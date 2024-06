In manchen Ländern wollen Politiker die schwächelnde Geburtenrate ihres Landes mit Geld in die Höhe treiben. Wir haben Fachleute gefragt, ob das funktionieren kann

Eines, zwei, drei, vier oder lieber überhaupt keines? Kinderkriegen ist eine höchstpersönliche Entscheidung, und immer häufiger bleiben Menschen auch kinderlos. Wohlhabende Länder verzeichnen seit Jahren oder Jahrzehnten sinke Geburtenraten. Im europäischen Durchschnitt liegt die Geburtenrate pro Frau bei knapp 1,5, in Österreich war es zuletzt 1,4.

Im südostasiatischen Raum ist die Entwicklung besonders drastisch. In Südkorea zum Beispiel bekommt eine Frau im Schnitt überhaupt nur noch 0,7 Kinder – der niedrigste Wert weltweit. Für eine stabile Bevölkerungszahl braucht es mindestens 2,1 Kinder pro Frau. Speziell in Ländern, wo es keine oder kaum Einwanderung gibt, kann das laut Fachleuten zum Problem werden. Die Bevölkerung altert, Junge fehlen am Arbeitsmarkt.

Einzelne Politiker sind überzeugt davon, dass etwas Abhilfe schaffen kann, das auch sonst eine starke Triebfeder für viele Menschen ist: Geld. In den USA hat Donald Trump angekündigt, Boni an frischgebackene Eltern zu vergeben, sollte er wieder Präsident werden. In Südkorea wollen einige Privatunternehmen dem Kindersegen im Land auf die Sprünge helfen. Sie versprechen Mitarbeitenden eine Prämie von umgerechnet 75.000 US-Dollar, wenn sie ein Baby bekommen.

Hierzulande hatte einst Jörg Haider (damals FPÖ) diese Idee. Sein Wahlversprechen war eine Prämie von 800 Euro pro Kind, unabhängig von der Einkommenssituation der Eltern. Aber bringt das wirklich etwas?

Entscheidung für ein Kind

Der Ökonom Norbert Neuwirth ist skeptisch. Er arbeitet am Österreichischen Institut für Familienforschung (ÖIF) unter anderem zu demografischen Fragestellungen und erklärt: Nach einer verbreiteten demografischen Theorie entwickle sich der Wunsch nach einem Kind in drei Phasen. Zuerst ist da die grundlegende Motivation, überhaupt ein Kind zu bekommen. Diese Motivation konkretisiere sich langsam zu einem Verlangen nach Kindern, die schließlich zeitlich möglichst geplant realisiert werden. Bei Menschen in den ersten beiden Phasen könne politische Intervention kaum etwas bewirken. "Sie kann nur bei jenen greifen, die wirklich schon in den Startlöchern stehen."

Ob Geld wirklich mehr Babys zur Welt kommen, wenn Eltern dafür eine Prämie erhalten? Experten sind skeptisch. Getty Images/Jacek_Sopotnicki

Gerade bei der Entscheidung für ein zweites Kind seien außerdem ganz andere Faktoren ausschlaggebend. Die Frage für viele Paare sei dann eher: Schaffen wir es noch, Job und Kinder unter einen Hut zu bringen? Haben wir genug Unterstützung? Finden wir eine gute und verlässliche Kinderbetreuung?

Weniger Kinder als gewünscht

Daten zeigen, dass sich Menschen weniger Kinder wünschen, als das in früheren Zeiten der Fall war. Ebenfalls interessant: Sie wollen ursprünglich mehr Kinder, als sie dann tatsächlich bekommen. "Zwei Kinder sind in Europa nach wie vor das Ideal. Aber aus vielen Studien wissen wir, dass viele diese Familiengröße nicht erreichen", sagt Tomáš Sobotka. Er ist stellvertretender Direktor des Vienna Institute of Demography.

Dafür, dass Wunsch und Realität beim Kinderwunsch auseinanderklaffen, gibt es mehrere Gründe, erklärt der Demograf. Ökonomische Unsicherheit zähle dazu, "aber auch, nicht den richtigen Partner oder die richtige Partnerin gefunden zu haben". Eine Rolle dürfte auch spielen, dass das Alter, in dem Menschen Kinder bekommen, stetig ansteigt. Und bei manchen klappt es dann womöglich nicht mehr mit dem Wunschkind. Für einige mag auch eine gewisse Zukunftsangst gegen Kinder sprechen. Dazu komme, dass Kinderlosigkeit in vielen Ländern heutzutage weit akzeptierter ist als in der Vergangenheit.

Nur ein Teil der Gründe gegen (mehr) Kinder sei also überhaupt auf die finanzielle Situation von Paaren zurückzuführen, hält Sobotka fest. Gegen andere Gründe kommt alles Geld der Welt nicht an. Dennoch würden Regierungen oft den Fehler machen zu glauben, "dass Menschen mehr Kinder bekommen, wenn sie ihnen nur mehr Geld geben". Dass das so einfach nicht ist, habe sich in Japan und Südkorea gezeigt. "Sie haben alle möglichen Familienleistungen hochgeschraubt, und die Geburtenraten sind trotzdem weiter gesunken", erklärt Sobotka.

Kombination von Maßnahmen

Wenn nicht Geld, welche Maßnahme kann dann die Geburtenrate verbessern? "Wenn man das so einfach sagen könnte, dann hätten sie wahrscheinlich schon alle Regierungen ergriffen", erklärt Neuwirth. Für allenfalls wichtig hält er jedoch ein gutes Angebot an Kinderbetreuung und die effektive Beteiligung der Väter.

Sobotka betont ebenfalls, dass es eine Kombination mehrerer Maßnahmen brauche. Beispielsweise gelte es, dafür zu sorgen, dass Mütter am Arbeitsmarkt nicht diskriminiert würden. Dazu brauche es eine hochqualitative Kinderbetreuung und flexible Karenzmodelle. "Eine gute Familienpolitik gibt Eltern die Möglichkeit, ihre Zeit beim Kind flexibel gestalten zu können", sagt Sobotka.

Künstliche Befruchtung sehen Experten nur eingeschränkt als geeignet, die Geburtenraten zu erhöhen. APA/ZB/Klaus-Dietmar Gabbert

Großzügige Förderungen für künstliche Befruchtung oder Egg Freezing sehen die Experten nicht als Gamechanger. Klar brauche es Förderungen, meint etwa Sobotka, aber ihr Einfluss auf die Geburtenrate sei überschaubar. Nicht zuletzt deshalb, weil die künstliche Befruchtung in vielen Fällen nicht erfolgreich sei. Womöglich hätten diese Maßnahmen sogar einen gegenteiligen Effekt und würden dazu führen, "dass Frauen das Kinderkriegen noch weiter aufschieben und am Ende vielleicht ganz lassen", so Neuwirth.

Der Ländervergleich

In Israel liegt die Geburtenrate bei circa drei Kindern pro Frau, es ist die höchste der westlichen Welt. Das Land sei jedoch "ein Spezialfall", sagt Sobotka, und mit anderen nicht zu vergleichen. Das liege einerseits an einer Gruppe ultraorthodoxer Juden, die im Durchschnitt sieben Kinder pro Frau haben. Andererseits daran, dass die Familie in Israel einen besonders großen Stellenwert habe und besonders hochgehalten werde. Israelische Eltern erhielten außerdem großzügige finanzielle Hilfen vom Staat.

Auch in Frankreich lag die Fertilitätsrate lange über jenen anderer europäischer Länder. Die fast kostenlose Kinderbetreuung ab dem Babyalter ist legendär. Doch auch in Frankreich werden jedes Jahr weniger Kinder geboren. Im vergangenen Jahr so wenige wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr, vermeldete die nationale Statistikbehörde. Außerhalb Europas stachen Neuseeland oder die USA mit ihren Geburtenraten heraus, sagt Sobotka. "Heute gibt es nur noch Länder mit niedrigen Geburtenraten und Länder mit sehr niedrigen Geburtenraten."

Geld ist nicht die Lösung

Selbst wenn auf frischgebackene Eltern also viele Ausgaben zukommen und ein finanzieller Zuschuss für viele praktisch wäre: Zum Kinderkriegen animieren kann er nicht, da sind sich die Befragten einig. Noch einmal Sobotka: "Geld alleine wird das Problem nicht lösen. Kombiniert mit anderen Maßnahmen hat es einen positiven, aber eingeschränkten Einfluss."

Neuwirth erinnert, dass es in Österreich neben einer Heiratsprämie bereits eine Geburtenprämie gab. Das war in den 1970er-Jahren. Frischgebackenen Eltern wurden damals 19.000 Schilling ausbezahlt, in drei Raten. "Im Nachhinein hat man gesehen, dass es keinen nennenswerten Effekt hatte."

Als Vorbilder für gelungene Familienpolitik gelten skandinavische Länder. Nicht nur sei dort viel in Kinderbetreuung investiert worden, sagt Experte Sobotka – die Eltern können sich die Karenz zudem flexibel aufteilen und erhalten gutes Geld während der Babyauszeit. In Estland können Elternteile sogar 475 Tage bei vollem Gehalt zu Hause bleiben. Wie sie sich diese Zeit aufteilen, können sie entscheiden. Dass gerade Zeit und Flexibilität in den ersten Jahren mit einem Kind enorm viel bringen, können sicher die meisten Eltern bestätigen. (Lisa Breit, 16.5.2024)