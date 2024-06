In der Fortsetzung des Pixar-Animationsfilms kommt Riley in die Pubertät: Zweifel, Neid und Angst kapern nun die Kommandozentrale der Emotionen

Als in der Kommandozentrale der Gefühle plötzlich der Zweifel (orange) auftaucht, versetzt das die anderen Emotionen in Angst und Schrecken. PIXAR; 2023 Disney/Pixar

Wenn die Freude weint, kann das die Gefühlswelt ordentlich durcheinanderbringen. Vor neun Jahren machte das Trickfilmstudio Pixar mit Alles steht Kopf einen einfallsreich animierten Ausflug in die Psychologie hinter den menschlichen Gefühlen. Darin begleiteten wir ein kleines Mädchen von Geburt an: Als Riley von ihren Eltern zum ersten Mal angelächelt wird, taucht die gelbe Freude in ihrem Kopf auf. Bald darauf gesellen sich der blaue Kummer, die lila Angst und die rote Wut dazu – vermenschlicht tänzeln die Emotionen durch ihre Kommandozentrale. Mithilfe von Schaltern und Knöpfen regulieren sie ihr Befinden.

In der Fortsetzung ist Riley 13 Jahre alt. Mittlerweile hat sie so etwas wie eine Persönlichkeit entwickelt, die sich aus dem Bedürfnis, ein ehrlicher Mensch zu sein, und ihrer Eishockey-Leidenschaft zusammensetzt. Plötzlich blinkt in der Kommandozentrale ein roter Knopf. Alles geht drunter und drüber. Der Moment, vor dem sich Freude, Wut, Trauer und Konsorten immer gefürchtet haben, er ist da: die Pubertät. Riley beginnt zu hinterfragen. Sind meine Freunde überhaupt meine Freunde? Wäre es nicht eine gute Idee, alles andere zu vernachlässigen, um in dieses neue Eishockeyteam aufgenommen zu werden? Bin ich der hässlichste Mensch der Welt?

Panik in der Kommandozentrale

Zweifel übernimmt die Kontrolle im Hauptquartier. Eine überbordende orange Emotion, die darauf fokussiert ist, sich die verschiedensten Szenarien vorzustellen, in denen gar nichts funktioniert. An ihrer Seite finden sich der kleine, aber gemeine Neid und die lethargische Gleichgültigkeit Ennui, die gelangweilt ins Unendliche scrollt. Dann taucht auch noch die riesige rosa Peinlichkeit auf, die sich ausbreitet und alles überdeckt. Diese Neuankömmlinge sperren die altbekannten Basisemotionen erst einmal weg und erzeugen eine Achterbahnfahrt zwischen Lebenskrisen und manischer Glückseligkeit. Alles steht kopf.

Dass alle Emotionen eine Berechtigung haben, das ist vielleicht keine besonders neue Erkenntnis. Aber es schadet nicht, regelmäßig daran erinnert zu werden. Zur Entwicklung von Rileys mentaler Landschaft wurden Psychologen und Emotionsforscher hinzugezogen, deren Erkenntnisse von Pixars Animatoren vereinfacht und farbenreich visualisiert wurden. Auch wenn man das nicht überbewerten sollte, ist es schön, zu wissen, dass Pixar uns hier wissenschaftlich halbwegs fundierte Kost auftischt.

Alles steht Kopf 2 ist eine würdige Fortsetzung, die im Vergleich zum Vorgänger komplexer und auch ernster ist. Wie schon bei Soul (2020) schreckt Pixar hier nicht vor den existenziellen Fragen des Lebens zurück. Das macht den ambitionierten Kinderfilm, der für Kinder ab sechs Jahren geeignet ist, auch für ein erwachsenes Publikum interessant. In logischer Konsequenz müsste sich in der nächsten Fortsetzung dann die Depression, die Angststörung oder das Suchtproblem dazugesellen. Das dann auch so lustig zu verpacken, wird eine Herausforderung. (Jakob Thaller, 12.6.2024)