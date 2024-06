Der chinesische Autobauer BYD wird in Europa zunehmend präsent. Die EU ringt um den richtigen Umgang mit der neuen Konkurrenz. REUTERS/Claudia Greco

Europas Handelspolitik steht vor einer Weichenstellung: Wird die EU-Kommission Zölle gegen den Import chinesischer E-Autos verhängen? Oder entscheidet sie sich doch noch dagegen? Gegner der Zölle befürchten, dass neue Beschränkung den Handelskonflikt mit China eskalieren lassen könnten; Befürworter sehen sie als notwendiges Mittel, um den EU-Markt zu schützen. Das Argument: Chinesische E-Autobauer wie BYD würden staatlich stark subventioniert, europäische Konkurrenten könnten preislich nicht mithalten.

BYD dürfte die Debatte intensiv verfolgen, setzt mittlerweile aber ohnehin auf einen neuen Vertriebsweg: Derzeit baut das Unternehmen ein E-Auto-Werk in Ungarn, das im Jahr 2026 die Produktion aufnehmen soll; eine zweite Fabrik ist in Planung. BYD dürfte die Importzölle, die bis zu 30 Prozent betragen könnten, auf diesem Weg "umschiffen". Für die EU ist das eine Gratwanderung: Industrie und Arbeitsplätze würden zwar zum Teil in der EU bleiben. Umgekehrt besteht jedoch die Gefahr, dass die chinesischen Investitionen den Markt erst recht verzerren und zu neuen Abhängigkeiten führen.

Standorte in Europa?

Die EU wird als Markt für chinesische E-Autobauer jedenfalls zunehmend wichtig. Laut der Strategie von BYD hat das Unternehmen im vergangenen Jahr gerade einmal 16.000 Elektrofahrzeuge in der EU verkauft. Im kommenden Jahr sollen es bereits 130.000 sein. Auch Europa könnte davon profitieren: Laut den Vorgaben des Green Deal sollen die durchschnittlichen Emissionen von neuen Pkws schon bis 2030 auf 50 Prozent sinken. Billige E-Autos aus China würden dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen.

"Die möglichen Strafzölle könnten nun dazu führen, dass sich chinesische Anbieter wie BYD dazu entscheiden, den Markt nicht nur über Exporte zu bedienen, sondern verstärkt über eigene Standorte in Europa", sagt Birgit Meyer, Ökonomin am Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo). "Welche Auswirkungen das auf den heimischen Markt hat, hängt von verschiedenen Faktoren ab." Entscheidend sei etwa, ob die Fabriken nur der Endmontage dienen und ob die wesentlichen Komponenten alle aus China nach Europa exportiert werden. "Die Frage ist, inwieweit die heimische Zulieferindustrie von den Produktionsstandorten profitieren können."

Laut einer aktuellen Studie des deutschen Mercator Institute for China Studies sind die Direktinvestitionen (FDI) Chinas in Europa in den vergangenen zehn Jahren gesunken – mit 6,8 Milliarden Euro verzeichnete man im Jahr 2023 den niedrigsten Wert seit 2010. Sogenannte Greenfield-Investments – also Neugründungen auf europäischem Boden – haben im E-Auto-Bereich aber stark zugenommen. Insgesamt flossen 69 Prozent der chinesischen Direktinvestitionen in den Bereich Elektromobilität, 44 Prozent der Direktinvestitionen landeten in Ungarn.

Schärfere Investitionskontrolle?

Für die europäische Politik sind die Investitionen aus China ein zweischneidiges Schwert: Auf der einen Seite braucht die EU Investments in grüne Technologien, um die Umsetzung des Green Deal finanzieren zu können. Auf der anderen Seite sorgt man sich über allzu großen chinesischen Einfluss.

Die EU hat mit der sogenannten Investitionskontrolle ein Instrument geschaffen, mit dem EU-Staaten Investitionen aus Drittstaaten untersagen dürfen, wenn diese eine Gefahr für die "Sicherheit und öffentliche Ordnung" darstellen. Derzeit wird die Investitionskontrolle in den meisten EU-Staaten nur dann schlagend, wenn zum Beispiel ein chinesischer Konzern Anteile an einem bereits bestehenden europäischen Unternehmen kauft oder dieses zur Gänze übernimmt. Laut einem aktuellen Vorschlag der EU-Kommission sollen künftig auch vermehrt "Greenfield-Investments" überprüft werden.

Mit der "Foreign Subsidies Regulation" gibt es seit diesem Jahr zudem ein Regelwerk, mit dem die EU-Kommission Subventionen unter die Lupe nehmen kann, die von China direkt an Unternehmen in der EU fließen. Ein Beispiel: Pumpt China Geld in ein Autowerk in Ungarn, könnte die EU-Kommission diesem Unternehmen Auflagen erteilen, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.

Steuerung statt Untersagung?

Laut Oliver Prausmüller, Experte für Außenwirtschaft bei der Arbeiterkammer, könnte man bei der Investitionskontrolle künftig stärker mit Auflagen arbeiten. Staaten dürfen nach der EU-Verordnung Investitionen im äußersten Fall untersagen. Denkbar wäre aber auch, dass man dem Investor künftig Auflagen in den Bereichen Standorterhaltung, ökonomische Sicherheit und technologische Entwicklung erteilt. "In Kanada gibt es etwa eine Investitionskontrolle nach dem Net-Benefit-Kriterium", erklärt Prausmüller. "Die Behörde untersucht, ob das Investment so getätigt wird, dass die kanadische Wirtschaft letztlich davon profitiert." Laut dem Experten würde das "ganze neue Räume aufmachen, wie Direktinvestitionen in strategisch wichtigen Bereichen geprüft werden können".

Die EU-Handelspolitik befindet sich jedenfalls in einer entscheidenden Phase, nicht nur bei der Investitionskontrolle, sondern auch bei den E-Auto-Zöllen. "Die Frage ist immer, welches Ziel verfolgt werden soll", sagt Ökonomin Meyer. "Es kommt darauf an, ob das Ziel der reine Subventionsausgleich und ein fairer Wettbewerb ist, oder man die Transformation in Richtung E-Mobilität, zum Beispiel durch günstigere Preise für E-Autos, beschleunigen möchte. Das sind ganz unterschiedliche Ziele. Fraglich ist, was man langfristig erreichen will, auch unter Berücksichtigung möglicher chinesischer Gegenmaßnahmen." (Jakob Pflügl, 12.6.2024)