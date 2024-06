Vor dem EU-Gipfel der 27 Staats- und Regierungschefs am Montag in Brüssel zeichnen sich erste Konturen ab, welches Spitzenpersonal in den wichtigsten EU-Institutionen die Union bis 2029 führen könnte. Eine zweite Amtszeit für Ursula von der Leyen, Christdemokratin aus Deutschland, an der Spitze der EU-Kommission scheint eine sichere Bank.

Wie berichtet, wurde ihre Parteifamilie bei den EU-Wahlen stärkste Fraktion (EVP) und baute den Vorsprung auf die Sozialdemokraten sogar aus. Weil 13 Regierungschefs aus der EVP kommen und im Europäischen Rat dabei mit qualifizierter Mehrheit entschieden wird, gilt es als praktisch ausgeschlossen, dass jemand anderes nominiert wird. In der EVP tritt niemand gegen sie an.

Wird Antonio Costa neuer Ratspräsident? IMAGO/Gerardo Santos

Der liberale französische Präsident Emmanuel Macron, der 2019 den EVP-Spitzenkandidaten und heutigen EVP-Chef Manfred Weber als Kommissionschef verhindert hatte, hat zu Hause genug zu tun: Er löste das Parlament auf, am 30. Juni wird gewählt. Frankreich ist im Vollwahlkampf. Spekulationen über Italiens Ex-Premier Mario Draghi, den französischen Industriekommissar Thierry Breton oder Parlamentspräsidentin Roberta Metsola statt von der Leyen scheinen obsolet.

Wer wird "Chef der Chefs"?

Dadurch werden die Kalküle der drei Parteifamilien, die über eine Arbeitskoalition verhandeln (Christ- und Sozialdemokraten sowie Liberale), bei den weiteren Topjobs einfacher. Da wäre das protokollarisch höchste Amt, das des Ständigen Präsidenten des Europäischen Rates, "Chef der Chefs". Derzeit ist das der belgische Liberale Charles Michel. Seine Amtszeit endet am 1. Dezember.

Vor den Wahlen wurden einige Namen kolportiert, etwa Kaja Kallas aus Estland, eine Liberale, Premierministerin. Aber die Liberalen (RE) sind Wahlverlierer, anders als die Sozialdemokraten (SPE bzw. S&D-Fraktion), die ihre Mandate in Straßburg halten konnten. Daher erhebt die SP Anspruch auf den Ratspräsidenten. Es gibt dafür auch einen plausiblen Kandidaten, der lange erfolgreicher Premierminister war und zur Verfügung stünde: der Portugiese António Costa.

Kaja Kallas ist eine starke Verteidigerin der Ukraine, wird sie Außenbeauftragte der EU? AFP/ODD ANDERSEN

Seine Partei war lange erfolgreich. Costa genießt hohes Ansehen, wie sich bereits beim SPE-Wahlkongress in Rom Anfang März gezeigt hat. Laut Politico ist er der Favorit, SPE-Generalsekretär Giacomo Filibeck habe ihn bereits offiziell genannt.

Kallas oder Reynders?

Die SPE hat mit den Premiers Pedro Sanchez aus Spanien und Olaf Scholz ihre Vermittler bereits nominiert. Für die EVP verhandeln der Pole Donald Tusk und der Grieche Kyriakos Mitsotakis. Die höchsten Ebenen sind alstnischeo im Spiel. Kallas von den Liberalen sagt, einen Topjob in der EU würde sie "sehr ernsthaft" überlegen. Tatsächlich wäre sie auch als Nachfolgerin des EU-Außenbeauftragten und Vizepräsidenten der Kommission, Josep Borrell, eines spanischen Sozialisten, denkbar. Sie hat den Vorteil, aus Osteuropa zu kommen, was im geografischen Interessenausgleich helfen würde. Auch der frühere liberale belgische Außenminister Didier Reynders hat Interesse.

Didier Reynders hat Interesse. Hat er Chancen? EPA/RONALD WITTEK

Damit könnten Christ- und Sozialdemokraten mit den Liberalen eine Plattform für ein Arbeitsprogramm der Kommission bilden. Aus dem Spiel als Außenbeauftragter wäre damit Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP), der auch kurz Regierungschef war. Aber er gehört derselben Partei an wie von der Leyen, und zwei Deutschsprachige an der Spitze gehen sich nicht aus.

Apropos Österreich: FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker trat auch mit einem EU-Personalvorschlag hervor. Die FPÖ-Abgeordnete Susanne Fürst solle "Remigrationskommissarin" werden – ein Posten, den es gar nicht gibt. (Thomas Mayer aus Brüssel, 12.6.2024)