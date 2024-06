Kaum eine andere Branche ächzt so sehr unter dem Arbeitskräftemangel wie das Gesundheitswesen. Schließlich sind viele Menschen auf die Leistungen unseres Gesundheitssystems angewiesen. Der Bedarf an beruflichem Nachwuchs ist vor allem in der Pflege groß, ebenso die Anstrengungen, zukünftige Fachkräfte für Ausbildungen in diesem Bereich zu begeistern.

Auch neue Möglichkeiten spielen dabei eine große Rolle: von der Pflegelehre bis zu Schulversuchen mit entsprechenden Schwerpunkten. Dass ein Job im Gesundheitswesen eigentlich ganz gut zu den Wünschen vieler Junger passt, zeigt die aktuelle Ö3-Jugendstudie. Mehr als 30.000 junge Menschen in ganz Österreich wurden dafür online befragt.

Die zentrale Erkenntnis zum Thema Arbeit: Mehr als drei Vierteln der 16- bis 25-jährigen Teilnehmenden ist es sehr wichtig, einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen. Weitere 20 Prozent stimmen dieser Aussage eher zu. Beinahe ebenso viele sehnen sich nach einem sicheren Arbeitsplatz. Die große Frage bleibt jedoch: Wie können mehr junge Menschen für einen Job im Gesundheitswesen begeistert werden?

Wir haben bei drei jungen Menschen in Ausbildung nachgefragt. Während manch einer schon immer von einem Job im Krankenhaus geträumt hat, geraten andere über Umwege in ihren künftigen Traumjob. Zwischen OP-Saal, Praktika und Mensch ärgere dich nicht: Ein angehender Operationstechnischer Assistent, eine junge Frau in der Pflegelehre und eine Gesundheits- und Krankenpflegestudentin erzählen von ihrem persönlichen Zugang zum Beruf und davon, was ihnen daran am besten gefällt.

Im Operationssaal blüht er auf

Ertugrul Kazan (21) ist in der Ausbildung zum Operationstechnischen Assistenten. Heribert Corn

Ertugrul Kazan war schon bei mehreren Operationen im Krankenhaus live mit dabei. "Dass ich Blut sehen kann, wusste ich schon vorher, aber der Geruch von verbranntem Fleisch ist am Anfang gewöhnungsbedürftig. Wenn bei einer OP beispielsweise eine kleinere Blutung durch Hitze gestoppt wird", erzählt Ertugrul Kazan. Nach der Matura wollte der 21-Jährige unbedingt einen Gesundheitsberuf erlernen: "Schon als Kind wollte ich im Krankenhaus arbeiten."

Zweimal machte er den Aufnahmetest für das Medizinstudium, kam dabei aber leider nicht unter die Auserwählten. Seine Tante brachten ihn dann auf eine andere Idee, indem sie ihn auf die 'Job Plus Ausbildung' des Waff, des AMS und des Wiener Gesundheitsverbundes aufmerksam machte. Darauf bewarb er sich und erhielt die Förderung.

So ist die dreijährige Ausbildung zum Diplomierten Operationstechnischen Assistenten (OTA) für ihn kostenlos, und er bekommt während der Lehrzeit rund 1400 Euro im Monat. Seit Anfang September 2023 ist er nun Teil des ersten Jahrgangs dieser Ausbildung, die im letzten Jahr startete. Bald bietet der Wiener Gesundheitsverbund eine duale Ausbildung an. Dabei verpflichtet man sich, nach der Ausbildung für einige Jahre bei einem der Standorte des Wiener Gesundheitsverbundes als OTA zu arbeiten. Dafür bekommt man schon während Ausbildungszeit ein Gehalt von 2700 Euro (brutto) im Monat.

Ertugrul kann es kaum mehr erwarten, den Abschluss zu haben und dann mitten im OP-Alltag zu sein. "Man spricht beispielsweise mit den Patienten vor und nach der Operation, reicht den Ärzten die Geräte, die man vorher sterilisiert hat", sagt Ertugrul. In der Ausbildung haben er und seine rund 30 Kolleginnen sowohl theoretische als auch praktische Einheiten. Deswegen sollte man sowohl Interesse an der menschlichen Anatomie haben als auch den Kontakt mit Patientinnen mögen, meint Ertugrul. Auch die Praxis kommt nicht zu kurz: Jedes Jahr machen sie zwischen sechs und acht Wochen Praktikum in einem Krankenhaus. Ertugrul beginnt zu strahlen, wenn er über seinen baldigen Job spricht: "Das macht den Beruf für mich aus: Man hat Verantwortung und ist ganz nah am Menschen dran."

Pflege studieren

Lara Milchrahm (21) studiert Gesundheits- und Krankenpflege an der FH Wiener Neustadt. Heribert Corn

Für Lara Milchrahm stand immer fest: Sie will mit Menschen arbeiten. "Die Interaktion gibt einem sehr viel zurück", sagt die 21-Jährige. Derzeit macht sie ein Praktikum in der Kinder- und Jugend-Rehaklinik Kokon im niederösterreichischen Bad Erlach. Dass sie ihre Berufung in der Pflege finden würde, hätte sie vor wenigen Jahren aber dennoch nicht gedacht. Ursprünglich wollte die junge Frau in die Elementarpädagogik, besuchte eine Schule mit entsprechendem Fokus.

Über ein freiwilliges soziales Jahr bei der Rettung kam sie dann erstmals mit dem Gesundheitswesen und der Pflege in Berührung. "Wenn das nicht passiert wäre, hätte ich mich wohl nicht für die Ausbildung entschieden", erzählt Lara. Kurzerhand bewarb sie sich im Anschluss daran für das Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege an der FH Wiener Neustadt. Nun steht sie am Ende des vierten Semesters, hat bereits zwei Drittel des Studiums hinter sich. Obwohl sie schon einige Praktika absolviert hat, warten noch einige Stationen auf sie.

Die praxisorientierte Ausbildung sieht die Studentin als großen Vorteil. "Man kann dadurch die unterschiedlichsten Bereiche kennenzulernen", sagt sie. Im Rahmen des Bachelorstudiums sind einige Stationen vorgegeben: "Von der mobilen Pflege über Langzeitpflege bis zur Reha müssen wir alles einmal durchlaufen." Wo die einzelnen Praktika absolviert werden, steht den Studierenden frei. Für Lara war Kokon die erste Wahl: "Ich wollte unbedingt einen Platz bekommen - die Praktika hier sind sehr beliebt." Für sie biete die Einrichtung die ideale Möglichkeit, mit Kindern und Jugendlichen in der Pflege zu arbeiten.

Aus ihrem persönlichen Umfeld habe Lara bislang nur Positives über die Arbeit in der Pflege gehört. Das habe sie zusätzlich bestärkt. "Ab und zu höre ich jetzt aber schon Sätze wie: Respekt, dass du das machst - ich könnte das nicht", sagt die 21-Jährige. Viele würden ihren Ekel vor der Arbeit damit höflicher ausdrücken wollen. "Dabei ist Pflege viel mehr als nur Körperpflege", erklärt sie. Sie könne sich dafür nicht vorstellen, den ganzen Tag im Büro zu sitzen: "Da würde mir das Zwischenmenschliche und die Vielfalt im Job fehlen." Vor- und Nachteile gibt es immer - für Lara überwiegt das Positive eindeutig: "Ich habe meinen Traumjob gefunden."

Eine der ersten Pflegelehrlinge

Katharina Wagner(22) macht im Pflegeheim Mater Salvatoris in Pitten die Pflegelehre. Lea Sonderegger

Direkt am Schnuppertag merkte Katharina Wagner, dass ihr das Arbeiten mit älteren Personen Spaß macht. Und so entschied sich die 22-Jährige für eine Pflegelehre. Diese absolviert sie nun seit November 2023 im Genesungs-, Wohn-, und Pflegeheim Mater Salvatoris in Pitten bei Wiener Neustadt. Katharina ist eine der Ersten, die eine solche Lehre durchläuft. Diese Ausbildung wurde erst im Herbst 2023 offiziell in Österreich eingeführt. Sie dauert drei Jahre.

Je Lehrjahr stehen zehn Wochen Berufsschule auf dem Programm. In dieser Phase befindet sich Katharina gerade. Vor allem Allgemeinwissen wird dort vermittelt. Das spezifische Wissen über Pflege wie Diagnostik und Kommunikation wird an einem anderen Ort gelehrt. Doch die Zeit im Pflegeheim kommt bei dieser Lehre nicht zu kurz. Ihr Tag beginnt dann immer um 6.45 Uhr mit der Übergabe von der Nacht- an die Tagschicht. Anschließend hilft sie, Frühstück zu machen, richtet die Betten her und geht den Pflegekräften auch bei anderen Tätigkeiten zur Hand.

"Am meisten Spaß habe ich, wenn ich mit den Bewohnern Mensch ärgere dich nicht spiele. Aber meistens sind es nicht sie, die sich ärgern, sondern ich, wenn ich verliere", sagt Katharina Wagner lachend. Sich ausgiebig Zeit zu nehmen für die Menschen, mit ihnen spazieren zu gehen oder sich zu unterhalten - das macht den Beruf für Katharina Wagner besonders schön. Manchmal machen sich auch alle gegenseitig die Nägel. "Man sollte schon echtes Interesse an den Menschen mitbringen. So kann man die Zeit genießen und fröhlich sein. Grantig den Arbeitsalltag zu bestreiten wäre für niemanden auf Dauer gut", so Katharina Wagner.

Manchmal sei der Job schon körperlich fordernd. "Aber da ich vorher als Kellnerin in der Gastro gearbeitet habe, bin ich daran gewöhnt, viel zu stehen, zu gehen und zu heben", sagt Katharina. In der Gastro wollte sie nicht länger arbeiten. "Die Liebe und Dankbarkeit, die die Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohner einem schenken, ist so wohltuend und bestärkend. Deshalb liebe ich diesen Beruf und würde ihn nie wieder hergeben!" Und ein weiterer Pluspunkt im Gegensatz zur Gastronomie: Ihr Dienstschluss ist jetzt wesentlich früher, nämlich um 14.45 Uhr. Dann heißt es auf dem Sofa entspannen. (Anika Dang, Natascha Ickert 15.6.2024)