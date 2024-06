Die Einstiegsgehälter sind zwar heuer deutlich gestiegen, mehr in die Spardose können viele Junge aufgrund der Rekordteuerung aber dennoch nicht geben. Getty Images

Für all jene, die neu ins Berufsleben starten, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute zuerst: "Noch nie gab es so einen großen Sprung bei den Einstiegsgehältern", sagt ÖPWZ-Geschäftsführer Armand Kaáli-Nagy bei der Präsentation der neuen Einstiegsgehälterstudie. Je nach Ausbildungsabschluss bewegt sich die Spanne der untersuchten Einstiegsgehälter auf Vollzeitbasis hierzulande zwischen mindestens 2529 Euro brutto pro Monat nach Abschluss der Berufsschule und maximal 4200 Euro für Masterabsolventinnen und -absolventen der Rechtswissenschaften (siehe Infografik).

Seit 40 Jahren erhebt das Österreichische Produktivitäts- und Wirtschaftlichkeits-Zentrum (ÖPWZ) gemeinsam mit dem HR-Netzwerk Forum Personal die Einstiegsgehälter in Österreich. Im Zweijahresrhythmus werden dafür Personalverantwortliche der Mitgliedsbetriebe des Forums zu den Gehältern, den angebotenen Zusatzleistungen, aber auch den geplanten Veränderungen im Personalstand befragt.

Wer eine Fachhochschule oder eine Universität besucht und diese mit einem Bachelor abgeschlossen hat, kann laut Studie jedenfalls mit einem Bruttomonatsgehalt (14-mal im Jahr) von 3329 Euro rechnen. Wer einen Master hat, kann das Gehalt um mindestens 223 Euro steigern. Unterschiede zwischen den beiden Hochschultypen gibt es hingegen, ähnlich wie schon in den Jahren zuvor, auf dem Gehaltszettel kaum noch.

Im Vergleich zur Erhebung von 2022 können Lehrabsolventen durchschnittlich mit einem Lohnzuwachs von 17 Prozent rechnen, das größte Plus verzeichnen jedoch Berufseinsteigerinnen nach der Handelsakademie (20 Prozent). All jene mit einem technischen Hochschul- oder Uniabschluss haben im Schnitt 13 Prozent mehr Gehalt auf dem Konto, Absolventinnen und Absolventen im Bereich Wirtschaft rund 18 Prozent.

Schlechtere Jobchancen

Was im ersten Moment wie ein Grund zum Feiern wirkt, entpuppt sich in Hinblick auf die Rekordinflation der vergangenen Jahre eher als schwacher Trost. "Inflationsbereinigt ist die Stimmung bei den Einkommen abgekühlt", gibt Kaáli-Nagy zu bedenken. Die starken Zuwächse bei den unteren Gehaltsstufen seien in Anbetracht der Teuerung meist dringend notwendig gewesen.

Ein Blick auf die Jobchancen für Junge zeigt zudem: Im Vergleich zu den Jahren zuvor wollen viele Firmen heuer weniger einstellen. "Die Nachfrage für Absolventinnen und Absolventen technischer Studiengänge ist zwar immer noch deutlich höher als in anderen Bereichen, aber gleichzeitig auf dem niedrigsten Stand seit 2018", sagt Kaáli-Nagy. Viele Unternehmen stünden aktuell "auf der Bremse", fügt Andreas Prenner, Präsident des ÖPWZ und Bereichsleiter Finanzen, Personal und Organisation der Industriellenvereinigung, hinzu.

Das Fazit der Erhebung: Die meisten Firmen planen nicht, Stellen abzubauen, sondern versuchen eher, ihre Mitarbeitenden zu halten. Kaáli-Nagy sieht in dieser abwartenden Haltung zumindest vorerst ein Ende des vielgepriesenen Paradigmenwechsels hin zu einem Arbeitnehmermarkt. Statt Berufseinsteigerinnen aufzubauen, die dann ohnehin meist nach zwei bis drei Jahren den Job wechseln, würden viele Betriebe lieber erst dann Nachwuchskräfte suchen, wenn offene Positionen nachbesetzt werden müssen. "Viele Unternehmen haben heuer außerdem deutlich mehr qualifizierte Bewerbungen als noch im Vorjahr", sagt er.

Mehr als nur Gehalt

Vor der Herausforderung, junge Talente für sich gewinnen zu können, stehen in Anbetracht der anrollenden Pensionierungswelle dennoch nicht wenige Firmen. "Das Gehalt ist jedenfalls nicht mehr der einzige entscheidende Faktor. Es ist vielmehr ein Bündel an Leistungen und Angeboten, die man als Organisation heutzutage bieten muss, um attraktiv zu sein", sagt Prenner.

Dazu zählen unter anderem die Möglichkeit, ortsunabhängig zu arbeiten, Benefits wie Öffi-Tickets, aber auch Weiterbildungsmöglichkeiten. Berufseinsteigerinnen und -einsteigern bieten Betriebe laut der Umfrage besonders häufig individuelle Gesundheitsmaßnahmen, beispielsweise Ermäßigungen für Fitnessangebote, gefolgt von Angeboten für das Mittagessen durch Kantine oder Restaurantgutscheine. Aber auch die betriebliche Altersvorsorge bietet die Mehrheit der teilnehmenden Unternehmen großteils noch für alle Beschäftigten.

Das Arbeiten in den eigenen vier Wänden wird nach wie vor dort umgesetzt, wo es organisatorisch möglich ist. Drei Viertel der befragten Unternehmen bieten ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten – in der Regel an zwei Tagen pro Woche. Das Thema Mobilität gewinnt im Gegensatz dazu aus der Personalistenperspektive wieder an Bedeutung. Insbesondere zeigt sich dies im Bereich der Tickets für öffentliche Verkehrsmittel, aber auch bei der E-Mobilität soll das Angebot künftig steigen. (Anika Dang, 12.6.2024)