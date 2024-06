Die "V4", also Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn, gehen häufig unterschiedliche Wege. In der Russland-Politik wird das besonders deutlich, neue Bewegung brachte auch die EU-Wahl

Polens Premier Donald Tusk jubelte über den Wahlsieg seiner liberalkonservativen Bürgerkoalition (KO). REUTERS/Kacper Pempel

Polens Regierungschef Donald Tusk bemühte sich erst gar nicht um falsche Bescheidenheit: "Wir haben gezeigt, dass wir ein Leuchtturm der Hoffnung für Europa sind", jubelte er am Sonntag über den Sieg seiner liberalkonservativen Bürgerkoalition (KO) bei der Wahl zum Europäischen Parlament. In Feierlaune war Tusk mit gutem Grund: Mehr als 37 Prozent hatte die KO errungen und damit die nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS), die bis vergangenen Dezember in Polen regiert hatte, mit etwa einem Prozentpunkt Abstand auf Platz zwei verwiesen.

Hinzugewinnen konnte auch die libertäre Rechts-außen-Partei Konfederacja, die mit zwölf Prozent als drittstärkste Kraft ins Europäische Parlament einzieht. Dennoch: Das Wahlergebnis ist mehr als bloß eine Bestätigung des jüngsten Machtwechsels. Noch bei der Parlamentswahl im Oktober 2023 war die PiS erneut stärkste Partei geworden, Tusk und seine KO konnten nur durch ein Bündnis mit dem konservativ-zentristischen Dritten Weg und der Linken (Lewica) den Regierungsanspruch stellen. Nun aber hat die KO die PiS auch im direkten Vergleich überholt.

Europa als Wahlkampfthema

Die europäische Dimension der Wahl vom vergangenen Wochenende spielt gerade in Polen eine wichtige Rolle, ist die Europapolitik doch seit vielen Jahren auch in innenpolitischen Debatten eines der Hauptthemen. Die PiS, die das Land acht Jahre lang regiert hatte, war mit ihrer nationalen Ausrichtung und der Politisierung der Justiz auf Konfrontationskurs zu Brüssel gegangen. Das Wahlergebnis vom vergangenen Oktober wurde deshalb bei vielen im In- und im Ausland als "Rückkehr Polens nach Europa" gefeiert.

Doch wohl nicht nur deshalb hatte Tusk am EU-Wahlabend Polen als "Leuchtturm der Hoffnung für Europa" gesehen. 37 Prozent für eine klar westlich orientierte Regierungspartei – in diesem Fall für eine aus dem Lager der europaweit auf Platz eins gelandeten konservativen EVP: Das ist in der EU nicht gerade politischer Alltag. Dazu kommt, dass die KO und die PiS bei einem der wichtigsten geopolitischen Themen, nämlich dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Auch während der PiS-Regierung zählte das traditionell Russland-kritische Polen zu den entschiedensten Unterstützern der Ukraine.

Rückschlag für Regierung in Tschechien

In diese Riege reiht sich – wenigstens was die aktuellen Spitzen von Staat und Regierung betrifft – auch Tschechien ein. Die liberalkonservative Fünfparteienkoalition von Premier Petr Fiala nimmt bei der militärischen Hilfe für Kiew eine Vorreiterrolle ein: Prag steht etwa hinter einer Initiative zur Beschaffung von bis zu 800.000 Artilleriegranaten für die Ukraine. Auch der seit März 2023 amtierende Staatspräsident Petr Pavel, einst tschechischer Generalstabschef und Vorsitzender des Nato-Militärausschusses, gilt als Garant für eine proukrainische Politik.

"Děkujeme!" – "Wir danken!" – steht an der Wand hinter Petr Fiala. Enthusiasmus kam beim tschechischen Premier aber nicht auf. EPA/MARTIN DIVISEK

Die Europawahl allerdings zeigte, dass sich der Wind allmählich drehen dürfte. Stärkste Kraft wurde mit 26 Prozent die populistische Partei Ano von Ex-Premier Andrej Babiš. Der milliardenschwere Unternehmer war bei der Präsidentschaftswahl gegen Pavel noch klar unterlegen, hat nun aber wieder Oberwasser. Das Bündnis Spolu (Gemeinsam) von Premier Fiala liegt knapp vier Prozentpunkte hinter Ano. Babiš hatte im Wahlkampf Politiker der Regierungskoalition als "die größten Kriegshetzer in Europa" bezeichnet. Gegner warfen ihm wiederum vor, mit seinen Aussagen Russland in die Hände zu spielen.

Wie sich all das auf die Fraktionszusammensetzung oder das Stimmverhalten im neuen Europäischen Parlament auswirkt, muss sich erst noch zeigen. Die aktuellen Zugehörigkeiten entsprechen oft nicht mehr wirklich der politischen Orientierung der Parteien. Ano-Chef Babiš etwa präsentiert sich gern als Freund des rechtsnationalen und mit Russland-freundlichen Positionen auffallenden ungarischen Premiers Viktor Orbán, während seine Partei auf EU-Ebene der liberalen Fraktion Renew Europe (RE) angehört. Umgekehrt ist die stärkste Kraft im prowestlichen tschechischen Regierungsbündnis die rechtskonservative Demokratische Bürgerpartei (ODS) von Premier Fiala, die mit der polnischen PiS in der rechten Fraktion Europäische Konservative und Reformer (EKR) sitzt.

Unscharfe Zugehörigkeiten

Offene Fragen über künftige Fraktionszugehörigkeiten gibt es auch in den anderen beiden Ländern der Visegrád-Gruppe (V4), also in der Slowakei und in Ungarn. Die Mitgliedschaft der linkspopulistischen Partei Smer des slowakischen Premiers Robert Fico bei den Europäischen Sozialdemokraten wurde nach der Regierungsbildung mit der rechtspopulistischen Slowakischen Nationalpartei voriges Jahr suspendiert. Wie der Rechtspopulist Orbán hatte sich auch der Linkspopulist Fico zudem immer wieder von der Unterstützung für die Ukraine distanziert. Bei der Europawahl wenige Wochen nach dem Schussattentat vom 15. Mai, bei dem Fico schwer verletzt worden war, kam die Smer mit knapp 25 Prozent nur auf Platz zwei. Stärkste Kraft wurde mit knapp 28 Prozent die oppositionelle linksliberale Partei Progressive Slowakei.

Ungarns Regierungschef Viktor Orbán (links) und sein slowakischer Amtskollege Robert Fico stammen ursprünglich aus unterschiedlichen Parteifamilien, ziehen aber oftmals gemeinsam an einem Strang. REUTERS/Johanna Geron

In Ungarn wiederum konnte sich die – seit ihrem Abschied aus der EVP fraktionslose – Orbán-Partei Fidesz mit knapp 45 Prozent wieder an die Spitze setzen. Mit der Partei Tisza des konservativen Shootingstars Péter Magyar ist aber ein starker Konkurrent aufgetaucht, der aus dem Stand auf knapp 30 Prozent kam. Er ist auch der Hauptgrund dafür, dass Orbáns Ambitionen, Anführer einer breiten Rechtsfraktion im Europäischen Parlament zu werden, vorerst gedämpft wurden: Seine Fidesz ist dort künftig nur noch mit elf Abgeordneten vertreten – das sind zwei weniger als bisher. (Gerald Schubert, 12.6.2024)