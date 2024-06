Allianzen, Intrigen, Verrat, Begehren, Lust, Drachenflug und am Ende ein schockierender Moment: Es ist alles dabei in der ersten Folge der zweiten Staffel von House of the Dragon. Am Montagabend hatte die Serie im Londoner Odeon ihre Premiere. Die Stars kamen, die Fans jubelten. In der Nacht auf 17. Juni starten die neuen Folgen auf Sky.

Emma D'Arcy gab sich schwarz-weiß. Der Anzug entspricht ihrer Figur der Rhaenyra Targaryen in der Serie nicht, sie gehört da eher zu den Guten. AFP/BENJAMIN CREMEL

Olivia Cooke ist hinsichtlich gut und böse nicht ganz so eindeutig zuzuordnen. Bei der Kinopremiere in London präsentierte sich die Darstellerin der Alicent in Schwarz. AFP/BENJAMIN CREMEL

Matt Smith ist Daemon Targaryen. In der Serie muss man sich vor ihm in Acht nehmen. In London gab er sich auf dem Red Carpet gutgelaunt. EPA/TOLGA AKMEN

Ewan Mitchell spielt den einäugigen Bösewicht Aemondy Targaryen. Ins Londoner Odeon kam er in Designerrobe. Nein, das ist kein Bademantel. AFP/BENJAMIN CREMEL

Eve Best zieht als Rhaenys Targaryen im Hintergrund die Strippen und wird in dieser Rolle ihrem Nachnamen gerecht. AFP/BENJAMIN CREMEL

Steve Toussaint ist Corlys Velaryon und Rhaenys (siehe oben) ein braver Ehemann, was in der Serie wirklich keine Selbstverständlichkeit ist. EPA/TOLGA AKMEN

Bethany Antonia wirft sich in Szene. Auch in der zweiten Staffel hat sie als Baela dazu wieder ausgiebig Gelegenheit. AFP/BENJAMIN CREMEL

Die Soldatenzwillinge aus "House of the Dragon" (Luke und Elliott Tittensor) geben mit Ser Criston Cole (Fabien Frankel) ein fesches Bild ab. AFP/BENJAMIN CREMEL

Als Harry Collett den Red Carpet betrat, ging ein Kreischen durch die Menge. AFP/BENJAMIN CREMEL

Für eine sehr spezielle Schuhbekleidung hat sich Ewan Mitchell entschieden. Scott A Garfitt/Invision/AP

(Doris Priesching, 11.6.2024)