Beim STANDARD-Zukunftsgespräch am 14. Juli diskutieren Menasse, Brodnig und Scheuba über die digitale Debattenkultur – und skizzieren Wege aus der Spirale der Eskalation

Eigentlich hätte das Internet die perfekte Basis für eine blühende Demokratie sein können. Die Vorzüge der digitalen Vernetzung sind unbestritten: Die grenzüberschreitende Kommunikation in Echtzeit hat das Potenzial, Menschen zu verbinden, jeder noch so kleinen Stimme die Möglichkeit zu geben, sich Gehör zu verschaffen. Der freie Fluss von Gedanken und Ansichten könnte den gesellschaftlichen Diskurs in nie dagewesene Höhen tragen und eine Gesellschaft formen, die auf Dialog, gegenseitigem Verständnis und informierten Entscheidungen fußt.

Doch in der Praxis zeigt sich zunehmend ein anderes Bild: Statt den demokratischen Diskurs zu stärken, scheinen die sozialen Medien ihn immer mehr zu untergraben. Fake News, Hassrede und Manipulation nehmen überhand und vergiften zunehmend das gesellschaftliche Klima.

Verrohung und Populismus

Algorithmen und eine Kultur der Empörung verstärken Polarisierung und Spaltung, anstatt Verständigung und Ausgleich zu fördern. Gleichzeitig ermöglichen es die Anonymität und Reichweite des Netzes, dass sich auch extreme Positionen und Verschwörungstheorien nahezu ungefiltert verbreiten und so den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedrohen.

Die Folgen sind bereits spürbar: eine zunehmende Verrohung der Sprache, ein Verlust an Vertrauen in demokratische Institutionen und eine wachsende Anfälligkeit für populistische Strömungen. Es scheint, als würden die sozialen Medien genau jene Kräfte befeuern, die unsere Demokratie von innen heraus zu zersetzen drohen.

Macht Social Media also unsere Demokratie kaputt? Dieser Frage widmet sich eine hochkarätige Diskussionsrunde beim STANDARD-Zukunftsgespräch am 14. Juli. Auf der Open-Air-Bühne im Wiener Theater im Park nehmen die Schriftstellerin und Essayistin Eva Menasse, die Autorin Ingrid Brodnig sowie Kabarettist Florian Scheuba – letztere beide STANDARD-Kolumnisten – Platz. Sie diskutieren darüber, wie ein besserer Umgang mit sozialen Medien aussehen könnte – und wie wir den öffentlichen Diskurs neu gestalten können.

Das STANDARD-Zukunftsgespräch findet im Wiener Theater im Park statt. Markus Wache

Dem Internet fehlt ein Airbag

Eva Menasse leitet den Abend mit einer Lesung aus ihrem Langessay Alles und nichts sagen ein, in dem sie sich kritisch mit den Auswirkungen von Social Media auf unsere Gesellschaft und Debattenkultur auseinandersetzt.

Während früher der zeitliche Abstand beim Briefeschreiben noch wie ein "Airbag" wirkte und vorschnelle, emotionale Reaktionen verhinderte, fördert die Unmittelbarkeit digitaler Kommunikation bei gleichzeitiger räumlicher Distanz Enthemmung und verbale Gewalt.

Gleichzeitig trete im "Zeitalter der Digitalmoderne ein Gewöhnungseffekt für die abgedrehtesten Geschichten" ein, schreibt Menasse. Jeder hätte nun Zugang zu jedem "erdenklichen irrationalen Unterholz" – was wiederum Zunder für die Verbreitung von Fake News ist.

Auch Ingrid Brodnig setzt sich in ihrem Anfang Juli erscheinenden Buch Wider die Verrohung intensiv mit der zunehmenden Eskalation und Polarisierung in politischen Debatten auseinander. Brodnig deckt die Mechanismen auf, mit denen öffentliche Debatten gezielt emotionalisiert, polarisiert und manipuliert werden, wodurch die Stimmung ins Feindselige kippt.

Debatte entschärfen

Sie beschreibt in ihrem Buch auch Strategien, wie man solchen gezielten Eskalationsmustern und Manipulationen in öffentlichen Debatten entgegenwirken kann, und verrät Taktiken, wie Menschen wieder besser ins Gespräch kommen können – sowohl online als auch im persönlichen Umfeld.

So sei man etwa nicht verpflichtet, immer direkt zu reagieren – auch wenn die Social-Media-Feeds das suggerieren. Und manchmal sei sogar taktisches Schweigen die richtige Antwort. Auch ein bewussterer Medienkonsum könnte helfen, die oft aufgeheizte Stimmung zu entschärfen – denn beim Mitlesen auf Social Media überschätze man schnell, wie gespalten die Gesellschaft ist.

Wie wir in Zukunft miteinander diskutieren wollen, welche Rolle soziale Medien und ihre Regulierung dabei spielen und was jeder Einzelne tun kann, um einen konstruktiven Diskurs zu fördern – diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt des STANDARD-Zukunftsgesprächs auf der Bühne im Grünen. (red, 13.6.2024)