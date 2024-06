Wie allgemein erwartet, soll die Nationalratswahl am letzten Sonntag im September stattfinden. Endgültig fixiert wird der Termin am Mittwoch

Die Bundesregierung beschließt am Mittwoch im Ministerrat den Wahltermin für die Nationalratswahl. Gewählt wird am 29. September 2024, exakt fünf Jahre nach der letzten Wahl. Am Dienstag bestätigte man im Kanzleramt diesen schon seit längerem kolportierten Termin.

Festgelegt wird der Wahltermin per Verordnung. Über den Termin muss dann noch das Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrats hergestellt werden.

Teile der ÖVP waren für Wahl im Frühjahr

Im Jänner hatten einige ÖVP-Landeshauptleute intern noch diskutiert, ob man die Nationalratswahl nicht gemeinsam mit der EU-Wahl oder sogar schon davor im Mai abhalten sollte. Grund für die mögliche Vorverlegung war unter anderem die Sorge im Hinblick auf ein schlechtes Abschneiden der ÖVP bei der EU-Wahl – was sich wiederum auf die Nationalratswahl im Herbst auswirken könnte. Kanzler Karl Nehammer galt bisher als Befürworter eines Wahltermins im Herbst. (APA, red, 11.6.2024)