vorarlbergs Landespolitik großen Wert darauf legt, dass die Landtagswahl nicht zu einer Randerscheinung der Nationalratswahl wird, soll ein entsprechender zeitlicher Abstand gegeben sein. Vor fünf Jahren waren es zwei Wochen, auch dieses Jahr dürfte es wieder so sein - für die Nationalratswahl gilt der 29. September als wahrscheinlichster Wahltermin. (APA, 11.6.2024)