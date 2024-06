Die astronautische Raumfahrt ist zweifellos aufregend, inspirierend und wissenschaftlich interessant. Eines ist sie aber mit Sicherheit nicht: gesund. Die Liste der körperlichen Veränderungen und medizinischen Risiken von Raumflügen ist lang, viele physiologische Folgen von Weltraumaufenthalten sind zumindest vorübergehend unvermeidbar. Dazu zählen zuallererst die Auswirkungen der Mikrogravitation, die das Herz-Kreislauf-System beeinflusst, zu Muskelschwund führt und die Knochendichte verringert.

Der menschliche Körper ist nicht für ein Leben fern der Erde gemacht. Doch er ist erstaunlich anpassungsfähig. Getty Images

Auch die erhöhte Strahlenbelastung geht nicht spurlos an Astronautinnen und Astronauten vorüber – selbst wenn sie sich "nur" auf der Internationalen Raumstation rund 400 Kilometer über dem Erdboden aufhalten. Hinzu kommen Veränderungen des Immunsystems, des Hirndrucks und der Augen und viele weitere unangenehme Folgeerscheinungen. Bei längeren Aufenthalten im All oder gar weiteren Flügen als in den Erdorbit nehmen die medizinischen Probleme dramatisch zu. Nichtsdestoweniger erlebt die astronautische Raumfahrt aktuell einen enormen Boom. Angesichts ambitionierter Pläne großer Raumfahrtnationen und privater Weltraumunternehmen läuft auch die medizinische Forschung in diesem Bereich auf Hochtouren.

Den bisher größten weltraummedizinischen Datenschatz mit zahlreichen dazugehörigen wissenschaftlichen Studien legen nun Forscherinnen und Mediziner aus mehr als 100 Institutionen in 25 Ländern im Fachjournal Nature vor. Das Besondere daran: Die Forschenden analysierten nicht nur Biodaten professioneller Astronauten, die längere Zeit im All verbracht hatten. Viele der neuen Studien drehen sich um die erste rein zivile Crew des touristischen Weltraumflugs Inspiration 4, mit dem 2021 zwei Männer und zwei Frauen die Erde drei Tage lang in einer Raumkapsel des US-Unternehmens Space X umkreisten. Die rigorosen medizinischen Untersuchungen liefern nun erstmals Einblicke in die erste Phase der körperlichen Veränderungen, die schon nach kürzester Zeit im All auftreten.

Unumkehrbare Effekte

Untersucht wurden unter anderem genetische Veränderungen, Reaktionen des Immunsystems und Auswirkungen auf die Organe. Interessant sei dabei vor allem die Zusammensetzung der Crew, sagt Christopher Mason vom Weill Cornell Medical College in New York. "Die Inspiration-Crew bestand nicht aus olympischen Athleten oder Militärangehörigen, die sich zehn Jahre lang auf ihre Mission vorbereitet hatten. Das sind sehr unterschiedliche Leute, manche haben erst Monate vor dem Start von ihrem Flug erfahren. Das macht ihre Daten so interessant."

Mason arbeitete als leitender Genetiker schon an der berühmten Nasa-Zwillingsstudie mit den ehemaligen Astronauten Mark und Scott Kelly. Der vergleichende Blick auf die Kurzzeit-Crew von Inspiration 4 sei erhellend. "Wir sehen, dass es schon nach wenigen Tagen zu sehr vielfältigen Veränderungen im Erbgut und im Immunsystem kommt, und vermuten, dass es sich dabei hauptsächlich um Anpassungsreaktionen an die neuen Bedingungen handelt. Die meisten Veränderungen sind nach der Rückkehr zur Erde schnell reversibel." Alle jedoch nicht: Obwohl rund 95 Prozent der untersuchten Marker in den Monaten nach Missionsende wieder den Ausgangswert erreicht hatten, zeigten einige Proteine und Gene auch längerfristig Veränderungen.

Das gilt auch für die Telomere, wie Susan Bailey von der Colorado State University mit ihrem Team berichtet. Als Telomere bezeichnet man Schutzkappen an den Enden der Chromosomen, die sich mit jeder Zellteilung verkürzen. Ihre Länge wird als Altersmarker verwendet. Zur Überraschung der Fachwelt hatte sich schon in der Nasa-Zwillingsstudie gezeigt, dass die Telomere bei Weltraummissionen nicht wie erwartet durch den physiologischen Stress schneller kürzer werden, sondern sich im Gegenteil verlängern. Dieser Effekt war auch bei der Inspiration-4-Crew nach wenigen Tagen feststellbar. Auf der Erde verkehrte sich das Phänomen jedoch, sagt Bailey: "Die Telomere werden im Weltraum zwar länger, nach der Rückkehr verkürzen sie sich aber dramatisch. Es dauert Monate, bis sie wieder länger werden – allerdings bleiben sie kürzer, als sie vor dem Raumflug waren."

Nierenversagen auf dem Mars

Ernüchternd sind auch die Ergebnisse der bisher umfangreichsten Untersuchungen zu den Auswirkungen von Weltraummissionen auf die Nieren. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass es spätestens nach wenigen Wochen zu problematischen Veränderungen der Organe kommt, die die Regulierung des Kalzium- und Salzhaushalts beeinflussen. Verantwortlich dafür sei vermutlich die Mikrogravitation, sagt Keith Siew vom London Tubular Centre, einer der Studienautoren. Bei weiteren Raumflügen käme die steigende Strahlenbelastung dazu. "Wenn wir keine neuen Methoden zum Schutz der Nieren entwickeln, würde ich sagen, dass es ein Astronaut zwar zum Mars schaffen könnte, aber auf dem Rückweg eine Dialyse benötigen würde."

Die Entwicklung von Gegenmaßnahmen und vor allem von Präzisionsmedizin für Raumfahrerinnen und Raumfahrer ist auch das erklärte Ziel von Susan Bailey und Kollegen. Fortschritte in der Weltraummedizin könnten auch den Menschen auf der Erde zugutekommen. "Strahlenschutzmittel, die Organe oder etwa auch Telomere schützen, könnten eine lebensverlängernde Wirkung auf der Erde haben", sagt die Radiologin.

Astronautinnen im Vorteil?

Für den Genetiker Christoph Mason bergen die aktuellen Untersuchungen einen besonders spannenden Aspekt: Es gibt Hinweise darauf, dass Frauen manche der weltrauminduzierten Veränderungen schneller wegstecken als Männer. "Es ist noch viel zu früh, um endgültige Aussagen darüber zu machen. Aber wir sehen zumindest einen Trend, dass Astronautinnen nach der Rückkehr zur Erde schneller zu ihren physiologischen Ausgangswerten zurückkehren als Männer. Bei künftigen Missionen werden wir uns das definitiv genauer ansehen."

Frauengesundheit im All sei überhaupt ein bisher zu wenig erforschter Aspekt, sagt Mason. Der Genetiker hat gemeinsam mit einem großen Forschungsteam auch eine Übersicht veröffentlicht, was über die Auswirkungen von Raumflügen auf den weiblichen Körper und das Fortpflanzungssystem bekannt ist und wo der größte Forschungsbedarf besteht. Mason: "Wir stehen am Beginn eines neuen Zeitalters in der Raumfahrt, doch darüber wissen wir sehr wenig." Wenn die Menschheit eine interplanetare Spezies werden wolle, müsse sie das ändern. (David Rennert, 12.6.2024)