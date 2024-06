Hallo! Ich bin ein Mann ohne Behinderung. Gerade bin ich in der Westbahn - das Männerklo ist kaputt, das Behindertenklo frei. Spricht etwas dagegen, in solchen Situationen (oder wenn das Männerklo besetzt/in der näheren Umgebung nicht vorhanden ist) das Behindertenklo zu nutzen? Ich bin mir hier absolut nicht sicher, ob das ok ist - wüsste aber auch nicht, was dagegen sprechen könnte. (Natürlich wenn kein offensichtlich behinderter Mensch gerade auf dem Weg zum Klo ist etc.)



