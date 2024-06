Die 102-Jährige wird am 22. Juni in ihrer Heimat Saint-Étienne die olympische Fackel tragen

Widerstandskämpferin Melanie Berger-Volle in ihrem Haus in Saint-Etienne in Frankreich. APA/AFP/JEFF PACHOUD

Der Welt den Frieden bringen werden die Olympischen Spiele nicht, aber viele Menschen vereinen. Das ist die Hoffnung von Mélanie Berger-Volle, in eine jüdische Familie geboren, Widerstandskämpferin und am 22. Juni in ihrer Heimat Saint-Étienne Fackelträgerin. "Erwarten Sie sich nicht zu viel", sagte die 102-Jährige im APA-Gespräch herzhaft lachend. Das berührt ebenso wie ein während des Erinnerns gesungenes Wien, Wien, nur du allein. Jenes Wien, aus dem sie einst geflohen war.

Weil sie beim Spazieren auf der Straße auf einen Stock angewiesen ist und die Fackel, deren Gewicht ihr etwas Sorgen bereitet, mit beiden Händen gehalten werden muss, wird Berger-Volle beim olympischen Fackellauf von einer Urenkelin Unterstützung bekommen. "Sie muss mich am Arm festhalten, damit ich die Schritte gehen kann. Ich freue mich. Ich will niemanden enttäuschen, aber es wird ein bisschen schwer sein für mich. Es wird nur ein kleines Stück sein."

Große Aufmerksamkeit

Ein kleines Stück des Weges, das große Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird. Denn Berger-Volle kommt diese Ehre zuteil, weil sie schon in jungen Jahren nicht verstehen wollte, warum die einen etwas haben und die anderen nicht; weil sie sich keiner Diktatur beugen wollte; weil sie einst den Nazis entkam und weil sie ein Gesicht der Résistance ist und nicht müde wird, als Zeitzeugin darüber zu reden.

"Ich bin die Letzte der Résistance, die noch mit den Jugendlichen, den Schülern sprechen kann", sagte Berger-Volle, die in einer Seniorenresidenz lebt. "Es geht mir nicht schlecht. Natürlich bin ich ein bisschen müde, weil ich so viele Sachen mache, aber ich bin immer noch da", versicherte sie im Telefongespräch mit klaren, kräftigen Worten. Und es gibt noch viel zu tun. "Ich wollte immer die Welt ändern, und ich will sie immer noch ändern." Für Frieden brauche es mehr als Olympische Spiele. "Man muss versuchen, die Länder zusammenzubringen, dass alle dasselbe wollen und gemeinsam leben wollen ohne Krieg."

Mélanie Berger-Volle wurde am 8. Oktober 1921 als Melanie Berger geboren und engagierte sich – politisch, nicht religiös motiviert – schon früh in Gruppierungen. So in der Sozialistischen Jugend, den Revolutionären Sozialisten Österreichs, die sich – um keine Aufmerksamkeit zu erregen – tatsächlich nackt an einem Nacktbadestrand in der Wiener Lobau trafen, und den Revolutionären Kommunisten Österreichs (RKÖ).

Bald war die Propaganda gegen die Nazis gerichtet, man wurde auf die junge Frau Berger aufmerksam. Mit 16 Jahren floh die gelernte Miedermacherin mit Freunden ohne Papiere aus Österreich und erlebte erst in Belgien, dann in Frankreich bewegte und auch gewaltreiche Jahre mit abgeschnittenen Haaren und Tarnung als Bursche. Sie erlebte erniedrigende Verhöre, in denen sie standhielt und nichts preisgab, bis hin zu Prügeln, eine Verurteilung zu 15 Jahren Gefängnisstrafe, die Inhaftierung und eine spektakuläre Befreiung in Marseille während eines Aufenthalts auf der Krankenstation wegen Gelbsucht – im Nachthemd, denn die Kleidung hatte man ihr wegen Fluchtgefahr bereits zuvor abgenommen.

Sportliches Umfeld

1947 wurde sie französische Staatsbürgerin, später kehrte sie für zehn Jahre nach Wien zurück. Sie lernte den französischen Journalisten und ihren späteren Ehemann Lucien Volle kennen, der ebenfalls in der Résistance tätig war und mit dem sie sich weiterhin jahrzehntelang in mehreren Organisationen der Erinnerungsarbeit widmete. Der Sport spielt im Leben von Berger-Volle insofern eine Rolle, als ihr Mann Turner war, ihre Enkeltochter Emilie Volle 1996 bei den Sommerspielen in Atlanta im Turnen antrat und überhaupt "unsere Kinder alle sportlich sind".

Berger-Volle will im Herbst nach Wien. APA/AFP/JEFF PACHOUD

Von den Olympischen Spielen will sie sich "fast alles" im Fernsehen anschauen. 2019 und vor dem Corona-Ausbruch war sie das letzte Mal in Österreich. "Ich hoffe, dass ich noch so weit in Ordnung bin, dass ich vielleicht im September nach Wien komme." Anlass ist eine Buchpräsentation. In Wien freut sie sich auf all "die süßen Sachen" wie Kaiserschmarren und Sachertorte. Und auf die Frage, welchen großen Wunsch sie noch hat, muss sie an ihre Mutter denken. "Als sie ihre hundert Jahre gefeiert hat, hat sie gesagt, sie möchte das haben, was der Kaiser gemacht hat. Er ist am Nachmittag mit dem Fiaker durch die Hauptallee zum Lusthaus gefahren. Sie war so stolz, als sie mit dem Fiaker hingefahren wurde. Und das gegessen hat, was der Kaiser gegessen hat."

Ihre 102 Jahre halten Frau Berger-Volle nicht davon ab, sich weiterhin intensiv zu engagieren. "Natürlich" habe sie viel zu tun. "Wenn ich Zeit habe, lese ich", sagte sie zu ihrem Tagesablauf. "Aber ich habe jetzt genug von alledem, was ich bis jetzt gelesen habe. Vom ehemaligen Krieg. Ich versuche jetzt, etwas anderes zu finden." (Birgit Egarter, APA, 12.6.2024)