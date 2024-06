Und wieder ließ die burgenländische Kassandra aufhorchen: "Nach der Nationalratswahl werden sich die Verantwortlichen – das sind mehrere, nicht nur eine Person – rechtfertigen müssen", grummelte der SPÖ-Landesparteichef Hans Peter Doskozil, eine Niederlage prophezeiend, ins ORF-Mikro im Abspann zur EU-Wahl. Einer Wahl, die der SPÖ einmal mehr bescheinigte, dass sie eher auf dem Stand tritt und nicht wirklich in die Gänge kommt, um das große Ziel zu erreichen, Erste bei der Nationalratswahl im Herbst zu werden.

Doskozil versprach, bis zur Wahl werde nun aber von seiner Seite eine Ruhe sein. Dann aber werde abgerechnet. Und auch über den Parteivorsitz, also Andreas Babler, dem er in der Kampfabstimmung um den Parteivorsitz unterlegen war, werde dann zu reden sein.

"Dosko" allein zu Hause

An eine burgenländische Ruhe bis zur Wahl will innerhalb der Bundes-SPÖ allerdings niemand mehr so richtig glauben. Der stets um seine Worte bedachte Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser meint im STANDARD-Gespräch allerdings, Doskozil stehe mittlerweile recht allein da, "in den Parteigremien hat sich gezeigt, dass es eine große Solidarität mit dem Parteivorsitzenden Andreas Babler gibt".

Das Thema Doskozil sei parteiintern zum Nebenthema geworden. Nicht ganz. Eine wichtige Stimme im Parteivorstand, die namentlich allerdings nicht genannt werden möchte, verpasst Doskozil im STANDARD-Gespräch eine ordentliche Rasur: „Wenn er will, dass er der SPÖ bei den Wahlen schaden will, soll er sich halt weiter dauernd melden. Das ist dann zumindest für ihn eine Genugtuung. Dosko ist Dosko, ein vergrämter Landespolitiker, der seine Niederlage bei der Vorsitzendenwahl bis heute nicht verkraftet hat. Und halt nur im Burgenland groß gefeiert wird."

Der Kärntner SPÖ-Chef und Landeshauptmann Peter Kaiser drängt, jetzt in Sachen Migration "Nägel mit Köpfen" zu machen. APA/GEORG HOCHMUTH

Für Peter Kaiser stehen jedenfalls nun in den nächsten Monaten "große strategische Aufgaben" für seine Partei an.

Etwa: die Migration. Und da taucht schon wieder Doskozil auf. Es ist das ewige Dilemma der SPÖ: Soll die Partei, wie es der burgenländische Landeshauptmann stets fordert, mit einer strengen Migrationspolitik ein Stück nach rechts rücken, um zu FPÖ und ÖVP aufzuschließen? Kein Zweifel, das Thema brennt jetzt auch den SPÖ-Politikern unter den Nägeln. Im Parteivorstand am Montag meldeten sich etliche Parteichefs aus den Ländern, aus Vorarlberg, Niederösterreich, Steiermark, Tirol, aber auch die Gewerkschaft zu Wort, die eine klare Sprache in der Sache im anrollenden Wahlkampf einforderten. Es sei höchst an der Zeit. Der Tenor der Wortmeldungen: "Lieber zu spät als nie." Babler habe die Botschaft verstanden, heißt es.

SPÖ will jetzt "aufzeigen"

Für den Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser bedeutet eine prononcierte Migrationspolitik aber nicht, dass die Partei damit nach rechts rücken müsse. "Das ist keine Option", sagt Kaiser. Die SPÖ müsse ihre Position Mitte bis Mitte links behaupten, auch in dieser Frage. Basis sei nach wie vor das Kaiser-Doskozil-Asylpapier, daraus müssten nun "Nägel mit Köpfen" gemacht werden und klare Ansagen abgeleitet werden.

Allerdings bleibt auch Kaiser Konkretes wieder schuldig. Man werde jedenfalls, wie es auch Parteichef Babler angekündigt hatte, "aufzeigen" und sich auch in diesem Bereich von ÖVP und FPÖ unterscheiden.

Auch wenn die SPÖ zuletzt schon ein Duell mit FPÖ-Chef Herbert Kickl vorbereitet hatte, biete die jetzige Konstellation nach der EU-Wahl, in der alle drei Parteien relativ eng beieinanderliegen, durchaus "neuen guten Spielraum, unsere Positionen und Stärken auszuspielen", glaubt Kaiser.

"Wir können uns in den nächsten Monaten klar von der ÖVP und FPÖ, die sich ideologisch sehr nahestehen, abgrenzen. Ob beim Bildungsbereich, der Frauenpolitik, Klimapolitik, den Pensionen, die wir verfassungsmäßig absichern wollen, oder der Kinderbetreuung werden wir uns deutlich von den beiden anderen Parteien unterscheiden. Und das werden wir auch kampagnisieren", sagt Kaiser.

Wissend, dass der Druck von ganz links stärker wird: „Es ist wichtig, dass die Mitte-links als Gegenpol zu FPÖ und ÖVP gestärkt wird", sagt Kaiser und warnt offen vor einer Wahl von Bierpartei und KPÖ. (Walter Müller, 12.6.2024)