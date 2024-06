Listenzweiter Thomas Waitz im Rahmen des Wahlkampfabschlusses der Grünen in Wien. APA/EVA MANHART

Wien – Der Listenzweite der Grünen, Thomas Waitz, übernimmt nach der EU-Wahl die Delegationsleitung bei den Grünen. Er lag in bisher allen veröffentlichten Bundesländern bei den Vorzugsstimmen vor der Grünen-Spitzenkandidatin Schilling

"Wie bereits in der vergangenen Periode übernimmt der parlamentarisch erfahrenste Abgeordnete die Leitung der Delegation" teilen die Grünen in einer OTS-Aussendung mit. "Ich freue mich sehr auf die nächsten Jahre der Zusammenarbeit in Brüssel und Straßburg. Lena und ich werden ein starkes Team sein und das rocken", so Waitz darin weiter. "Wir bedanken uns für 11,1% der Stimmen und nehmen den Auftrag mit ins Europäische Parlament. Wir werden wie die Löw:innen für Klima-, Umwelt- und Naturschutz kämpfen", verspricht Lena Schilling.

Schilling und Waitz werden laut OTS morgen in Brüssel ankommen. Bereits diese Woche stünden Treffen mit der europäischen grünen Fraktion an. (red, 11.6.2024)