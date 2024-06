Im Gastblog behandeln die Rechtsanwältin Julia Andras und die Konzipientin Magdalena Kainz die rechtlichen Auswirkungen von Eheverfehlungen, insbesondere wie Untreue den Scheidungsprozess beeinflussen kann.

Wenn sich Ehegatten entscheiden, auch rechtlich getrennte Wege zu gehen, wird meist versucht, eine gütliche Trennung im Rahmen der einvernehmlichen Scheidung zu erlangen. Hierbei haben die Ehegatten vorab zu vereinbaren, wie sich Ehegatten- und Kindesunterhalt, aber auch die Vermögensteilung gestalten sollen. Nicht immer kann oder will ein solches Einvernehmen zwischen Ehegatten gelingen, und es bleibt dann nur die strittige Scheidung.

Die große Frage hierbei ist vor allem die des Verschuldens, denn nach dem Gesetz soll ein Ehegatte die Scheidung nur verlangen dürfen, "wenn der andere durch eine schwere Eheverfehlung oder durch ehrloses oder unsittliches Verhalten die Ehe schuldhaft so tief zerrüttet hat, dass die Wiederherstellung einer ihrem Wesen entsprechenden Lebensgemeinschaft nicht erwartet werden kann". Der Ausspruch des Verschuldens hat dabei vor allem Auswirkungen auf die Ehegattenunterhaltspflicht desjenigen Ehegatten, dem das alleinige oder überwiegende Verschulden angelastet wird.

Es ist im Einzelfall zu beurteilen, ob und wie Untreue im Scheidungsverfahren zu behandeln ist. IMAGO/imagebroker

In der Praxis ist ebendiese Verschuldensfindung meist nicht einfach, wird die Trennung doch oft durch ein Zusammenspiel der zu scheidenden Ehegatten herbeigeführt, und gibt es nicht das eine sprichwörtliche "schwarze Schaf" in der Beziehung. Welche Rolle hierbei die Kenntnis einer Eheverfehlung, deren Verzeihung und der erste Schritt in die falsche Richtung haben, hat eine unlängst ergangene Entscheidung des Obersten Gerichtshofs abermals klargestellt.

Außereheliche Beziehungen und viel Streit

Die Ehe der nunmehrigen Verfahrensparteien war durchaus turbulent und die Liste der gegenseitigen Vorwürfe fast nicht enden wollend.

So sei die Ehegattin bereits im Frühjahr 2010 eine außereheliche Beziehung eingegangen, im Winter desselben Jahres fand der Ehegatte gefallen am Onlinedating, woraus ebenso eine außereheliche Beziehung entsprang. Geplagt durch sein schlechtes Gewissen gestand und beendete er diese. Die Treue währte nicht lang, und die Ehefrau ging 019 abermals eine außereheliche Beziehung ein. Diese hielt sie gegenüber ihrem Gatten gekonnt geheim, weshalb sie im Scheidungsverfahren argumentierte, dass man ihr diese Eheverfehlung nicht vorwerfen könne, wusste der Ehegatte doch überhaupt nicht um sie. Vielmehr sei – laut der Ehegattin – die Ehe für den Ehegatten bereits im Jahr 2016 unheilbar zerrüttet gewesen, obgleich er erst im Juli 2019 aus der Ehewohnung auszog. Damit nicht genug, habe es schon vor den außerehelichen Eskapaden Probleme zwischen den Ehegatten gegeben und führten auch der Erziehungsstil gegenüber den Kindern und Eifersucht zu Diskrepanzen. Man habe überhaupt viel gestritten, und es seien auch Beschimpfungen und körperliche Attacken vorgefallen.

Das Erstgericht befand, dass keine der Parteien eine weiße Weste hat, und schied die Ehe aus gleichteiligem Verschulden. Damit ging auch das Berufungsgericht konform. Der Versuch der Parteien, die Entscheidung durch die jeweilige Erhebung der Revision an den Obersten Gerichtshof abzuändern, glückte nicht. Dieser sah keine Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung und wies die außerordentlichen Revisionen zurück.

Umstände des Einzelfalls

Die Rechtsmeinung der Ehegattin, wonach eine erfolgreich verheimlichte Treueverletzung kein Scheidungsgrund sei, weist der Oberste Gerichtshof entschieden zurück. Die Verschuldenszumessung ist immer anhand des konkreten Einzelfalls zu bewerten, eine erhebliche Rechtsfrage – welche für die inhaltliche Auseinandersetzung durch den Obersten Gerichtshof notwendig wäre – wirft die Verschuldensfrage in den allermeisten Fällen nicht auf. Eine Fehlbeurteilung der Vorinstanzen konnte der Oberste Gerichtshof nicht erkennen; wenn beide Parteien Eheverfehlungen begangen haben und somit beiderseitiges Verschulden vorliegt, muss ein sehr erheblicher Unterschied im Grad des Verschuldens gegeben sein, um ein überwiegendes Verschulden eines Teils annehmen zu können. Zu orientieren hat man sich bei der Entscheidung vor allem daran, wer mit der schuldhaften Zerrüttung der Ehe begonnen hat, aber auch daran, wer entscheidend dazu beigetragen hat, dass die Ehe unheilbar zerrüttet ist.

Generell gilt, dass eine Eheverfehlung innerhalb von sechs Monaten ab Kenntnis geltend zu machen ist, widrigenfalls erlischt das Klagerecht. Dies gilt ebenso, wenn aus dem Verhalten des anderen Ehegatten ersichtlich ist, dass die Eheverfehlung verziehen wurde. Dennoch fließen verziehene oder verfristete Eheverfehlungen in die richterliche Entscheidung ein, sofern dies der Billigkeit entspricht. Eheverfehlungen können – je nach deren zeitlichem Zusammenhang – auch als Reaktionshandlung auf die vorangegangene Eheverfehlung des anderen Ehegatten zu sehen sein.

Im Ergebnis kommt es wie so oft auf eines an: die Umstände des Einzelfalls. Dem ist vor dem Hintergrund der facettenreichen Umstände eines Ehelebens nur beizupflichten. Dem Umstand, dass die Kenntnis einer Eheverfehlung unbedeutend ist, ist ebenso zuzustimmen, würde man doch sonst zu dem Ergebnis gelangen, dass eine Eheverfehlung, welche geschickt verheimlicht wurde, weniger schlimm ist als eine solche, von der der andere Ehegatte sogleich Kenntnis erlangt. Die Ehegatten der vorliegenden Entscheidung stehen einander in puncto Eheverfehlungen in nichts nach, ein minderes Verschulden eines Ehegatten aus dem Entscheidungstext ist nicht ersichtlich und der Ausspruch des gleichteiligen Verschuldens daher nur stringent. (Artikel zu 5 Ob 139/23m) (Julia Andras, Magdalena Kainz, 14.6.2024)