Seit 2017 gibt es in Österreich die gleichgeschlechtliche Ehe. IMAGO/Christoph Hardt

Anfang des Jahres gaben sich zwei junge Frauen in Niederösterreich das Jawort. Anfangs sei es ihnen nicht aufgefallen, erzählen die beiden, doch die Freude war bald getrübt, als sie ihre Heiratsurkunde näher begutachteten: Das Ehepaar – eine Deutsche und eine Südamerikanerin – hatte aufgrund seiner ausländischen Staatsbürgerschaften ein internationales Ehedokument beantragt. Darin sind allerdings nicht beide als Ehefrauen gegendert, sondern eine von ihnen wird fälschlicherweise als Mann tituliert.

Was das Paar zunächst für einen Fehler hielt, ist keiner, wie ihnen das Standesamt mitteilte. "Wie kann es in einem Land, in dem die gleichgeschlechtliche Ehe legal ist, sein, dass man es nicht einmal schafft, das richtige Geschlecht zu verwenden?", sagt die betroffene Frau, die anonym bleiben möchte. Auch das Innenministerium bestätigt auf STANDARD-Anfrage: Gleichgeschlechtliche Paare, die in Österreich eine international anerkannte Heiratsurkunde beantragen, werden nicht richtig gegendert. Der Hintergrund sei, dass internationale Urkunden grundsätzlich auf Basis eines Übereinkommens der Internationalen Kommission für das Zivilstandswesen (ICCS) ausgestellt würden. Diese Urkunden "sehen allerdings lediglich die Bezeichnung 'Ehemann' bzw. 'Ehefrau' vor, auch wenn es sich um eine gleichgeschlechtliche Ehe handelt", erläutert eine Sprecherin.

Die Heiratsurkunde des lesbischen Paares. privat/faksimilie

Österreich sei zwar nicht mehr Mitglied dieser Kommission, aber immer noch Teil des Abkommens, das ein solches, einheitliches Ehedokument regelt. Eine "einseitige Anpassung durch Österreich, um die gleichgeschlechtliche Ehe abzubilden, ist nicht möglich", heißt es aus dem Ministerium. Alternativ könnten die Betroffenen aber eine deutschsprachige, österreichische Heiratsurkunde übersetzen lassen – dann ließe sich diese auch international nutzen, sagt die Sprecherin,

SPÖ plant parlamentarische Anfrage

Bei Mario Lindner, SPÖ-Sprecher für Gleichbehandlung, Diversität und LGBTIQ, sorgt dies für Irritationen: "Gerade vom Innenministerium kennen wir es leider nur zu gut, dass man sich so lange mit bürokratischen Ausreden behilft, bis der öffentliche und juristische Druck zu groß wird", sagt er zum STANDARD. Der Verfassungsgerichtshof hätte immerhin vor bald sieben Jahren entschieden, dass die Ehe für alle Paare, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung, offenstehen müsse. "Dass wir heute, im Jahr 2024, noch immer darüber diskutieren müssen, ob und wie diese Realität auch in jedem Bereich unserer Verwaltung umgesetzt wird, ist lächerlich – eine gleichgeschlechtliche Familie hört nicht auf, eine Familie zu sein, wenn sie das österreichische Staatsgebiet verlässt", kritisiert Lindner. Die SPÖ plane nun eine parlamentarische Anfrage zu der Causa.

Auch Neos-Sprecher Yannick Shetty findet es "schikanös, wenn Behörden sich weigern, Frauen als Frauen und Männer als Männer zu bezeichnen". Die Problematik gebe es auch bei Geburtsurkunden, in denen lesbische bzw. schwule Mütter und Väter falsch bezeichnet würden. "Das wäre sehr einfach zu beheben, aber die türkis-grüne Regierung hält am Status quo fest – das ist mehr als ärgerlich", kritisiert er. (Muzayen Al-Youssef, 17.6.2024)