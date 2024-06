Staatspreis Wissenschaftspublizistik an STANDARD-Ressortleiterin Tanja Traxler, ORF rechnet mit 70.000 bis 80.000 Verfahren gegen ORF-Beitrag

ORF-Redaktionsrat protestiert gegen Ausweisung von Korrespondentin aus Russland - Österreich entzog beiden Tass-Mitarbeitern in Wien aus Sicherheitsgründen die Akkreditierung. Russland revanchierte sich mit dem Entzug der Akkreditierung von ORF-Korrespondentin Knips-Witting

Keine Zensur, aber bürokratische Hürden: Wie Journalisten in Moskau arbeiten - Nach dem Entzug der Akkreditierung für die ORF-Journalistin Knips-Witting schildert STANDARD-Korrespondent Jo Angerer, mit welchen Einschränkungen er aus Russland berichtet

Staatspreis Wissenschaftspublizistik an STANDARD-Ressortleiterin Tanja Traxler - Förderungspreis für Veronika Gruber (ORF), Anerkennungspreise an David Rennert, Benedikt Narodoslawsky und Nikolaus Täuber

ORF rechnet mit 70.000 bis 80.000 Verfahren gegen ORF-Beitrag - 430.000 neue Zahlerinnen und Zahler seit Jahresbeginn, großteils über Lastschrift, berichtet ORF-Führung im Finanzausschuss

ORF sieht sich als Streaming-Marktführer vor Amazon und Netflix - Youtube wurde dabei aber nicht mitgezählt. Interne Auswertung: 35 Prozent mehr Nettoviews auf ORF-Streamingangeboten von Jänner bis April gegenüber 2023

Feuer, Drachen, Stars: Premiere von "House of the Dragon" - In London wurde die erste Episode der zweiten Staffel präsentiert – mit Superstars wie Emma d'Arcy, Olivia Cooke und Matt Smith. Die Roben auf dem Red Carpet waren Oscar-reif

500 Stunden Kultur: Sommer-Festspiele im ORF-Programm - 70 TV- und 160 Radioübertragungen gehen ab 21. Juni über die Bühne

"Die beste aller Welten" und "School of Rock": TV-Tipps für Dienstag - Außerdem eine Reportage über Long Covid, eine Dokumentation über Deutschlands Naturschätze und Billy Wilders "Zeugin der Anklage"

