Der Wohnbaumotor stockt ordentlich, das betrifft neben den gewerblichen Bauträgern auch die gemeinnützigen. Auch bei ihnen nimmt die Wohnungsproduktion kontinuierlich ab. 2023 wurden noch 14.900 neue Wohnungen übergeben, heuer werden es voraussichtlich 14.100 sein. 2025 dürften es dann nur noch zwischen 10.000 und 11.000 Wohnungen sein. Das Wohnbaupaket der Regierung soll den Trend wieder umkehren, greift aber noch nicht.

Plattform mit Gewerblichen

Dadurch werde es künftig nicht nur weniger leistbare Wohnungen geben, sondern es werde auch die "stabile Grundauslastung" der Bauwirtschaft in Gefahr geraten, sagte GBV-Obmann Klaus Baringer am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem Stellvertreter Herwig Pernsteiner in Tulln. "Diese Grundauslastung ist wichtig, damit der mehrgeschoßige Hochbau auch wieder aus der Rezession kommen kann." Die Lage sei derzeit für die rund 310.000 Beschäftigten im Bausektor sehr kritisch.

Genau deshalb setzt man nun auf die schon angekündigte Plattform mit der gewerblichen Wohnungswirtschaft, bei der laut Baringer aber auch die Bausozialpartner mitarbeiten werden. Ziel dieser Plattform ist es, Maßnahmen und Forderungen an die künftige Bundesregierung zu formulieren. "Notwendige Maßnahmen, um unser System zu sichern", nannte sie Baringer am Dienstag. Das Papier soll gemeinsam ausgearbeitet und vorgestellt werden.

Offener Brief aus dem Vorjahr

Einen offenen Brief mit 14 Forderungen an die Politik hatte der Verband schon im vergangenen Herbst an die Politik geschrieben. Immerhin zwei der damals erhobenen Forderungen wurden dann auch im Rahmen des Wohnbaupakets der Bundesregierung umgesetzt, nämlich die "Zweckgebundene Wohnbaumilliarde aus dem Bundesbudget", die dann im heurigen Frühjahr beschlossen wurde (780 Millionen Euro für den Neubau, 220 Millionen für Sanierungen), sowie eine neue Förderschiene des Bundes für die Dekarbonisierung.

Was noch fehlt und ganz sicher auch im neuen, noch zu erarbeitenden Papier Eingang finden wird, ist die Wiedereinführung der Zweckbindung der Wohnbauförderungsbeiträge und der Darlehensrückflüsse. Die Forderung besteht seit langem, ist aber schwierig umzusetzen, weil die Länder seit einiger Zeit allein für die Einhebung der Wohnbauförderbeiträge zuständig sind.

Doch es gebe eben jedes Jahr ein "Delta" von rund 800 Millionen Euro, sagten Baringer und Pernsteiner: Geld, das eigentlich für den Wohnbau reserviert wäre, dort aber nicht ankommt, weil die Länder es für andere Dinge ausgeben.

Wohnbaumilliarde als "Eintagsfliege"

Die eine Milliarde, die der Bund nun zweckgebunden zur Verfügung stellt, sei ein "wichtiger erster Schritt" gewesen. "Wir können aber nur dann erfolgreich dieses System sichern, wenn wir es nicht mit Eintagsfliegen zu tun haben, sondern langfristig, systematisch und strukturell das System fortsetzen." Das "internationale Erfolgs- und Herzeigemodell aus Wohnungsgemeinnützigkeit und Wohnbaufördermitteln" gelte es "zu erhalten und zu sichern".

Kostengünstiges Finanzieren sei für die Gemeinnützigen noch wichtiger als günstiges Bauen, assistierte Pernsteiner. Auch was das Bauen betrifft, bestünden aber große Herausforderungen, etwa an der Normenfront. "Die Önormen werden nicht weniger, sondern bedeutend mehr." Eine aktuelle Abfrage per 2. Juni habe ergeben, dass es genau 5008 Önormen gebe, die beim Bauen beachtet werden müssen. "Und die Normen wachsen weiter an, das ist ein Dilemma." Man versuche sich nun auch immer öfter beim Normungsinstitut einzubringen, um etwas zu bewirken, sagte Pernsteiner.

Verbandstag am Mittwoch und Donnerstag

Und das Thema Normen wird auch auf dem Verbandstag der Gemeinnützigen diskutiert werden. Dieser findet Mittwoch und Donnerstag dieser Woche in Tulln statt. Genau genommen ist es eben "nur" der Verbandstag des GBV-Revisionsverbands, denn seit kurzer Zeit gibt es, wie berichtet, auch einen zweiten Verband. Die acht Mitglieder, die der neue "Bundesrevisionsverband" mittlerweile hat, sind übrigens mittlerweile auf der Website angeführt. (Martin Putschögl, 12.6.2024)