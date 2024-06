Der SPÖ-Politiker Nikolaus Kowall will die Globalisierung umbauen, mehr in der EU produzieren, und Waschmaschinen lieber zur Miete als zum Kauf sehen. Die Lohnnebenkosten müssten dafür runter

Obwohl formell nur ein kleiner Parteifunktionär in Wien-Alsergrund, hat er die Babler-SPÖ mitgeprägt wie wenige andere: Nikolaus Kowall kandidierte im März 2023 als SPÖ-Parteiobmann und machte damit den Weg für Andi Bablers Antreten frei. Der studierte Ökonom landete dennoch nur auf dem 20. Listenplatz in Wien bei der anstehenden Nationalratswahl. Er versucht sich im Vorzugsstimmenwahlkampf – und als Autor eines Buches zu Auswegen aus der "Globalisierungsfalle"*. Welches Wirtschaftssystem er sich für eine offene Volkswirtschaft wie Österreich konkret vorstellt, wollte der STANDARD von ihm wissen.

STANDARD: Wie hat Ihnen der SPÖ-Wahlkampf für die Europawahl gefallen? Sehr ambitioniert hat er nicht gewirkt.

Kowall: Im Wahlkampf ist es kaum um europäische Themen gegangen. Die von der ÖVP angezettelte Diskussion über das Verbrennerverbot war noch am nächsten dran, allerdings war das bloß eine Scheindebatte, weil es gar kein Verbrennerverbot gibt. Im Wahlkampf hat ein kleinkarierter Provinzialismus vorgeherrscht. Es wird in Österreich nicht verstanden, dass wir Teil dieses großen legislativen Körpers namens EU sind und darüber diskutieren müssen, wo sich dieser hinbewegen soll. Die SPÖ hat schon versucht, darüber zu reden, das ist aber in diesem Provinzialismus untergegangen.

STANDARD: Die SPÖ hat "Mehr Fairness" plakatiert. Nichtssagender geht es kaum.

Kowall: Mir wäre das nicht als entscheidender Begriff der Kampagne aufgefallen. Aber es wäre sicher wichtig, dass man sich hier eine klare Kommunikationsstrategie überlegt, um den Diskurs zu Europa zu politisieren.

STANDARD: Stichwort Provinzialismus. In Ihrem neuen Buch geht es viel um die Globalisierung, die Sie neu gestalten wollen. Warum?

Kowall: Die Globalisierung hat dazu geführt, dass wir in den vergangenen Jahrzehnten ununterbrochen Zugriff auf günstige Ressourcen aus aller Welt hatten. Bei Energieträgern, bei Rohstoffen, bei Textilien. Diese permanente Verfügbarkeit baute darauf auf, dass der Transport billig ist und die Lohnkosten in anderen Teilen der Erde niedrig sind. Die Kehrseite ist, dass es bei alldem nie ökologische Kostenwahrheit gegeben hat. Wenn wir das nun ändern wollen, wenn wir anfangen wollen, Rohstoffe im Kreislauf zu belassen, wenn wir Textilien nachhaltiger konsumieren wollen, bedeutet das, dass wir nicht mehr permanent auf billige Ressourcen vom Weltmarkt zurückgreifen können. Wir müssen uns ein Stück weit deglobalisieren und einen Teil unserer bisherigen Importe selbst herstellen.

STANDARD: Was betrifft das?

Kowall: Das betrifft zum Beispiel die Arzneimittelproduktion. In Kundl in Tirol steht das letzte Werk in Europa, das Penicillin produziert. Das ist zu wenig. Die EU-Kommission hat schon Initiativen gesetzt, etwa einen Plan zur Diversifikation bei kritischen Rohstoffen vorgelegt, was angesichts der politischen Spannungen mit China, wo viele der Rohstoffe herkommen, richtig ist. Wenn wir die ökologische Krise mitdenken, wird das Thema noch viel breiter. Wenn ein Tablet weiter in Südostasien produziert wird, muss das nicht unbedingt ein Problem sein. Wichtig ist mir aber, dass wir garantieren können, dass die darin verwendeten Rohstoffe und Komponenten wiederverwendet werden können.

STANDARD: Das ist die Kreislaufwirtschaft, die Sie auch in Ihrem Buch propagieren.

Kowall: Wer heute eine Waschmaschine kauft, tut das in dem Wissen, dass man sie alle sieben oder acht Jahre austauschen muss, weil sie kaputtgeht. Es ist tatsächlich einfacher, sie neu zu kaufen, als sie für mehrere Hundert Euro reparieren zu lassen. Die Idee wäre, künftig die Waschmaschine von Miele zu mieten, und alle Reparaturen muss Miele auf eigene Rechnung machen. Wenn was kaputt ist, schicken sie Serviceteams und machen einen minimalinvasiven Eingriff, weil das im Interesse des Unternehmens ist.

STANDARD Einspruch. So ein Modell wäre ja heute schon möglich, hat sich aber nicht durchgesetzt. Die Leute wollen offenbar Waschmaschinen lieber selbst erwerben.

Kowall: Wir sind in der Pionierphase. Solange Miele und andere wissen, dass der Verschleiß beim Produkt dazu führt, dass neue Waschmaschinen gekauft werden, werden die Produktion und das alte Geschäftsmodell weiter befeuert. Daher braucht es regulatorische Vorgaben, wie ein Recht auf Reparatur, das in der EU gerade verabschiedet wurde, oder ein Verbot von Sollbruchstellen in Geräten. Dann entsteht ein Anreiz, da Geschäftsmodell zu ändern. Das heißt, Miele muss vom reinen Produktionsunternehmen zum Serviceunternehmen werden.

STANDARD: Wäre das nicht ein Problem für Österreich? Arbeit ist bei uns im internationalen Vergleich sehr teuer.

Kowall: In dem Land mit der dritthöchsten Arbeitsbelastung unter allen Industriestaaten, lässt sich tatsächlich nicht sagen, dass wir steuerlich für die Kreislaufwirtschaft gut gerüstet sind. Kreislaufwirtschaft bedeutet, es wird mehr Arbeit geben, aber diese wird ressourcenschonender stattfinden. Das bedeutet aber auch, die Besteuerung muss in Richtung Ressourcen verschoben werden und in Richtung von Vermögen natürlich. Im Gegenzug muss die Belastung des Faktors Arbeit runter. Das heißt nicht, dass das Sozialsystem erodiert, es wird nur anders finanziert.

STANDARD: Die Wirtschaftskammer und die Industriellen fordern genau so eine Lohnnebenkostensenkung. Interessanterweise zeigt sich die Gewerkschaft da nicht gesprächsbereit, sondern sagte bloß Nein.

Kowall: Bei dem Thema sind wir ideologisch eingegraben. Aber wenn es eine Steuerreform in dieser umfassenden Dimension geben soll, ist das nur im politisch breiten Rahmen möglich. Die Neos müssten da jedenfalls mitziehen, wahrscheinlich auch die ÖVP. Dafür bräuchte es einen großen Deal.

STANDARD: Was wäre der große Vorteil dieses Wirtschaftsmodells aus Ihrer Sicht, dass wir ökologischer produzieren?

Kowall: Ja. Damit wir den ökologischen Goldstandard erreichen, müssten die fossilen Ressourcen komplett verschwinden aus der Energieversorgung, und die Industrie müsste dekarbonisiert werden. Das hätte zur Folge, das muss uns klar sein, dass vieles, was bisher ausgelagert war, wieder vor unserer Tür stattfindet: Wir hätten wieder mehr Lärm, Staub und Dreck bei uns. Wir müssen die seltenen Erden in Schweden und möglicherweise Lithium in Kärnten abbauen. Dafür winkt vor allem aus sozialdemokratischer Perspektive noch ein Vorteil.

STANDARD: Welcher?

Kowall: Wir verringern als EU unsere Abhängigkeit vom Weltmarkt. Als kleine Nation mit hartem Standortwettbewerb sind Konzerninteressen immer sehr dominierend. Wenn wir den Binnenmarkt in der EU stärken und die Kreislaufwirtschaft forcieren, macht uns das auch politisch handlungsfähiger. Wir können dann Dinge wie Arbeitszeitverkürzung diskutieren und umsetzen, ohne die Dynamik des Standortwettbewerbs zu fürchten.

STANDARD: Zum Schluss: Was ist das speziell Sozialdemokratische daran? Vieles von dem, was Sie sagen, wird europaweit ja längst forciert, etwa das Recht auf Reparatur. Es gibt auch ein EU-Gesetz, das die Wiederverwendung von Ressourcen vorschreibt.

Kowall: Die Sozialdemokraten haben das alles unterstützt. Das typisch Sozialdemokratische ist noch die Industriepolitik obendrauf. Wir brauchen ein klares Bekenntnis zur Industrie. Ein Zurück auf die Bäume darf es nicht geben. Österreich ist das am zweitstärksten industrialisierte Land Westeuropas hinter Deutschland. Aus Wiener Perspektive ist das verwunderlich, weil es hier keine Industrie mehr gibt. Aber im oberösterreichischen Zentralraum, in der Obersteiermark und im südlichen Niederösterreich geht die Post ab. Das müssen wir erhalten. Das heißt, die Politik muss mit Förderungen, mit Verfahrenserleichterungen die ökologische Umrüstung der Industrie voll unterstützen. Dass eine Bürgerinitiative wie vor kurzem geschehen den Bau einer 220-KV-Stromleitung im Raum Linz ausbremsen kann, ist ein Problem. Wir brauchen diese Infrastruktur für die ökologische Wende.

STANDARD: Die türkis-grüne Regierung forciert das doch schon mit einem milliardenschweren Fonds.

Kowall: Es gehört alles raufskaliert sowie in eine Gesamtstrategie und einen großen Diskurs verpackt. Das tut diese Bundesregierung nicht. Die positiven Ansätze der Klimaministerin gehen im Technologiekonservatismus und Verbrennerunsinn des Bundeskanzlers unter. (András Szigetvari, 12.6.2024)