Liebe Leserin, lieber Leser,

Als die Corona-Pandemie abzuflauen begann, begannen auch erste Firmen, ihre ins Homeoffice abgewanderten Angestellten wieder ins Büro zu beordern. Oft wurde der Schritt mit besserer Produktivität begründet. Dafür fehlen zwar bis heute Belege, allerdings zeigt eine US-Umfrage des Unternehmens BambooHR einen anderen Hintergrund auf. Ein Viertel der Manager hatte sich erhofft, dass die Wiedereinführung der Büropflicht zu einem Mitarbeiterabbau durch freiwillige Kündigungen führt.

Weiters: eine von Polizeibehörden dominierte Expertengruppe auf europäischer Ebene fordert, dass Strafverfolger auf die digitale Kommunikation von Unionsbürgern zugreifen können soll. Der Vorstoß, der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung unterlaufen würde, bekommt Unterstützung aus zahlreichen EU-Staaten - darunter auch Österreich.

Und Apple hat am Montagabend die nächsten Generationen seiner Betriebssysteme vorgestellt. Bei uns lesen sie, was es Neues in macOS, iOS und Co. gibt und was der Konzern so alles im Bereich KI vor hat.

Das und mehr lesen Sie heute im Web-STANDARD. Wir wünschen spannende Lektüre!

Ein Viertel der Manager hoffte auf Kündigungen durch Büropflicht

Going Dark: Österreich ist für eine Aufhebung der Messenger-Verschlüsselung

Apple Intelligence: So stellt sich Apple also KI vor

Unerwünschte "Dick-Pics" kosten Mann 12.500 Euro

Elon Musk droht mit Apple-Verbot und befürchtet Spionage durch OpenAI

Ashton Kutcher träumt davon, Menschen in Hollywood durch KI zu ersetzen

ChatGPT "halluziniert" nicht, sondern produziert "Bullshit"